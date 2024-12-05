Главная » Видео, История, Творчество

Поет лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов Александр Ворошило (1977)

0 0

В исполнении лауреата Всесоюзного и Международного конкурсов Александра Ворошило звучат арии из опер Н.Римского-Корсакова, Ш.Гуно, П.Чайковского.

ТО Экран 1977

#АлександрВорошило #вокал

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r9F4HWhrzfU
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Нежность Майи Кристалинской
Владимир Кирюшин - битва за генофонд нации. Воспитание творческой личности через музыку
Пси – генераторы - информация к размышлению
Гениальная негромкость Яна Френкеля

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: