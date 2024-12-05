Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжелой механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Мартыновка, Правда и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Локня в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 38235 военнослужащих, 232 танка, 168 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1228 боевых бронированных машин, 1087 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 72 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России