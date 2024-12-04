Вопросами оперативного теста я занимаюсь с 2000 года, когда у меня появилась информация о физических особенностях ощущений человека.

Современная медицина и практика профотбора не имеют простого и надёжного теста по определению профессиональной пригодности людей на должность оперативных дежурных. В эту категорию входят машинисты тепловозов, пилоты пассажирских самолётов, пилоты и штурманы полярной авиации, оперативные дежурные на щитах управления, практикующие хирурги на сложных операциях и многие другие служащие на опасных участках оперативной работы.

Медицина не знает точного механизма ощущений и памяти. Так, считается, что человек имеет несколько видов памяти по роду ощущений. Но и в одном роде чувств существует, например, музыкальный слух и слух обычный. Медики не могут объяснить, почему человек, обладая нормальнымслухом, не имеет музыкальной памяти. При обычном медицинском тесте профотбора учитывается общее физиологическое состояние человека, возможности слуха и зрения работника с широкими допусками по роду специальности. Но, самым верным тестом пригодности всех оперативников является тест зрительной памяти. Например, выставляется восемь разных предметов на плоскую поверхность, испытуемый запоминает их расположение, затем отворачивается. На поверхности меняются местами два или более предмета, точно сохраняя симметрию картинки. Потом испытуемый поворачивается и пытается без искажений восстанавливать изначальную картину. Если он затрудняется в верном решении, то это говорит о том, что он не имеет фотографической зрительной памяти. Т. е. он не имеет в уме точной картинки, схемы, геометрии, объёмных, световых допусков изменения заготовки, точного порядка действий.

Совершенная зрительная память может быть у человека изначально, но со временем она утрачивается. Хотя это создаёт трудности оперативнику в работе, сам он от своей работы не откажется. Тест нужно проводить раз в год или чаше. Наличие совершенной зрительной памяти, опыта или оперативных тренировок, не зависимо от образования человека и его физического состояния даёт стопроцентную гарантию от ошибок. Это происходит потому, что в уме такого оперативника нет никакой картинки кроме точной. Нет никакого порядка изменений, переключений кроме правильного порядка.

Путём расспросов я узнал, что машинисты локомотивов тестируются на зрительную память, который у них подаётся как тест на внимательность. Причём тест проводится длитёльно до усталости проверяемого кандидата. Т.е. не всё безнадёжно, где-то тест применяют, однако кандидаты нужны для отбора, и не все проходят отбор.

Не все отрасли приняли на вооружения такие тесты, они не оценивают возможные последствия.

Путём добровольных тестов широкого круга людей я установил, что качественной зрительной памятью обладают люди с хорошим зрением, и они же могут иметь даже инвалидность по физиологическим заболеваниям. Зрительная память это природная способность человека, люди с совершенной зрительной памятью достаточно редки. Далеко не все признают её отсутствие, не пройдя тест. Обычный человек не способен долго сохранять верный образ увиденного, из-за того, что он изначально не чёткий. Это проверяется только тестом. Точный образ сохраняется в памяти долго.

Для того чтобы увеличить процент людей с фотографической памятью необходимо внести изменения в систему школьного образования. Такие изменения в России уже разработаны психологами, педагогами, но они даже не вносятся на рассмотрение в министерство образования. Министерство образования в лице своих специалистов в курсе этих наработок, но их введение и развитие изменит статус обычного образовании, статус его функционеров, оценочный статус выпускников средней школы. Изменения в образование будут внесены и реализованы лишь по запросу министерств, отвечающих за безопасность общества, т.е. МЧС и МО.

В настоящее время наибольшую ценность для практической работы представляют выпускники средней школы, которые сумели сохранить или развить природную зрительную и музыкальную память, независимо от их оценок в аттестатах и фактического знания школьных дисциплин. Если изменить систему образования, то оценки этого контингента даже по школьным дисциплинам улучшатся.

Объём информации и скорость её обработки в сложных технологических системах, не позволяет человеку оперативно использовать какую либо другую память, кроме памяти зрительной. Если обследовать оперативных дежурных, совершавших ошибки в обычных условиях или при авариях, то окажется, что все они не имели, со временем утратили, либо теряют в стрессовой ситуации фотографическую память. Человеческий фактор ошибок возникает из-за неправильного тестирования оперативного персонала. Все хорошие оперативники эту ситуацию интуитивно знают и могут её подтвердить.

Это письмо написано не на пустом месте. После пожара в Кузбассе, когда сгорел ТЦ Зимняя Вишня, МЧС делало рекламу, в которой просило высказаться жителей города по поводу безопасности ТЦ. Я позвонил и высказался в том ключе, что для безопасности таких больших и опасных объектов нужен оперативный персонал со свойствами, какие тут описал. Добавил, что трёхфазный кабель любой толщины, если защита его при замыкании не отключит, способен гореть, как бикфордов шнур по всей своей длине. Оказалось, что МЧС делало эту опрос для галочки, им ничьи советы не нужны. Потом косвенно я получил информацию, что в ТЦ стали прокладывать любую проводку в гофрах. Однако, я думаю, что это тоже больше для галочки, а оперативный персонал нам всё таки нужен, чем дальше тем больше.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Современная медицина не имеет простого и надёжного теста для определения профессиональной пригодности людей на должности, связанные с высокой ответственностью и риском (машинисты, пилоты, хирурги, оперативные дежурные).

2. Ключевым критерием профессиональной пригодности является тест зрительной памяти, который выявляет способность человека точно воспроизводить пространственные изменения.

3. Совершенная зрительная память:

- Может быть врождённой способностью

- Со временем утрачивается

- Встречается редко

- Даёт гарантию от ошибок в работе

4. Некоторые отрасли (например, железнодорожный транспорт) уже используют тесты на зрительную память, но не повсеместно.

5. Для развития фотографической памяти необходимо:

- Внести изменения в систему школьного образования

- Разработать специальные методики

- Получить поддержку профильных министерств (МЧС, МО)

6. Человеческий фактор ошибок напрямую связан с отсутствием или утратой фотографической памяти у оперативного персонала.

Вывод:

Автор подчеркивает критическую важность фотографической зрительной памяти для профессий, связанных с высокой ответственностью и риском. Он утверждает, что существующая система профотбора и образования не уделяет достаточно внимания этому аспекту, что может приводить к серьёзным ошибкам с потенциально катастрофическими последствиями. Необходимо пересмотреть подходы к тестированию и подготовке кадров, сделав акцент на развитии и сохранении качественной зрительной памяти.

Основная мысль статьи: фотографическая память — это не просто способность, а критический навык для специалистов, работающих в условиях высокой концентрации и быстрых изменений обстановки.