Главная » Вооруженные силы, Новости Ближнего востока, Политика

О будущем Сирии

0 1

Старую Сирию уже не спасти. Южные провинции поддержали боевиков. Примиренные «оппозиционеры» захватывают населённые пункты и посты сирийской армии. Остатки сирийской нефти в Дейр ез-Зоре были переданы курдам, а сирийские части отправлены в Дамаск. Возможно, уже завтра боевики подойдут с трех сторон к сирийской столице.

Даже если удастся удержать столицу Сирии военным путем, то снабжать этот оазис в пустыне нет никаких шансов. Поэтому я уверен на 99 процентов в смене власти в Дамаске.

Но как тогда поступить России, чтобы не потерять лицо? Здесь надо отталкиваться от наших интересов в Сирии. По большому счету нас интересовали только военные базы и уничтожение террористов. На грядущих переговорах нужно выторговать роспуск и уничтожение радикальных боевиков за транзит власти. Да это не произойдет одномоментно, но самых активных можно утилизировать в сражениях с курдами, а остальных растворит протурецкая СНА. Хоть Турция и финансировала ХТШ, но всячески намекала на то, что готова уничтожить группировку если Анкаре пойдут на уступки.

Для того чтобы сохранить наши базы в Тартусе и Латакии необходимо провести федерализацию Сирии. Территории возле моря, которые заселены алавитами и христианами нужно выделить в отдельный субъект, гарантом сохранения которого должны выступить российские войска. Так мы решим сразу две задачи. Во-первых, сохраним военное присутствие, а во-вторых, спасем от резни сирийские меньшинства. Сегодня их демонстративно не трогают, но верить тем, кто еще вчера на камеру резал головы я бы не стал. Прибрежная зона должна стать похожа на Иракский Курдистан.

Для того чтобы исключить будущие конфликты нужно четко прописать статусы портов и дорог, ведущих к ним. Если товары будут свободно отправляться из портов Латакии и Тартуса, то у Дамаска и Алеппо будет меньше желания забрать эти регионы силой. Одним словом, сохранить Сирию все еще можно. Но надо любыми путями предотвратить резню. Слишком много сирийцев работало с русскими и им это никогда не простят.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи о будущем Сирии:

1. Старая Сирия находится на грани краха:
- Южные провинции поддерживают боевиков
- Оппозиционеры захватывают населенные пункты и посты армии
- Нефтяные месторождения переданы курдам
- Существует высокая вероятность падения Дамаска

2. Рекомендации для России:
- Сосредоточиться на военных базах и борьбе с терроризмом
- На переговорах добиваться роспуска радикальных боевиков
- Провести федерализацию Сирии

3. План сохранения российских интересов:
- Создать отдельный субъект в прибрежной зоне с российскими гарантиями
- Защитить алавитов и христиан от возможной резни
- Четко прописать статусы портов и транспортных коридоров

Вывод:
Сирия находится в критической ситуации, но еще существует возможность сохранения территориальной целостности и предотвращения гуманитарной катастрофы через федерализацию и дипломатические переговоры при активном участии России.

Источник: https://t.me/bayraktar1070/3086
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Про будущее Сирии
Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 ноября 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 декабря 2015
Сирия, ИГИЛ, последние новости 06 июля 2017
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32820 27938
    марина 44 мин. назад

      Машины с мандаринами Абхазии стоят на границе ,обычно они продают их около 37000 тн год,и мы нуждаемся в них..Но два дня назад Россия остановила платежи бюджетникам Ахазии из своего бюджета..А они типа обманули нас и провели майданчик ,сменили презика и отменили закон об инвестициях для русских..Ну что ж ,как говорит Игореша, Турция богатая -просодержит и их..Если в Грузии , она уже отжала Аджарию,то аппетит приходит во время еды..
      “не слишком ли резво СНА отступает. Уже Хаму слили бармалеям, а там и до Латакии рукой подать, прямая угроза нашим базам. Наши как то отстранено можно сказать ( в новостях ничего и дежурные заявления) наблюдают за этим, иранцы все едут, едут и никак не доеду на помощь. Наше ВПР решило оставить за собой только Латакию, а все остальное пускай сами решают как ёжики размножаются? Вообще вся это ситуация грозит нам уходом из Сирии?

      восток дело тонкое

      здесь политический базар рулит, так что и нам не с руки быть большими сирийцами чем они сами
      п.с..как не стали мы быть больше арами ,чем мы..Игореша запоет сейчас про проигрыш..

      Линейно нельзя в этих делах рассуждать ,как Николай. Из-за смены власти в Сухуме произошел конец влияния России??-отнюдь.

      Как раз в периоды кризисов, а не спокойные, и проявляется степень влияния тех или иных игроков

      но только нужно смотреть на результаты, а не на сам кризис — рискованный для всех игроков, причем больше рискуют как раз проигрывающие(см .Англию и Курск), пытающиеся разыграть последние карты

      так что рановато пока биться головой о стену плача

      Белоусов амерского начГШ предупредил, чтобы на Латакию с Тартусом даже не пытались давить своими прокси-башибузуками, а то можно ненароком лишиться какого-нибудь Иджиса — заодно и за Атакмсы поквитаься, “семь бед — один ответ”, причем намного круче самих “бед”..
      п.с. здорово когда есть здравомыслящие мужики ,без паники и идеологий..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход: