О будущем Сирии
Старую Сирию уже не спасти. Южные провинции поддержали боевиков. Примиренные «оппозиционеры» захватывают населённые пункты и посты сирийской армии. Остатки сирийской нефти в Дейр ез-Зоре были переданы курдам, а сирийские части отправлены в Дамаск. Возможно, уже завтра боевики подойдут с трех сторон к сирийской столице.
Даже если удастся удержать столицу Сирии военным путем, то снабжать этот оазис в пустыне нет никаких шансов. Поэтому я уверен на 99 процентов в смене власти в Дамаске.
Но как тогда поступить России, чтобы не потерять лицо? Здесь надо отталкиваться от наших интересов в Сирии. По большому счету нас интересовали только военные базы и уничтожение террористов. На грядущих переговорах нужно выторговать роспуск и уничтожение радикальных боевиков за транзит власти. Да это не произойдет одномоментно, но самых активных можно утилизировать в сражениях с курдами, а остальных растворит протурецкая СНА. Хоть Турция и финансировала ХТШ, но всячески намекала на то, что готова уничтожить группировку если Анкаре пойдут на уступки.
Для того чтобы сохранить наши базы в Тартусе и Латакии необходимо провести федерализацию Сирии. Территории возле моря, которые заселены алавитами и христианами нужно выделить в отдельный субъект, гарантом сохранения которого должны выступить российские войска. Так мы решим сразу две задачи. Во-первых, сохраним военное присутствие, а во-вторых, спасем от резни сирийские меньшинства. Сегодня их демонстративно не трогают, но верить тем, кто еще вчера на камеру резал головы я бы не стал. Прибрежная зона должна стать похожа на Иракский Курдистан.
Для того чтобы исключить будущие конфликты нужно четко прописать статусы портов и дорог, ведущих к ним. Если товары будут свободно отправляться из портов Латакии и Тартуса, то у Дамаска и Алеппо будет меньше желания забрать эти регионы силой. Одним словом, сохранить Сирию все еще можно. Но надо любыми путями предотвратить резню. Слишком много сирийцев работало с русскими и им это никогда не простят.
Александр Харченко
Комментарий редакции
Тезисы статьи о будущем Сирии:
1. Старая Сирия находится на грани краха:
- Южные провинции поддерживают боевиков
- Оппозиционеры захватывают населенные пункты и посты армии
- Нефтяные месторождения переданы курдам
- Существует высокая вероятность падения Дамаска
2. Рекомендации для России:
- Сосредоточиться на военных базах и борьбе с терроризмом
- На переговорах добиваться роспуска радикальных боевиков
- Провести федерализацию Сирии
3. План сохранения российских интересов:
- Создать отдельный субъект в прибрежной зоне с российскими гарантиями
- Защитить алавитов и христиан от возможной резни
- Четко прописать статусы портов и транспортных коридоров
Вывод:
Сирия находится в критической ситуации, но еще существует возможность сохранения территориальной целостности и предотвращения гуманитарной катастрофы через федерализацию и дипломатические переговоры при активном участии России.
Машины с мандаринами Абхазии стоят на границе ,обычно они продают их около 37000 тн год,и мы нуждаемся в них..Но два дня назад Россия остановила платежи бюджетникам Ахазии из своего бюджета..А они типа обманули нас и провели майданчик ,сменили презика и отменили закон об инвестициях для русских..Ну что ж ,как говорит Игореша, Турция богатая -просодержит и их..Если в Грузии , она уже отжала Аджарию,то аппетит приходит во время еды..
“не слишком ли резво СНА отступает. Уже Хаму слили бармалеям, а там и до Латакии рукой подать, прямая угроза нашим базам. Наши как то отстранено можно сказать ( в новостях ничего и дежурные заявления) наблюдают за этим, иранцы все едут, едут и никак не доеду на помощь. Наше ВПР решило оставить за собой только Латакию, а все остальное пускай сами решают как ёжики размножаются? Вообще вся это ситуация грозит нам уходом из Сирии?
восток дело тонкое
здесь политический базар рулит, так что и нам не с руки быть большими сирийцами чем они сами
п.с..как не стали мы быть больше арами ,чем мы..Игореша запоет сейчас про проигрыш..
Линейно нельзя в этих делах рассуждать ,как Николай. Из-за смены власти в Сухуме произошел конец влияния России??-отнюдь.
Как раз в периоды кризисов, а не спокойные, и проявляется степень влияния тех или иных игроков
но только нужно смотреть на результаты, а не на сам кризис — рискованный для всех игроков, причем больше рискуют как раз проигрывающие(см .Англию и Курск), пытающиеся разыграть последние карты
так что рановато пока биться головой о стену плача
Белоусов амерского начГШ предупредил, чтобы на Латакию с Тартусом даже не пытались давить своими прокси-башибузуками, а то можно ненароком лишиться какого-нибудь Иджиса — заодно и за Атакмсы поквитаься, “семь бед — один ответ”, причем намного круче самих “бед”..
п.с. здорово когда есть здравомыслящие мужики ,без паники и идеологий..