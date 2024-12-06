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Сергей Лавров и Такер Карлсон: полное интервью на русском языке

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Интервью на русском языке!

Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики.

Комментарий редакции

Основные тезисы интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону:

1. Отношения России и США:
   – Россия стремится к нормализации отношений с США, но видит, что американская политика нацелена на конфронтацию.
   – США и их союзники поддерживают гибридную войну против России через конфликт на Украине.

2. Украинский кризис:
   – Россия начала военную операцию для защиты русскоязычного населения Донбасса и восстановления прав, нарушенных украинскими законами.
   – Минские соглашения и попытки мирного урегулирования саботировались Киевом при поддержке Запада.
   – Крым вернулся в состав России после референдума, отвергнув киевский переворот 2014 года.

3. Международное право:
   – Россия призывает к полному соблюдению Устава ООН, включая право народов на самоопределение.
   – Запад игнорирует нарушения прав человека русскоязычного населения на Украине.

4. Военная эскалация:
   – Запад поставляет Киеву стратегическое вооружение, создавая риск дальнейшего обострения конфликта.
   – Россия продемонстрировала новую гиперзвуковую систему как сигнал о готовности защищать свои интересы.

5. Диалог с США:
   – Контакты между Россией и США ограничены. Американская сторона посылает противоречивые сигналы, придерживаясь доктрины "стратегического поражения России".
   – Возможность ядерного конфликта крайне опасна, и Россия делает всё для его предотвращения.

6. Запад и НАТО:
   – США и НАТО нацелены на глобальную гегемонию, включая военное присутствие в Евразии и Индо-Тихоокеанском регионе.
   – НАТО нарушает принципы неделимой безопасности, прописанные в ОБСЕ.

7. Санкции и развитие России:
   – Западные санкции стимулируют развитие внутренней экономики России и укрепляют её связи с дружественными странами.

8. Историческая ретроспектива:
   – Попытки России наладить равноправные отношения с Западом после распада СССР не увенчались успехом.
   – Политика Запада диктуется желанием удержать доминирующее положение.

Вывод:
Россия стремится к равноправному диалогу и мирному урегулированию конфликтов, но сталкивается с сопротивлением Запада, который поддерживает эскалацию на Украине. Несмотря на санкции, Россия адаптируется и усиливает свои внутренние позиции и международные связи, оставаясь приверженной принципам безопасности и сотрудничества.

Источник: https://rutube.ru/video/c46c198bd21fad226fc0e585508214f3/
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 6207 5395
    КБ Александр час назад

      Да, сопоставляя подобные интервью, речи, выступления, высказывания, не важно, с нашей или ненашей стороны, складывается впечатление, что идёт планомерное, системное уменьшение количества людей на земле, под разными предлогами, например, СВО. Не факт, что российское руководство прямо участвует в этом, а лишь действует по необходимости, исходя из текущей угрозы, но и исключать этого, мягко говоря, тоже нельзя. Несомненно одно – в следствии всего этого гибнет множество людей и останавливать это, мягко говоря, ни кто не спешит. Ситуация крайне неоднозначная, думать можно всё, что угодно.

      1
      1
    • 13179 10287
      chu час назад

        Уважаемый Жора Шапов.
        На мой взгляд в этом интервью есть много моментов за которые возможно зацепиться. Зацепиться с точки зрения украинца у которого с помощью бОльшей силы забрали его.
        Если отбросить все официозы и разрешенную сегодня область рассуждений, то я приглашаю вас высказать свою точку зрения, и высказать сомнения в этом интервью.
        1. Если бы сделка с Януковичем была выполнена хунтой, то Украина была бы с Крымом.
        https://cloud.mail.ru/public/AUDY/ESi6hRqvo
        .
        Фильм про Крым мы все смотрели, и его можно использовать как известный.
        2. Если бы минские соглашения были бы выполнены хунтой, то Украина была бы единой без Крыма.
        https://cloud.mail.ru/public/qpqD/PADZAiS3g
        Было сказано, что если бы минские соглашения были бы выполнены, то не было бы СВО.
        .
        Уважаемый Шапов, надеюсь на честный разговор.

        • 29088 27052
          жора шаповchu 49 мин. назад

            Для вас я Доктор Шапов.
            Тчк.(Крапка)

          • 7850 6054
            Игорьchu 49 мин. назад

              Чу от Жо ты ничего не добьешься кроме Жо. По существу украинцы тут ни при чем. Это как считать что Бандера тысяч сто поляков уделал, в одного. Где бы висел Бандера за поляков если не немцы. Все нации свирепы, но бодливой корове бог рога не дает. Рога всегда в Германии и сейчас там же. Пока там рога не поломать на Украине ничего не добиться ни переговорами ни войной. Можно украинцев купить и нужно их купить, а воевать как и положено с Германией. Это трудная и ответственная задача.

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