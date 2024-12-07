Фильм-концерт посвящен симфоническому творчеству Людвига ван Бетховена. Симфония № 4 в исполнении Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР, дирижер Юозас Домаркас.Включены игровые сцены – в роли Ромена Роллана Эдуард Марцевич, Терезы Брунсвик – Элеонора Ленкаускайте.В фильме принимает участие журналист Владимир Сафронов.Главная редакция музыкальных программ 1979Автор сценария – Виталий ГоловинРежиссер – Виталий ГоловинТекст читал – Владимир Сафронов#бетховен #симфония #ЮозасДомаркасМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1