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Бетховен. Симфония № 4. Дирижер Юозас Домаркас (1979)

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Фильм-концерт посвящен симфоническому творчеству Людвига ван Бетховена. Симфония № 4 в исполнении Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР, дирижер Юозас Домаркас.
Включены игровые сцены – в роли Ромена Роллана Эдуард Марцевич, Терезы Брунсвик – Элеонора Ленкаускайте.
В фильме принимает участие журналист Владимир Сафронов.

Главная редакция музыкальных программ 1979
Автор сценария – Виталий Головин
Режиссер – Виталий Головин
Текст читал – Владимир Сафронов

#бетховен #симфония #ЮозасДомаркас

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4yLgw8RJArA
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