Иван Ильин и война с Финляндией



В контексте нынешней бурной дискуссии о личности и взглядах фашиствующего философа Ивана Ильина очень продуктивно было бы взять какой-то отдельный исторический эпизод и посмотреть, что по данному вопросу писал этот человек. После чего оценить его позицию с точки зрения как точности его прогнозов (он же считается «великим мыслителем»!), так и с точки зрения патриотических ценностей. Даже не привлекая методов классового анализа…

В качестве такого эпизода я выбрал советско-финскую войну 1939-40 гг. Что писал о ней профессор Ильин?

Во-первых, ещё до начала конфликта этот человек уверенно заявлял, что у СССР ничего не получится и страна не сможет выставить массовую армию. Потому что:

«Обученные» миллионы не обучены; они лишь числятся на бумаге. И повсеместно царят — недоверие, шпиономания, плохое качество машиностроения и всеобщее желание радикальных перемен. Для коммунистов было бы прямо-таки роковым дать массам в руки оружие…»(с) И. А. Ильин. Гитлер и Сталин. / 11.07.1939. / Luzerner Landbote.

Просто констатируем, что хотя у Красной Армии было множество проблем, ничего подобного не случилось. И в 1939 и в 1941 году коммунисты не задумываясь дали массам в руки оружие. И массы их доверие оправдали.

Увы, господа, даже этот эпизод наглядно показывает, что пророк из вашего Ильина как из известной субстанции пуля…

Во-вторых, в своих публикациях, посвященных советско-финской войне, Иван Ильин много раз называет нашу страну агрессором: «Оно выступило как агрессор», или «в долгой, утомительной борьбе за мировую власть, начавшейся в 1917 году, у большевистского агрессора обнаружилась огромная брешь…»

В статье, написанной им уже после заключения мирного договора, «великий русский мыслитель» заявляет:

«Советское государство начало эту войну как типичный «агрессор». О каких-либо притязаниях или враждебности со стороны Финляндии, которая до последнего момента демонстрировала уравновешенность, корректность и даже большую готовность пойти навстречу не было и речи. Речь шла о желании Сталина не договариваться с Финляндией, а стремительным революционным натиском сразить маленькую страну».

Просто констатируем, что «русский патриот» Иван Ильин полностью повторяет тезисы финской националистической пропаганды. Хотя ему стыдно было бы не знать, что объективно корни данного вооруженного конфликта уходят глубоко в историю, в 1811 год, когда император Александр I, после присоединения к Российской империи Великого княжества Финляндского, зачем-то передал в его состав всю Выборгскую губернию. Территорию со смешанным населением, которая к тому времени сто лет как находилась непосредственно в составе России.

Далее, как я уже писал в публикации О ПРИЧИНАХ ФИНСКОЙ ВОЙНЫ, картина вырисовывается следующая: между двумя странами объективно имеется территориальная проблема. Но вместо налаживания добрососедских отношений Финляндия, точнее значительная часть ее правящего класса после 1917 года:

- Требует от России фантастических территориальных уступок;

- Организует на территорию России несколько вооруженных вторжений;

- Дает возможность мировым державам, сначала Германии, затем Англии размещать на своей территории войска, которые могут или даже нападают на нашу страну;

- И как «вишенка на торте»: поощряет масштабную террористическую деятельность на территории соседней страны;

Причем все это исходя из тезиса, выдвинутого президентом Финляндии П. Э. Свинхувудом: «Любой враг России должен всегда быть другом Финляндии».

Но для Ивана Ильина все сводится к «революционному натиску» и «советской агрессии»! Этот «государственник» просто не понимает, или не хочет понимать, что речь идет о безопасности второй столицы нашего государства, крупнейшего промышленного и культурного центра.

Тут его уровень соответствует самой примитивной антисоветской пропаганде, выше которой «глубокий мыслитель» и бывший житель Петербурга-Петрограда как оказывается, просто не в состоянии подняться!

Более того, он не знает или делает вид, что не знает, про агрессивные планы создания «Великой Финляндии» с включением туда территории Карелии и Кольского полуострова.

Да рафинированный либерал Павел Милюков, произнесший фразу «мне жаль финнов, но я за Выборгскую губернию», куда больший патриот, чем Иван Ильин!

Зато наш «патриот» много раз восхищается как кровавым палачом Карлом Маннергеймом, так и финскими националистами: «Побеждает живой дух финских патриотов». Или «против этой коммунистической «стратегии орды» выступил настоящий стратег, стоически обороняясь на Карельском перешейке и ударно маневрируя на восточной и северной границах».



Из статей Ильина. Из открытых источников

Кстати, восхваляя Маннергейма, под руководством которого Финляндия проиграла две войны (Подробнее о парадоксах восприятия итогов финской войны можно прочитать здесь), знал ли «русский патриот» Иван Ильин о «Выборгской резне», в ходе которой погибло много русских людей? Как житель Петрограда в 1918 году, он не мог этого не знать. Тем не менее…

И наоборот, вот что пишет Иван Ильин о нашей армии:

«Итак, в русской армии «свободную солдатскую инициативу», некогда требуемую стариком Суворовым, лишают всякой духовной сознательности, затем вселяют страх, насильственно приобщают к господствующей идеологии и топят в безропотной, рабской муштре. Совесть и честь – понятия старой школы – упразднены, их заменяют лицемерным «революционным пафосом».

