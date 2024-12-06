В чем именно Запад обманул российскую элиту?



Сколько было сказано и еще будет сказано о том, как Запад, проведя вопреки всем обещаниям расширение НАТО на Восток, подло и коварно обманул российскую элиту.



Однако неужели кто-то верит, что Ельцина, Гайдара, Чубайса, Немцова и прочих, имя которым легион, волновала безопасность России и расширение НАТО?



Смешно.



Но обида на обман была, это факт. А значит, был и сам факт обмана.



Только к расширению НАТО это не имело никакого отношения.



Запад, действительно, коварно и подло обманул российскую элиту, отказавшись принять ее в ряды глобальной элиты, лишил ее обещанной возможности стать равноправным получателем баснословных барышей от колониального разграбления всего мира, а не территории одной РФ.



Именно под эти обещания и разрушали СССР, именно под эти обещания сдавали позиции Российской Федерации, идя на односторонние уступки в области экономики и безопасности.



Если для Троцкого и компании Россия была вязанкой хвороста для разжигания мировой революции, т.е. власти над миром, то для их якобы антиподов ельцинского разлива – лишь трамплином для попадания в глобальную элиту, т.е. все той же власти над миром.



Можно сказать, их лозунгом было:



«Меняем сверхдержаву на личное членство среди хозяев мира».



А Запад взял, да и "кинул".



Державу им сдали, а они в глобальную элиту не взяли.



Подлость невероятная.



Об этом в программе «Место встречи» на НТВ.



https://rutube.ru/video/f1a5daa053ca784644c41fbecc2b1dc4/

Игорь Шишкин

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Западные страны обманули российскую элиту не расширением НАTO, а отказом принять ее в глобальную элиту.

2. Российская элита времен Ельцина разрушала СССР с расчетом на личное вхождение в мировые "хозяева".

3. Запад не выполнил негласное обещание – предоставить российским политикам доступ к "баснословным барышам от колониального разграбления мира".

4. Элита ельцинского периода готова была "сменить сверхдержаву на личное членство среди хозяев мира".

Вывод:

Обман заключался не в геополитических процессах, а в невыполненных негласных договоренностях о вхождении российской элиты в глобальные властные структуры. Западные страны использовали амбиции российских политиков, но не дали им реального доступа к механизмам транснационального управления и извлечения глобальной прибыли.