К 100-летию со дня смерти русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета, которое приходится на 1992 год.

Литературно-музыкальная композиция, построенная на стихотворениях, романсах на стихи поэта, эпизодах из его жизни. Фрагменты воспоминаний А.А.Фета и С.А.Толстой.

Съемки проводились в доме-музее А.Н.Островского на Малой Ордынке в Москве, в усадьбе Кунцево.

Главная редакция литературно-драматических программ 1991

Автор сценария – Галина Анацко

Режиссер – Владимир Медведев

Актер – Виктор Отиско

Актер – Галина Анацко

Актер – Олег Щетинин

