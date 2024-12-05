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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 5 декабря 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Ветеринарное и Волчанск Харьковской области.

Противник потерял до 65 военнослужащих и два автомобиля.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Бугаевка, Лозовая Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. Отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 560 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два бронетранспортера М113 и две 155-мм гаубицы М198 производства США и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании.

Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ», радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Курахово, Успеновка, Улаклы, Островское и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых подразделений противника.

Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмовой бригады, штурмового батальона ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Димитров, Шевченко и Новотроицкое Донецкой Народной Республики. Отражены девять контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял до 515 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты «Bradley» и два бронетранспортера М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, из них две «Kirpi» турецкого производства, четыре автомобиля, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-мм орудие Д-20 и 100-мм пушку «Рапира».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар, Днепроэнергия, Новоселка Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отразили восемь контратак штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ, бронетранспортер, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, два автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки Запорожской области и города Херсон.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два автомобиля.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37284 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19630 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19032 орудия полевой артиллерии и минометов, 29003 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/46514
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