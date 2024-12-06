Старую Сирию уже не спасти. Южные провинции поддержали боевиков. Примиренные «оппозиционеры» захватывают населённые пункты и посты сирийской армии. Остатки сирийской нефти в Дейр ез-Зоре были переданы курдам, а сирийские части отправлены в Дамаск. Возможно, уже завтра боевики подойдут с трех сторон к сирийской столице.

Даже если удастся удержать столицу Сирии военным путем, то снабжать этот оазис в пустыне нет никаких шансов. Поэтому я уверен на 99 процентов в смене власти в Дамаске.

Но как тогда поступить России, чтобы не потерять лицо? Здесь надо отталкиваться от наших интересов в Сирии. По большому счету нас интересовали только военные базы и уничтожение террористов. На грядущих переговорах нужно выторговать роспуск и уничтожение радикальных боевиков за транзит власти. Да это не произойдет одномоментно, но самых активных можно утилизировать в сражениях с курдами, а остальных растворит протурецкая СНА. Хоть Турция и финансировала ХТШ, но всячески намекала на то, что готова уничтожить группировку если Анкаре пойдут на уступки.

Для того чтобы сохранить наши базы в Тартусе и Латакии необходимо провести федерализацию Сирии. Территории возле моря, которые заселены алавитами и христианами нужно выделить в отдельный субъект, гарантом сохранения которого должны выступить российские войска. Так мы решим сразу две задачи. Во-первых, сохраним военное присутствие, а во-вторых, спасем от резни сирийские меньшинства. Сегодня их демонстративно не трогают, но верить тем, кто еще вчера на камеру резал головы я бы не стал. Прибрежная зона должна стать похожа на Иракский Курдистан.

Для того чтобы исключить будущие конфликты нужно четко прописать статусы портов и дорог, ведущих к ним. Если товары будут свободно отправляться из портов Латакии и Тартуса, то у Дамаска и Алеппо будет меньше желания забрать эти регионы силой. Одним словом, сохранить Сирию все еще можно. Но надо любыми путями предотвратить резню. Слишком много сирийцев работало с русскими и им это никогда не простят.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи о будущем Сирии:

1. Старая Сирия находится на грани краха:

- Южные провинции поддерживают боевиков

- Оппозиционеры захватывают населенные пункты и посты армии

- Нефтяные месторождения переданы курдам

- Существует высокая вероятность падения Дамаска

2. Рекомендации для России:

- Сосредоточиться на военных базах и борьбе с терроризмом

- На переговорах добиваться роспуска радикальных боевиков

- Провести федерализацию Сирии

3. План сохранения российских интересов:

- Создать отдельный субъект в прибрежной зоне с российскими гарантиями

- Защитить алавитов и христиан от возможной резни

- Четко прописать статусы портов и транспортных коридоров

Вывод:

Сирия находится в критической ситуации, но еще существует возможность сохранения территориальной целостности и предотвращения гуманитарной катастрофы через федерализацию и дипломатические переговоры при активном участии России.