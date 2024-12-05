Контуры реформы ВС США при Трампе



Hoffmann+ (https://sponsr.ru/hegemonist/) рассказывалось (https://t.me/thehegemonist/3500) о планах трампистов по реформированию разведсообщества США, изложенных в Проекте-2025 (Project ‎2025). В этом сборнике главу о новой политике Пентагона (https://static.project2025.org/2025_MandateForLeadership_CHAPTER-04.pdf) написал полковник Кристофер Миллер, и.о. министра обороны в первое президентство Дональда Трампа. Миллер – выходец из сил специального назначения Армии США или «зеленых беретов».

Его план предполагает усиление всех видов американских ВС:

Армия.

Увеличение численности на 50 тыс. чел., 6 приоритетных программ модернизации:

высокоточные огневые средства большой дальности (https://www.army.mil/article/280936/from_ai_to_cannons_the_long_range_precision_fires_cross_functional_team_showcases_armys_modernization_at_ausa) LRPF (Long Range Precision Fires),

боевые машины нового поколения (https://www.army.mil/article/256415/army_re_envisions_land_warfare_with_next_generation_combat_vehicles) NGCV (Next Generation Combat Vehicle), перспективные армейские вертолеты (https://web.archive.org/web/20230201185241/https://armyfuturescommand.com/fvl/) FVL (Future Vertical Lift),

автоматизированная система боевого управления (https://peoc3n.army.mil/) C3N (Command, Control, Communications, and Network),

системы ПВО (https://www.army.mil/peoms) MS (Missiles and Space),

стрелковое вооружение и носимые устройства (https://www.peosoldier.army.mil/Program-Offices/Project-Manager-Soldier-Lethality/) SL (Soldier Lethality)

ВМС.

Увеличение списочного состава флота до более 355 кораблей,

ускорение процедуры закупки боеприпасов,

приоритеты в разработке необитаемых аппаратов,

а также межконтинентальных ракет морского базирования

Корпус морской пехоты (КМП).

Реализация плана модернизации сил и средств КМП до 2030 (https://www.marines.mil/Force-Design/) Force Design,

закупка дополнительных РСЗО M142 HIMARS,

БЛА и средств борьбы с ними,

снятие с вооружения буксируемых 155-мм гаубиц M777

ВВС.

Наращивание производства истребителей F-35 и бомбардировщиков B-21,

реализация программы перспективного авиакомплекса 6-го поколения NGAD (Next-Generation Air Dominance),

модернизация средств военно-транспортной авиации и дозаправки в воздухе,

закупка большого количества авиационного вооружения средней дальности,

увеличение парка самолетов РЭБ EA-37B вдвое

Космические силы.

Усиление наступательного потенциала и контроля над космосом, включая окололунное пространство

Кроме того, Трамп высказывался за новую систему ПРО, которая охватит США, а также за модернизацию и увеличение ядерного арсенала страны.

(с) А.Хоффманн

https://t.me/thehegemonist – цинк

Как не трудно заметить, все хотелки направлены на поддержание глобального военного доминирования, от которого США добровольно отказываться не собирается, что будет обуславливать рост числа локальных войн и конфликт в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Комментарий редакции

Тезисы статьи "Контуры реформы ВС США при Трампе":

1. Автор статьи – Hoffmann+, источник – телеграм-канал "thehegemonist"

2. План реформы ВС США разработан полковником Кристофером Миллером, бывшим и.о. министра обороны в первое президентство Трампа

3. Планируемые изменения по видам вооруженных сил:

Армия:

- Увеличение численности на 50 тыс. человек

- 6 программ модернизации:

* Высокоточные огневые средства большой дальности

* Новые боевые машины

* Перспективные армейские вертолеты

* Автоматизированная система боевого управления

* Системы ПВО

* Модернизация стрелкового вооружения

Военно-морской флот:

- Увеличение флота до 355 кораблей

- Ускорение закупки боеприпасов

- Развитие необитаемых аппаратов

- Разработка межконтинентальных морских ракет

Морская пехота:

- Реализация плана модернизации до 2030 года

- Закупка РСЗО HIMARS

- Развитие БЛА

- Снятие с вооружения буксируемых гаубиц

Военно-воздушные силы:

- Наращивание производства F-35 и B-21

- Разработка авиакомплекса 6-го поколения

- Модернизация военно-транспортной авиации

- Увеличение парка самолетов РЭБ

Космические силы:

- Усиление наступательного потенциала

- Расширение контроля над космосом, включая окололунное пространство

Дополнительно:

- Создание новой системы ПРО

- Модернизация ядерного арсенала

Вывод:

Представленный план военной реформы США направлен на сохранение и укрепление глобального военного доминирования. Реализация этих планов, по мнению автора, может привести к увеличению числа локальных войн и обострению международных конфликтов в ближайшей перспективе.

Дополнительный вывод:

В представленных планах военной реформы США четко прослеживается стратегический курс на высокотехнологичность в ущерб массовости и традиционным типам вооружения. Показательным примером является отказ от буксируемых гаубиц M777 в пользу более дорогих и технологичных систем.

Такой подход указывает на то, что новая администрация Трампа планирует сосредоточиться на конфликтах в развивающихся странах, где единичные современные высокотехнологичные образцы вооружения могут обеспечить значительное превосходство над менее оснащенными противниками. Речь идет о потенциальных военных операциях в регионах Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Южной Азии, где асимметричное применение передовых вооружений может быть наиболее эффективным.

Данная стратегия фактически демонстрирует курс на силовое поддержание глобального доминирования США через точечные высокотехнологичные военные интервенции, а не через массированное военное присутствие.