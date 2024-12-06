"Задача трех тел" и детерменизм



В недавнем разговоре о понимании квантовой механики пришло в голову, что суть романа Лю Цысиня "Задача трёх тел" состоит в показе современной проблемы физики: невоспроизводимость результатов ломает научную деятельность.

В романе инопланетяне ломают землянам научную деятельность, делая невозможным для тех получать воспроизводимые научные результаты. Ученые по всему миру заканчивают с наукой, либо заканчивают жизнь самоубийством, потому что заниматься наукой становиться невозможным. Вот это и отражает проблему современной физики, работающей с квантовым миром. Современные физики говорят о невоспроизводимости результатов экспериментов в квантовом мире. Например, Фейман: "Один философ сказал: "Для самого существования науки совершенно необходимо, чтобы в одних и тех же условиях всегда получались одни и те же результаты". Так вот, этого не получается. Вы сможете точно воспроизвести все условия, и все-таки не сможете предсказать, в каком отверстии вы увидите электрон." С научной деятельностью в современной физике тоже проблема. Развития физики нет. Отказ от воспроизводимости результатов, привел к невозможности развития физики, невозможности разработки теории. А невозможность воспроизводить результаты экспериментов это отказ от причинности, т.е. отказ от детерминизма. Нельзя воспроизводить результаты экспериментов, значит нельзя делать выводы. Нет выводов – нет рассуждений. Нет рассуждений – нет теории.

И современные физики это красноречиво всем демонстрируют! Всё, что они выдают на экспериментах в квантовом мире – это интерпретации. Фактически, это фантазии. Писать, что это фантазии было стыдно, потому придумали слово на замену – "интерпретации". Да, конечно, эти фантазии ограничены результатами экспериментов, но и только. Рассуждать-то нельзя. Любое рассуждение строится на причинности, т.е. на воспроизводимости результатов.

Потому данный роман – прекрасный образец научной фантастики. Только вот почему же эти современные физики в нашей реальности не убиваются как в романе?! Когда уже начнут?! Если вдруг начнут, я открою шаманское.

Актуальная научная проблема в романе поднята прекрасно, но незамечена (!!), что забавно. Обзорщики и критики романа видят только разбор проблемы жизни в системе с тремя солнцами (родина инопланетян). А это не самый важный момент в романе.

З.ы. Статья служит добавлением к статье "Детерминизм. Сущность понятия и история понимания. Причинность или случайность?"

З.ы.ы. Я не согласен с трактовкой современных физиков, что результаты экспериментов в квантовом мире невоспроизводимы при одинаковых условиях. Они невоспроизводимы, потому что невозможно повторить условия. На мой взгляд, физики игнорируют неповторяемость условий экспериментов в квантовом мире. Но это отдельный вопрос.

https://smertnyy.livejournal.com/66345.html – цинк

Мне больше понравилась в романе своеобразная линия, когда сюжет фактически показывает, что бывает, если помиловать родственника врага народа. Это вряд ли напрямую подразумевалось автором, но выглядет именно так, что главной злодейке, которая обрекла человечество на уничтожение, была дочь врага народа. Которой из милосердия решили дать второй шанс, а она его использовала чтобы отомстить, причем не только компартии или Китаю, а вообще всему человечеству.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Роман "Задача трёх тел" Лю Цысиня раскрывает современную проблему физики – невоспроизводимость научных результатов.

2. В романе инопланетяне намеренно нарушают научную деятельность землян, делая невозможным получение воспроизводимых результатов.

3. Автор проводит параллель между сюжетом романа и современной квантовой физикой, где существует проблема невоспроизводимости экспериментов.

4. Цитата Фейнмана подчеркивает принципиальную невозможность точного предсказания результатов квантовых экспериментов.

5. Невоспроизводимость результатов рассматривается как отказ от детерминизма и причинности в научном познании.

6. Современные физики, по мнению автора, занимаются созданием "интерпретаций" вместо построения строгих научных теорий.

7. Автор критикует современную физику за отсутствие развития и невозможность построения теории без воспроизводимых результатов.

Вывод:

Статья представляет критический взгляд на современное состояние квантовой физики через призму научно-фантастического романа "Задача трёх тел". Основная мысль автора заключается в том, что невоспроизводимость экспериментальных результатов разрушает научный метод и препятствует развитию физической науки. Автор рассматривает эту проблему как кризис научного познания, где теоретические построения заменяются субъективными интерпретациями.

В подстрочных примечаниях автор высказывает собственную гипотезу о том, что невоспроизводимость результатов связана не с принципиальной случайностью квантового мира, а с невозможностью точного воспроизведения экспериментальных условий.

Дополнительный вывод:

Развитие научного знания – это непрерывный процесс погружения в все более сложные и тонкие системы, где готовые ответы не лежат на поверхности. Квантовая физика – яркий пример такого усложнения научного понимания.

Вероятностный характер расчетов отражает не хаос мироздания, а ограниченность человеческого познания. Чем глубже мы проникаем в структуру материи, тем более сложными становятся наши модели. В квантовом мире вероятностность выражена значительно ярче, чем в макромире, но это не означает отсутствие закономерностей – это лишь индикатор несовершенства наших познавательных инструментов.

Детерминизм в этом контексте можно рассматривать как способность человека распознавать и предугадывать природные закономерности. Там, где наука еще не может построить прозрачную модель, мы говорим о "черном ящике" и кажущейся случайности. По мере развития научных методов и инструментов непредсказуемость уступает место вероятностной предсказуемости.

Квантовая теория не опровергает фундаментальные принципы физики, а демонстрирует колоссальную сложность мироздания. Она показывает, что наше понимание – это постоянно развивающийся процесс, где каждое новое открытие не разрушает предыдущие знания, а дополняет и уточняет их.

Таким образом, кажущаяся неопределенность квантового мира – это не приговор науке, а приглашение к более глубокому и тонкому исследованию реальности, которое требует постоянного совершенствования методологии и инструментария познания.