Поет лауреат Всесоюзного и Международного конкурсов Александр Ворошило (1977)
В исполнении лауреата Всесоюзного и Международного конкурсов Александра Ворошило звучат арии из опер Н.Римского-Корсакова, Ш.Гуно, П.Чайковского.
ТО Экран 1977
#АлександрВорошило #вокал
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Поделиться:
Записи на схожие темы