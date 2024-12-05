Андрей Школьников: Природные и синтетические народы
В попытке сохранить полифоническое этническое звучание и многообразие СССР проводилась активная политика по укреплению слабых и разрозненных идентичностей, искусственному созданию пусть и малых, но народов, продолжая внутриполитическую линию на принципах сухопутной империи. К сожалению, подобное уважение русских к чужим традициям и культурам было использовано во зло, когда отдельные субэтносы, части русской имперской нации, активно выделяли в отдельные народы.
Благодаря единому (без диалектов) великорусскому языку, созданному гением А.С. Пушкина на основе московского и псковского говоров, с наложением лексических принципов, сильно раздробить русских не получилось. Не будь этого, отдельные космополитные деятели в первой половине XX в. вполне могли «выделить» в отдельные народы не только казаков и поморов, но и жителей соседних европейских губерний. С точки зрения управления, идеологии и принципов разделяй и властвуй, это был совершенно логичный ход, примеров подобного в мировой истории много.
Разница между народами Европы, Индии или малыми народами России велика и не определяется численностью. Разделим все народы на три группы, но не по историческим процессам формирования, а по текущим, динамическим характеристикам, наличию и полноте отдельных подсистем, элементов культуры. Чем больше их локализовано внутри народа, самый простой индикатор – ведётся на его языке, тем народ более гармоничный и целостный (см. рисунок):
▪️ личностное, семейное, бытовое общение;
▪️ социальное общение, информационная среда;
▪️ государственное и административное управление;
▪️ экономические взаимоотношения;
▪️ литература, культура и искусство;
▪️ духовная жизнь, морально-нравственные вопросы, идеология;
▪️ научное знание, исследования, поиск.
Получим типы: целостный / природный (6-7 параметров), обычный (4-5 параметров), искусственный / синтетический (1-3 параметра). Большая часть малых народов России относятся к третьему типу, кроме бытового, домашнего общения практически ничего нет. Даже на муниципальном уровне в местах компактного исторического проживания, несмотря на поощрение и поддержку, используется лишь русский язык. Однако, альтернативой была даже не сохранность на уровне народности, а растворение в других народах к середине XX века, как следствие роста урбанизации, всеобщего образования и информационной связанности.
Для титульных народов автономных республик ситуация лучше, но до обычного уровня / второго типа, без наличия собственного полноценного государства дотянуться очень сложно. Русский язык и культура доминируют в большей части направлений. Научная деятельность вся на русском языке, литература и культура номинально присутствует на собственном языке, не более, экономические отношения также на русском. В части духовной жизни мусульманские народы не могут уйти от арабского языка, а православные народы используют церковнославянский, который фактически стал неотделимой частью русского культурного канона.
В середине XX в. практически каждый государствообразующий народ в Европе обладал высоким уровнем целостности, но ситуация изменилась (см. рисунок). По многим направлениям доминирует глобальная, англоязычная культура: научная деятельность, духовно-идеологические вопросы, экономические взаимоотношения. По остальным аспектам элементы родной культуры ещё держатся. Однако, и тут есть исключения, ирландский язык остался лишь в части культуры и фольклора, постепенно превращая ирландцев в субэтнос англичан.
И, да, нацию можно рассматривать, как целостный народ, обладающий волей и возможностью для экспансии, способный создать среду для долгосрочного сосуществования с малыми народами в рамках своего государства…
Андрей Школьников
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Национальная идентичность и формирование народов
- СССР проводил политику укрепления и искусственного создания малых народов
- Некоторые субэтносы русской имперской нации были преднамеренно выделены в отдельные народы
- Единый великорусский язык, созданный А.С. Пушкиным, препятствовал полной фрагментации русских
2. Классификация народов по системным характеристикам
Автор предлагает делить народы на три типа в зависимости от полноты развития культурных подсистем:
- Целостный/природный народ (6-7 параметров)
- Обычный народ (4-5 параметров)
- Искусственный/синтетический народ (1-3 параметра)
3. Состояние малых народов России
- Большинство малых народов России относятся к искусственному типу
- Практически все сферы, кроме бытового общения, функционируют на русском языке
- Альтернативой сохранению было бы растворение в других народах
4. Глобальные тенденции трансформации национальных культур
- В середине XX века европейские государствообразующие народы имели высокую целостность
- В настоящее время многие сферы доминируются англоязычной глобальной культурой
- Примеры: научная деятельность, экономика, духовно-идеологические вопросы
Вывод:
Статья подчеркивает сложность сохранения национальной идентичности в условиях глобализации. Автор рассматривает нацию как целостный народ с потенциалом экспансии, который способен создать среду для сосуществования с малыми народами. Ключевой идеей является анализ степени культурной целостности народов через призму развития различных подсистем – от бытового общения до научной деятельности.
Основной посыл заключается в том, что подлинная национальная идентичность измеряется не столько происхождением или численностью, сколько способностью поддерживать и развивать собственные культурные, языковые и социальные институты.
У нас много поводов для гордости, например: благодаря успехам в национальной политике, русский язык недавно уверенно ворвался в тройку самых наиболее распространённых языков в столице нашей родины.