В Сирии с каждым днём всё хуже: террористы рвутся к Хомсу, оттуда пойдут на Дамаск – что уже анонсировал бесстыжий Эрдоган. Наше посольство призвало россиян покинуть Сирию, а флот в Тартусе в готовности эвакуироваться (под предлогом учений корабли ушли в море). К тому же, как говорят, Асад оставил свою семью в Москве.

Если мы потеряем Сирию в пользу США и Турции – это будет новый пропущенный удар после вторжения в Курскую область. Не такой болезненный, поскольку территория не наша, но с далеко идущими последствиями.

Во-первых, это сразу скажется на авторитете России на Ближнем Востоке – арабы очень чувствительны к слабости и тут же начнут борзеть. Думаю, что можно ожидать вплоть до разрыва сделки ОПЕК+, которая стала важнейшим достижением Путина и позволяет удерживать цены на нефть на приемлемом уровне, зарабатывая валюту в бюджет.

Во-вторых, сильно пошатнутся наши позиции в Африке, поскольку логистика наших военных советников идёт именно через Сирию. Да и в целом Северная Африка ориентируется на настроения среди арабов. Африка – это не только богатое ресурсами поле, но и будущее человечества. Терять там присутствие нельзя.

В-третьих, Сирию превратят в большую фабрику террористов (по типу Афгана до талибов), откуда будут перекидывать их на Кавказ, в Среднюю Азию и повсюду, где понадобится американцам. Очевидно, что главной целью станет Россия с большим количеством мусульман.

Вывод очевиден: упускать Сирию нельзя. Сложность в том, что силами ВКС мы это сделать вряд ли сможем, а посылать сухопутные войска в условиях СВО вряд ли возможно. В таком случае, возможно, стоит не держаться за Асада и попробовать найти в самой Сирии другую силу, способную взять на себя защиту сирийской государственности и нашего присутствия.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Ситуация в Сирии критическая: террористы угрожают Хомсу и Дамаску, Россия готовит эвакуацию.

2. Потеря Сирии может иметь серьезные последствия для России:

- Подрыв авторитета на Ближнем Востоке

- Возможный срыв сделки ОПЕК+

- Ослабление позиций в Северной Африке

- Риск превращения Сирии в "фабрику террористов"

3. Текущие ограничения России:

- Невозможность удержать территорию силами ВКС

- Сложность отправки сухопутных войск из-за СВО

Вывод:

Статья описывает критическую геополитическую ситуацию с потенциально далеко идущими негативными последствиями для российского влияния в регионе, требующую срочных стратегических решений. Необходимо сохранить присутствие в Сирии, возможно, найдя альтернативу Асаду, способную защитить государственность и российские интересы.