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Нет, я не изменил… Афанасий Фет (1991)

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К 100-летию со дня смерти русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета, которое приходится на 1992 год.

Литературно-музыкальная композиция, построенная на стихотворениях, романсах на стихи поэта, эпизодах из его жизни. Фрагменты воспоминаний А.А.Фета и С.А.Толстой.

Съемки проводились в доме-музее А.Н.Островского на Малой Ордынке в Москве, в усадьбе Кунцево.

Главная редакция литературно-драматических программ 1991

Автор сценария – Галина Анацко

Режиссер – Владимир Медведев

Актер – Виктор Отиско

Актер – Галина Анацко

Актер – Олег Щетинин
 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ygcm7sZSHLA
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