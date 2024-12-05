В исполнении лауреата Всесоюзного и Международного конкурсов Александра Ворошило звучат арии из опер Н.Римского-Корсакова, Ш.Гуно, П.Чайковского.ТО Экран 1977#АлександрВорошило #вокалМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1