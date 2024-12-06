Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, бригады охраны, а также трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Русское Поречное и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Свердликово и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Глухов, Журавка, Павловка, Свесса в Сумской области.



За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38485 военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1230 боевых бронированных машин, 1092 автомобиля, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России