Маловероятно, что правительство Башара Асада просуществует до следующих выходных
Маловероятно, что правительство Башара Асада просуществует до следующих выходных.
Дамаск может пасть уже в ближайшие 24 (максимум 48) часов.
Какая-то серьезное взаимодействие сирийской армии и сирийских силовых структур фактических отсутствует, как впрочем и серьезное сопротивление. Фактически, сирийские силовые структуры не защищают собственную страну. Отдельные исключения лишь подчеркивают картину всеобщего разложения. Уже не так важно – все ли там само рассыпалось или же где-то имело место предательство – важен сам факт. Сирия в прежнем виде доживает последние дни. Если какая-то помощь и планировалась, то она банально не успевает – сирийская армия и государство распадаются максимально стремительно.
России предстоит решать вопросы.
1. Сохранения своих военных баз в Латакии.
2. Эвакуации своих граждан и военных из Дамаска.
3. Общая минимизация последствий и издержек.
Иран же фактически остается без сухопутного коридора, который был выстроен Сулеймани в 2017 году. Это стратегическое поражение.
Сирию скорее всего ждет длительная война на руинах государства в стиле Ливии и Афганистана. Миллионы беженцев и расползающиеся по региону террористы прилагаются.
Опираясь на захваченные районы Сирии радикальный исламизм безусловно даст свои уродливые всходы во многих странах. В том числе попытается и у нас.
@boris_rozhin
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Падение правительства Башара Асада
- Правительство, вероятно, не просуществует ближайшие дни
- Дамаск может пасть в течение 24-48 часов
2. Состояние сирийских силовых структур
- Отсутствие взаимодействия между армией и силовыми структурами
- Фактическое отсутствие сопротивления
- Полный развал государственных институтов
3. Последствия для России
- Необходимость решения трех критических вопросов:
* Сохранение военных баз в Латакии
* Эвакуация российских граждан и военных из Дамаска
* Минимизация последствий и издержек
4. Последствия для Ирана
- Утрата сухопутного коридора, выстроенного Сулеймани в 2017 году
- Стратегическое поражение
5. Прогноз развития ситуации
- Вероятность длительной войны на руинах государства
- Массовый исход беженцев
- Распространение террористических групп по region
- Риск усиления радикального исламизма в разных странах
Вывод:
Сирия находится на грани полного государственного краха. Распад происходит стремительно, без серьезного сопротивления, что создает серьезные геополитические риски для региона. Наиболее вероятный сценарий – затяжная война с множеством негативных последствий для соседних стран, включая распространение терроризма и миграционный кризис.