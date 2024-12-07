Бетховен. Симфония № 4. Дирижер Юозас Домаркас (1979)
Фильм-концерт посвящен симфоническому творчеству Людвига ван Бетховена. Симфония № 4 в исполнении Большого симфонического оркестра ЦТ и ВР, дирижер Юозас Домаркас.
Включены игровые сцены – в роли Ромена Роллана Эдуард Марцевич, Терезы Брунсвик – Элеонора Ленкаускайте.
В фильме принимает участие журналист Владимир Сафронов.
Главная редакция музыкальных программ 1979
Автор сценария – Виталий Головин
Режиссер – Виталий Головин
Текст читал – Владимир Сафронов
#бетховен #симфония #ЮозасДомаркас
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