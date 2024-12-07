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Маловероятно, что правительство Башара Асада просуществует до следующих выходных

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Маловероятно, что правительство Башара Асада просуществует до следующих выходных.
Дамаск может пасть уже в ближайшие 24 (максимум 48) часов.
Какая-то серьезное взаимодействие сирийской армии и сирийских силовых структур фактических отсутствует, как впрочем и серьезное сопротивление. Фактически, сирийские силовые структуры не защищают собственную страну. Отдельные исключения лишь подчеркивают картину всеобщего разложения. Уже не так важно – все ли там само рассыпалось или же где-то имело место предательство – важен сам факт. Сирия в прежнем виде доживает последние дни. Если какая-то помощь и планировалась, то она банально не успевает – сирийская армия и государство распадаются максимально стремительно.

России предстоит решать вопросы.

1. Сохранения своих военных баз в Латакии.
2. Эвакуации своих граждан и военных из Дамаска.
3. Общая минимизация последствий и издержек.

Иран же фактически остается без сухопутного коридора, который был выстроен Сулеймани в 2017 году. Это стратегическое поражение.

Сирию скорее всего ждет длительная война на руинах государства в стиле Ливии и Афганистана. Миллионы беженцев и расползающиеся по региону террористы прилагаются.
Опираясь на захваченные районы Сирии радикальный исламизм безусловно даст свои уродливые всходы во многих странах. В том числе попытается и у нас.

@boris_rozhin

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Падение правительства Башара Асада
- Правительство, вероятно, не просуществует ближайшие дни
- Дамаск может пасть в течение 24-48 часов

2. Состояние сирийских силовых структур
- Отсутствие взаимодействия между армией и силовыми структурами
- Фактическое отсутствие сопротивления
- Полный развал государственных институтов

3. Последствия для России
- Необходимость решения трех критических вопросов:
  * Сохранение военных баз в Латакии
  * Эвакуация российских граждан и военных из Дамаска
  * Минимизация последствий и издержек

4. Последствия для Ирана
- Утрата сухопутного коридора, выстроенного Сулеймани в 2017 году
- Стратегическое поражение

5. Прогноз развития ситуации
- Вероятность длительной войны на руинах государства
- Массовый исход беженцев
- Распространение террористических групп по region
- Риск усиления радикального исламизма в разных странах

Вывод:
Сирия находится на грани полного государственного краха. Распад происходит стремительно, без серьезного сопротивления, что создает серьезные геополитические риски для региона. Наиболее вероятный сценарий – затяжная война с множеством негативных последствий для соседних стран, включая распространение терроризма и миграционный кризис.

Источник: https://t.me/boris_rozhin/147088
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