«В результате солдат утратил чувство защитника своей Родины. Ибо ни экспроприированный раб государства, ни интернационально вымуштрованный марксист не имеют родины».

«Не свободный и коллективизированный человек, – не воин. Взятый в отдельности, он – раб. В коллективе он представляет собой орду. Никакая машина не может спасти там, где отказывают дух и сердце».

Это из номера «Neue Zй rcher Nachrichten» за 27.01.1940 год.

Если кто не понял, это наших с вами предков «великий русский философ» называет рабами, ордой, людьми с упраздненными совестью и честью.

Если это не русофобия, то что это???

Причем у Ильина не находится ни капельки сочувствия к нашим солдатам, одна лишь злоба! А еще наш глубокий «мыслитель», описывая ход военного конфликта, доверчиво повторяет мифы вражеской пропаганды:



Из статей Ильина. Из открытых источников

Надо ли кому-то доказывать, что в этом отрывке наш «глубокий мыслитель» пересказывает полную чушь. При том, что сражения при Суомуссалми стало для Красной Армии трагедией, из 14 тысяч бойцов и командиров 44 дивизии по разным оценкам от 1-1,5 тысячи погибло, 2,2 тысячи пропали без вести, 1,5 тысячи было ранено. В плен к финнам попало по их же данным около полутора тысяч человек.

То есть большинство бойцов 44 дивизии сражалось даже в тяжелейших условиях. Тут Ильин просто клевещет! Да еще и вдобавок злорадствует над неудачей своей страны!

Хорошо, он не мог знать всех подробностей тех событий. Но наш мыслитель ведь демонстрирует еще и полное отсутствие критического мышления!

Это что же получается— финны отправили взятых пленных назад, в Россию… Финское командование — полные идиоты, которые не понимают, что этих бойцов быстро приведут в чувство и опять отправят в бой? Военный аналитик Ильин, сидящий в теплом кабинете, вообще понимает, о чем он пишет? Ведь подобная чушь ставит его в один ряд с таким известным мыслителем современности, как Юлия Латынина!

Как известно, в марте 1940 года финскому руководству все-таки пришлось признать свое поражение и был заключен мир. Но Ильин и тут вывернулся! Мол, это все равно победа, потому что иначе финнов бы всех отправили в Сибирь. Очевидно, чтобы убирать снег:

«Если бы он победил, судьба храброго народа была бы решена. Ходили слухи о планах переселения финнов в Сибирь, и их нельзя было счесть «невероятными»… Но можно быть уверенным, что героическим финнам в случае их поражения была бы уготована жесточайшая участь. И вот эти планы теперь сорваны».

Опять самая нелепая ложь, исходя хотя бы из факта создания финского правительства Куусинена, Финской народной армии, а потом и Карело-Финской ССР. Впрочем, Иван Ильин так ненавидит нашу страну, что готов повторять любые нелепости.

Подведем итоги. Граждане почитатели Ивана Ильина, на реальных фактах я постарался показать, что ваш кумир в 1939-40 годах:

- Выдвигал какие-то фантастические прогнозы, которые, естественно, не сбылись;

- Совершенно не понимал как объективных причин советско-финского конфликта, так и национальных интересов нашей страны;

- Называл нашу страну агрессором и желал ей поражения;

- Сочувствовал финским националистам и русофобам, мечтавшим тогда захватить часть территории России;

- Называл наших солдат рабами, без совести и чести, не имеющими чувство защитника Родины;

- Повторял все байки вражеской пропаганды, подходя к ней совершенно некритично.

А причиной всего были злоба и ненависть, присущие Ильину. Вообще, читая его опусы, сразу бросается в глаза, что этот человек абсолютно не имел чувства юмора, иронии, не говоря уже о способности к самоиронии. Просто злобный, унылый графоман.

Между прочим, часто ильинские статьи напоминают современную русофобскую публицистику нынешних релокантов. Да-да, именно так! И вы реально считаете, что этого человека можно назвать «глубоким мыслителем» и «русским патриотом»???

(с) А.Степанов

https://dzen.ru/a/ZlXpeKUM9QEPpiuu – цинк



Комментарий редакции

Тезисы статьи о взглядах Ивана Ильина на советско-финскую войну 1939-1940 годов:

1. Ильин ошибался в прогнозах:

- Утверждал, что СССР не сможет выставить массовую армию

- Предсказывал провал коммунистов при вооружении масс

- Все его прогнозы не подтвердились

2. Позиция по войне:

- Называл СССР агрессором

- Полностью поддерживал финскую националистическую пропаганду

- Игнорировал объективные исторические причины конфликта

- Не признавал стратегических интересов СССР

3. Отношение к советским солдатам:

- Называл их "рабами без совести и чести"

- Унижал боевой дух армии

- Не проявлял сочувствия к защитникам Родины

4. Оценка результатов войны:

- Представлял информацию предвзято

- Искажал факты о потерях и сражениях

- Утверждал, что финны одержали моральную победу

Вывод: Автор статьи считает Ивана Ильина не патриотом, а злобным русофобом, который систематически очернял советскую армию и государство, некритично воспринимал пропаганду и не имел объективного понимания исторических процессов.

Личная оценка автора: Ильин – "графоман без чувства юмора", взгляды которого напоминают современную русофобскую публицистику.