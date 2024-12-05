Нет, я не изменил… Афанасий Фет (1991)
К 100-летию со дня смерти русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета, которое приходится на 1992 год.
Литературно-музыкальная композиция, построенная на стихотворениях, романсах на стихи поэта, эпизодах из его жизни. Фрагменты воспоминаний А.А.Фета и С.А.Толстой.
Съемки проводились в доме-музее А.Н.Островского на Малой Ордынке в Москве, в усадьбе Кунцево.
Главная редакция литературно-драматических программ 1991
Автор сценария – Галина Анацко
Режиссер – Владимир Медведев
Актер – Виктор Отиско
Актер – Галина Анацко
Актер – Олег Щетинин
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