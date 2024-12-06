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Державу им сдали, а они в глобальную элиту не взяли

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В чем именно Запад обманул российскую элиту?

Сколько было сказано и еще будет сказано о том, как Запад, проведя вопреки всем обещаниям расширение НАТО на Восток, подло и коварно обманул российскую элиту.

Однако неужели кто-то верит, что Ельцина, Гайдара, Чубайса, Немцова и прочих, имя которым легион, волновала безопасность России и расширение НАТО?

Смешно.

Но обида на обман была, это факт. А значит, был и сам факт обмана.

Только к расширению НАТО это не имело никакого отношения.

Запад, действительно, коварно и подло обманул российскую элиту, отказавшись принять ее в ряды глобальной элиты, лишил ее обещанной возможности стать равноправным получателем баснословных барышей от колониального разграбления всего мира, а не территории одной РФ.

Именно под эти обещания и разрушали СССР, именно под эти обещания сдавали позиции Российской Федерации, идя на односторонние уступки в области экономики и безопасности.

Если для Троцкого и компании Россия была вязанкой хвороста для разжигания мировой революции, т.е. власти над миром, то для их якобы антиподов ельцинского разлива – лишь трамплином для попадания в глобальную элиту, т.е. все той же власти над миром.

Можно сказать, их лозунгом было:

«Меняем сверхдержаву на личное членство среди хозяев мира».

А Запад взял, да и "кинул".

Державу им сдали, а они в глобальную элиту не взяли.

Подлость невероятная.

Об этом в программе «Место встречи» на НТВ.

https://rutube.ru/video/f1a5daa053ca784644c41fbecc2b1dc4/

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Западные страны обманули российскую элиту не расширением НАTO, а отказом принять ее в глобальную элиту.

2. Российская элита времен Ельцина разрушала СССР с расчетом на личное вхождение в мировые "хозяева".

3. Запад не выполнил негласное обещание – предоставить российским политикам доступ к "баснословным барышам от колониального разграбления мира".

4. Элита ельцинского периода готова была "сменить сверхдержаву на личное членство среди хозяев мира".

Вывод:
Обман заключался не в геополитических процессах, а в невыполненных негласных договоренностях о вхождении российской элиты в глобальные властные структуры. Западные страны использовали амбиции российских политиков, но не дали им реального доступа к механизмам транснационального управления и извлечения глобальной прибыли.

Источник: https://t.me/isshishkin/3073
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 24378 19290
    Sergeev час назад

      Значит не удалось им выполнить все пункты требований Запада, может народ помешал, может чего не срослось. Вот и кинули их, потому как в элите не нужны люди не выполняющие своих обещаний.

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