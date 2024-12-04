Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 5 пограничного отряда погранслужбы Украины в районе населенного пункта Алисовка Харьковской области.

Отражены две контратаки формирований 58-й мотопехотной бригады ВСУ.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, автомобиль, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 3 пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Петропавловка, Глушковка, Новоосиново Харьковской области, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Новолюбовка Луганской Народной Республики.

Отражены десять контратак штурмовых групп 3-й, 14-й, 30-й, 116-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 117-й бригады теробороны.

Противник потерял до 500 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Захист-АФ» и два склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й, 33-й, 37-й, 54-й и 157-й механизированных, 10-й горно-штурмовой, 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Дачное, Звановка, Переездное, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 350 военнослужащих, две боевые машины пехоты, пикап и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 117-й тяжелой механизированной, 152-й пехотной бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й, 241-й бригад теробороны, 12-й бригады специального назначения, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Дзержинск, Калиново, Щербиновка, Миролюбовка, Правдовка, Новотроицкое и Красноармейск Донецкой Народной Республики.

Отражены девять контратак штурмовых групп 100-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад, 49, 425 отдельных штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Противник потерял до 530 военнослужащих, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины «Казак», четыре автомобиля, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 113-й, 120-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Днепроэнергия Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп 23-й и 151-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк, бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 110-й механизированной бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Садовое и Приозерное Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы.

Уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 133 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбит 61 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37183 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19611 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18960 орудий полевой артиллерии и минометов, 28981 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России