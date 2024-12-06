Сергей Лавров и Такер Карлсон: полное интервью на русском языке
Интервью на русском языке!
Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики.
Комментарий редакции
Основные тезисы интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону:
1. Отношения России и США:
– Россия стремится к нормализации отношений с США, но видит, что американская политика нацелена на конфронтацию.
– США и их союзники поддерживают гибридную войну против России через конфликт на Украине.
2. Украинский кризис:
– Россия начала военную операцию для защиты русскоязычного населения Донбасса и восстановления прав, нарушенных украинскими законами.
– Минские соглашения и попытки мирного урегулирования саботировались Киевом при поддержке Запада.
– Крым вернулся в состав России после референдума, отвергнув киевский переворот 2014 года.
3. Международное право:
– Россия призывает к полному соблюдению Устава ООН, включая право народов на самоопределение.
– Запад игнорирует нарушения прав человека русскоязычного населения на Украине.
4. Военная эскалация:
– Запад поставляет Киеву стратегическое вооружение, создавая риск дальнейшего обострения конфликта.
– Россия продемонстрировала новую гиперзвуковую систему как сигнал о готовности защищать свои интересы.
5. Диалог с США:
– Контакты между Россией и США ограничены. Американская сторона посылает противоречивые сигналы, придерживаясь доктрины "стратегического поражения России".
– Возможность ядерного конфликта крайне опасна, и Россия делает всё для его предотвращения.
6. Запад и НАТО:
– США и НАТО нацелены на глобальную гегемонию, включая военное присутствие в Евразии и Индо-Тихоокеанском регионе.
– НАТО нарушает принципы неделимой безопасности, прописанные в ОБСЕ.
7. Санкции и развитие России:
– Западные санкции стимулируют развитие внутренней экономики России и укрепляют её связи с дружественными странами.
8. Историческая ретроспектива:
– Попытки России наладить равноправные отношения с Западом после распада СССР не увенчались успехом.
– Политика Запада диктуется желанием удержать доминирующее положение.
Вывод:
Россия стремится к равноправному диалогу и мирному урегулированию конфликтов, но сталкивается с сопротивлением Запада, который поддерживает эскалацию на Украине. Несмотря на санкции, Россия адаптируется и усиливает свои внутренние позиции и международные связи, оставаясь приверженной принципам безопасности и сотрудничества.
Да, сопоставляя подобные интервью, речи, выступления, высказывания, не важно, с нашей или ненашей стороны, складывается впечатление, что идёт планомерное, системное уменьшение количества людей на земле, под разными предлогами, например, СВО. Не факт, что российское руководство прямо участвует в этом, а лишь действует по необходимости, исходя из текущей угрозы, но и исключать этого, мягко говоря, тоже нельзя. Несомненно одно – в следствии всего этого гибнет множество людей и останавливать это, мягко говоря, ни кто не спешит. Ситуация крайне неоднозначная, думать можно всё, что угодно.
Уважаемый Жора Шапов.
На мой взгляд в этом интервью есть много моментов за которые возможно зацепиться. Зацепиться с точки зрения украинца у которого с помощью бОльшей силы забрали его.
Если отбросить все официозы и разрешенную сегодня область рассуждений, то я приглашаю вас высказать свою точку зрения, и высказать сомнения в этом интервью.
1. Если бы сделка с Януковичем была выполнена хунтой, то Украина была бы с Крымом.
https://cloud.mail.ru/public/AUDY/ESi6hRqvo
.
Фильм про Крым мы все смотрели, и его можно использовать как известный.
2. Если бы минские соглашения были бы выполнены хунтой, то Украина была бы единой без Крыма.
https://cloud.mail.ru/public/qpqD/PADZAiS3g
Было сказано, что если бы минские соглашения были бы выполнены, то не было бы СВО.
.
Уважаемый Шапов, надеюсь на честный разговор.
Для вас я Доктор Шапов.
Тчк.(Крапка)
Чу от Жо ты ничего не добьешься кроме Жо. По существу украинцы тут ни при чем. Это как считать что Бандера тысяч сто поляков уделал, в одного. Где бы висел Бандера за поляков если не немцы. Все нации свирепы, но бодливой корове бог рога не дает. Рога всегда в Германии и сейчас там же. Пока там рога не поломать на Украине ничего не добиться ни переговорами ни войной. Можно украинцев купить и нужно их купить, а воевать как и положено с Германией. Это трудная и ответственная задача.