Вчера посмотрел 2 серии "У края бездны" на большом экране.В кинотеатре кино производит еще более впечатляющий эффект присутствия с огромным количеством деталей.Меня этот фильм зацепил еще с первого трейлера, впечатлил при цифровом просмотре, но большой экран это нечто иное.Речь идет даже не о том, что это лучший документальный фильм снятый о СВО. Крайне мало работ вообще можно поставить по качеству с данной тетралогией. Авторы очень точно подобрали для первой серии термин "погружение". Это именно что давящее мрачное погружение в март 2022 года и реалии уличных боев в Мариуполе. Рутинный героизм простых бойцов перемешан с рутинным ужасом происходящего. По сути, все это экранизация тезиса Льва Толстого "Война – это самое гадкое дело в жизни. Это надо понимать и не играть в войну". Это новая планка для отечественного военного документального кино. И это очень высокая планка.Причем что важно – это не просто нарезка военной хроники в высоком качестве. Это законченные главы с судьбами героев, за которыми наблюдает камера Фадеева. Это невыдуманные герои, которым можно посмотреть в лицо и заглянуть через плечо посмотрев на их работу. Прекрасно понимая, что большинства из них уже нет в живых.Первые две сирии уже доступны на ряде онлайн-платформ.Но если у вас где-то будет возможность сходить и посмотреть этот фильм в кино – обязательно сходите. На большом экране он раскрывается еще сильнее.