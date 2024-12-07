Правительственная армия САР спустя более чем неделю боёв продолжает сдавать ключевые города. После отката от Хамы угроза потери замаячила над Хомсом, были утрачены Пальмира и Дараа, был потерян плацдарм Сирийской арабской армии на левом берегу Евфрата. В относительной безопасности больше не находится даже столица страны Дамаск, куда, судя по всему, откатились существенные силы армии САР. Почему всё произошло так, как произошло?



■ Основной урок из этой ситуации в том, что если попытаться замириться с противником, который мириться не собирался, то бои возобновятся с новой силой и приведут к тому, к чему привели в конце ноября. После того как российская армия в буквальном смысле слова спасла Башара Асада, ряд реформ вооружённых сил так и не был проведён, в результате чего идлибская террористическая группировка ХТШ и другие террористические ячейки, а также иные группировки различного толка снова подняли голову.



■ Кто в этой ситуации против кого и у кого какие цели?



ХТШ — поддерживается Турцией. Против официального Дамаска. Главная задача — смена власти в Сирии.



Курдские Отряды народной самообороны из Сирийских демократических сил — поддерживаются США. Главная цель — своё государство, независимое от Турции и Сирии.



Арабские группировки Сирийских демократических сил — поддерживаются США. Главная цель — обеспечить интересы своих племён. Некоторые из них уже заявили о поддержке ХТШ.



Свободная национальная армия — поддерживается Турцией. Те же прокси-террористы под более лояльным соусом вооружённой оппозиции.



«Джейш Сурия аль-Хурра» — проамериканская группировка из района базы США Эт-Танф на границе с Ираком и Иорданией. Главная задача — сдерживание Ирана в интересах своих хозяев. Против официального Дамаска.



■ Уровень управления сирийской армией остался на уровне 2015 года. Никаких осознанных выводов и перестановок в кадрах сделано не было, в результате чего целый ряд технологичных вооружений, включая российские танки Т-90А, переданные САР, оказались в руках ХТШ и других сил.



■ Несмотря на то что именно Сирия стала полигоном для обкатки дронов ещё до событий на Украине 2013—2014 годов, армия САР не извлекла из боевых действий этого типа практически никаких уроков. Чего не скажешь о террористах ХТШ, которым с учётом опыта уже украинского поставляли информацию об использовании дронов, включая производство и применение, в огромных объёмах.



Какие перспективы у конфликта?



Пока официальный Дамаск не может эффективно противостоять движению целого ряда террористических групп (перспективы падения столицы Сирии также отчётливо просматриваются на горизонте) , поддерживаемых извне. В то же время растут противоречия в арабском мире. У Сирии непростые отношения с Катаром, Турцией, Иорданией и (теперь уже) Ираком, не говоря уже о периодических военных стычках с Израилем, что ещё сильнее осложняет положение.



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Военная хроника

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Военное положение Сирии критическое:

- Правительственная армия теряет ключевые города

- Утрачены Пальмира, Дараа, плацдарм на левом берегу Евфрата

- Под угрозой Хомс

- Дамаск больше не в безопасности

2. Причины военной неудачи:

- Неэффективные попытки мирных переговоров

- Отсутствие реформ в вооруженных силах после помощи России

- Возрождение террористических группировок

3. Основные действующие силы и их цели:

- ХТШ (поддержка Турции): смена власти в Сирии

- Курдские отряды (поддержка США): создание независимого государства

- Арабские группировки: защита интересов племен

- Свободная национальная армия (поддержка Турции)

- Проамериканская группировка: сдерживание Ирана

4. Проблемы сирийской армии:

- Застой в управлении на уровне 2015 года

- Отсутствие кадровых перестановок

- Потеря современного вооружения

- Неспособность извлечь уроки из опыта использования дронов

Вывод:

Сирия находится в критической военно-политической ситуации. Официальный Дамаск не может эффективно противостоять террористическим группировкам, поддерживаемым извне. Существует реальная угроза падения столицы. Усложняют положение также напряженные отношения с соседними арабскими странами и периодические военные конфликты с Израилем.

Перспективы развития конфликта остаются крайне неопределенными и напряженными.