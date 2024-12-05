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“У края бездны”. На большом экране

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Вчера посмотрел 2 серии "У края бездны" на большом экране.
В кинотеатре кино производит еще более впечатляющий эффект присутствия с огромным количеством деталей.
Меня этот фильм зацепил еще с первого трейлера, впечатлил при цифровом просмотре, но большой экран это нечто иное.

Речь идет даже не о том, что это лучший документальный фильм снятый о СВО. Крайне мало работ вообще можно поставить по качеству с данной тетралогией. Авторы очень точно подобрали для первой серии термин "погружение". Это именно что давящее мрачное погружение в март 2022 года и реалии уличных боев в Мариуполе. Рутинный героизм простых бойцов перемешан с рутинным ужасом происходящего. По сути, все это экранизация тезиса Льва Толстого "Война – это самое гадкое дело в жизни. Это надо понимать и не играть в войну". Это новая планка для отечественного военного документального кино. И это очень высокая планка.

Причем что важно – это не просто нарезка военной хроники в высоком качестве. Это законченные главы с судьбами героев, за которыми наблюдает камера Фадеева. Это невыдуманные герои, которым можно посмотреть в лицо и заглянуть через плечо посмотрев на их работу. Прекрасно понимая, что большинства из них уже нет в живых.

Первые две сирии уже доступны на ряде онлайн-платформ.
Но если у вас где-то будет возможность сходить и посмотреть этот фильм в кино – обязательно сходите. На большом экране он раскрывается еще сильнее.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9535168.html
Метки: война на украине, кино, личное
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