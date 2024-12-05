В попытке сохранить полифоническое этническое звучание и многообразие СССР проводилась активная политика по укреплению слабых и разрозненных идентичностей, искусственному созданию пусть и малых, но народов, продолжая внутриполитическую линию на принципах сухопутной империи. К сожалению, подобное уважение русских к чужим традициям и культурам было использовано во зло, когда отдельные субэтносы, части русской имперской нации, активно выделяли в отдельные народы.

Благодаря единому (без диалектов) великорусскому языку, созданному гением А.С. Пушкина на основе московского и псковского говоров, с наложением лексических принципов, сильно раздробить русских не получилось. Не будь этого, отдельные космополитные деятели в первой половине XX в. вполне могли «выделить» в отдельные народы не только казаков и поморов, но и жителей соседних европейских губерний. С точки зрения управления, идеологии и принципов разделяй и властвуй, это был совершенно логичный ход, примеров подобного в мировой истории много.

Разница между народами Европы, Индии или малыми народами России велика и не определяется численностью. Разделим все народы на три группы, но не по историческим процессам формирования, а по текущим, динамическим характеристикам, наличию и полноте отдельных подсистем, элементов культуры. Чем больше их локализовано внутри народа, самый простой индикатор – ведётся на его языке, тем народ более гармоничный и целостный (см. рисунок):

▪️ личностное, семейное, бытовое общение;

▪️ социальное общение, информационная среда;

▪️ государственное и административное управление;

▪️ экономические взаимоотношения;

▪️ литература, культура и искусство;

▪️ духовная жизнь, морально-нравственные вопросы, идеология;

▪️ научное знание, исследования, поиск.

Получим типы: целостный / природный (6-7 параметров), обычный (4-5 параметров), искусственный / синтетический (1-3 параметра). Большая часть малых народов России относятся к третьему типу, кроме бытового, домашнего общения практически ничего нет. Даже на муниципальном уровне в местах компактного исторического проживания, несмотря на поощрение и поддержку, используется лишь русский язык. Однако, альтернативой была даже не сохранность на уровне народности, а растворение в других народах к середине XX века, как следствие роста урбанизации, всеобщего образования и информационной связанности.

Для титульных народов автономных республик ситуация лучше, но до обычного уровня / второго типа, без наличия собственного полноценного государства дотянуться очень сложно. Русский язык и культура доминируют в большей части направлений. Научная деятельность вся на русском языке, литература и культура номинально присутствует на собственном языке, не более, экономические отношения также на русском. В части духовной жизни мусульманские народы не могут уйти от арабского языка, а православные народы используют церковнославянский, который фактически стал неотделимой частью русского культурного канона.

В середине XX в. практически каждый государствообразующий народ в Европе обладал высоким уровнем целостности, но ситуация изменилась (см. рисунок). По многим направлениям доминирует глобальная, англоязычная культура: научная деятельность, духовно-идеологические вопросы, экономические взаимоотношения. По остальным аспектам элементы родной культуры ещё держатся. Однако, и тут есть исключения, ирландский язык остался лишь в части культуры и фольклора, постепенно превращая ирландцев в субэтнос англичан.

И, да, нацию можно рассматривать, как целостный народ, обладающий волей и возможностью для экспансии, способный создать среду для долгосрочного сосуществования с малыми народами в рамках своего государства…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Национальная идентичность и формирование народов

- СССР проводил политику укрепления и искусственного создания малых народов

- Некоторые субэтносы русской имперской нации были преднамеренно выделены в отдельные народы

- Единый великорусский язык, созданный А.С. Пушкиным, препятствовал полной фрагментации русских

2. Классификация народов по системным характеристикам

Автор предлагает делить народы на три типа в зависимости от полноты развития культурных подсистем:

- Целостный/природный народ (6-7 параметров)

- Обычный народ (4-5 параметров)

- Искусственный/синтетический народ (1-3 параметра)

3. Состояние малых народов России

- Большинство малых народов России относятся к искусственному типу

- Практически все сферы, кроме бытового общения, функционируют на русском языке

- Альтернативой сохранению было бы растворение в других народах

4. Глобальные тенденции трансформации национальных культур

- В середине XX века европейские государствообразующие народы имели высокую целостность

- В настоящее время многие сферы доминируются англоязычной глобальной культурой

- Примеры: научная деятельность, экономика, духовно-идеологические вопросы

Вывод:

Статья подчеркивает сложность сохранения национальной идентичности в условиях глобализации. Автор рассматривает нацию как целостный народ с потенциалом экспансии, который способен создать среду для сосуществования с малыми народами. Ключевой идеей является анализ степени культурной целостности народов через призму развития различных подсистем – от бытового общения до научной деятельности.

Основной посыл заключается в том, что подлинная национальная идентичность измеряется не столько происхождением или численностью, сколько способностью поддерживать и развивать собственные культурные, языковые и социальные институты.