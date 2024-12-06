Интервью на русском языке!

Такер Карлсон — известный американский журналист вновь прилетел в Москву. Теперь он взял интервью у главы МИД России Сергея Лаврова по самым актуальным вопросам международной политики.

Комментарий редакции

Основные тезисы интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону:

1. Отношения России и США:

– Россия стремится к нормализации отношений с США, но видит, что американская политика нацелена на конфронтацию.

– США и их союзники поддерживают гибридную войну против России через конфликт на Украине.

2. Украинский кризис:

– Россия начала военную операцию для защиты русскоязычного населения Донбасса и восстановления прав, нарушенных украинскими законами.

– Минские соглашения и попытки мирного урегулирования саботировались Киевом при поддержке Запада.

– Крым вернулся в состав России после референдума, отвергнув киевский переворот 2014 года.

3. Международное право:

– Россия призывает к полному соблюдению Устава ООН, включая право народов на самоопределение.

– Запад игнорирует нарушения прав человека русскоязычного населения на Украине.

4. Военная эскалация:

– Запад поставляет Киеву стратегическое вооружение, создавая риск дальнейшего обострения конфликта.

– Россия продемонстрировала новую гиперзвуковую систему как сигнал о готовности защищать свои интересы.

5. Диалог с США:

– Контакты между Россией и США ограничены. Американская сторона посылает противоречивые сигналы, придерживаясь доктрины "стратегического поражения России".

– Возможность ядерного конфликта крайне опасна, и Россия делает всё для его предотвращения.

6. Запад и НАТО:

– США и НАТО нацелены на глобальную гегемонию, включая военное присутствие в Евразии и Индо-Тихоокеанском регионе.

– НАТО нарушает принципы неделимой безопасности, прописанные в ОБСЕ.

7. Санкции и развитие России:

– Западные санкции стимулируют развитие внутренней экономики России и укрепляют её связи с дружественными странами.

8. Историческая ретроспектива:

– Попытки России наладить равноправные отношения с Западом после распада СССР не увенчались успехом.

– Политика Запада диктуется желанием удержать доминирующее положение.

Вывод:

Россия стремится к равноправному диалогу и мирному урегулированию конфликтов, но сталкивается с сопротивлением Запада, который поддерживает эскалацию на Украине. Несмотря на санкции, Россия адаптируется и усиливает свои внутренние позиции и международные связи, оставаясь приверженной принципам безопасности и сотрудничества.