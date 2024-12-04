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Еще один короткий экскурс в историю России

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Такер Карлсон снова приехал в Россию и на этот раз взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Ждем новых коротких экскурсов в историю России.
Обещает скоро выложить. Поджигание пятых точек гарантировано.
Наверняка, Карлсон приехал не только для интервью и что-то передаст от агента Дональда.

PS. Также Карлсон заявил, что хотел взять в Киеве интервью у Зеленского, но тому запретило давать интервью посольство США на Украине.
Все что надо знать про "независимость" Украины.

PS2. Песков вчера сообщил, что предпосылок для переговоров с Украиной на текущий момент нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9533018.html
Метки: карлсон, лавров, мид рф, США, Трамп
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 32810 27932
    марина сегодня в 11:56

      после интервью с Путиным -все будет повтор ..

    • 13179 10287
      chu сегодня в 12:22

        ФРС выработало идеальную модель для тех, кто не хочет созидать всем вместе во благо, а хочет быстро разбогатеть.
        Со всего мира Америка забирает себе лучшие мысли. Далее работают красивенькие артисты. Очень хорошо выработанная гримаса удивления и интереса. После идет хлесткое разоблачение. Народу нравится. Пипл хавает.
        Но это удивление на лице и разоблачение не нужно при разговоре с Лавровым. Думать пиплу не охота.

        • 32810 27932
          маринаchu сегодня в 12:35

            что -то тебя опять напугало или кто-то.?Ты стал странно ,ну Игореша прямо,выражаться..Совсем уже “зерно “не увидеть .Вот ,смотри про твой Китай.
            “Сегодня в США вышел доклад местных конгрессменов, в котором четко сказано: Ковид — искусственно выведенное биологическое оружие, созданное в Китае на американские деньги. Я бы еще добавил, что создали его ведущие американские ученые, по сравнению с которыми доктор Менгеле — пушистый котенок.

            Но сейчас не про ковид, а про политику, частью которой пандемия Ковида безусловно является.

            Администрация Трампа, как верно пишут отдельные телеграм-дома, главным своим противником видит Китай. Тайваньский кризис при Трампе не только не ослабнет, он усилится.

            Штаты уже заложили военно-политическое противостояние с Китаем в свои долгосрочные 25-50 летние программы и бюджеты. Трамп эту историю с удовольствием подхватит. Одна из точек давления на Китай в ближайшие 4,5 года — это уханьская лаборатория, ковид и биогеноцид.

            Речь не только о санкциях вокруг Китая. Речь о полноценной демонизации Китая, как культурного, промышленного и финансового центра. Американцы будут «отменять» Китай. Вплоть до того, что китайский экспорт будут считать «токсичным», так как с ним вместе приезжают искусственно созданные смертоносные заболевания.

            Теперь о роли и интересах России. Администрация Трампа вероятно видит Россию в качестве своего тыла во время горячей фазы конфликта с Китаем.

            От России не должно бить никаких поставок сырья, продовольствия и тем более вооружений. В идеальной американской картине мира во время конфликта с Китаем Россия должна бить союзником Запада.

            Сейчас этот сценарий не реализуем.

            А вот оторвать Кремль от стратегического партнерства с Пекином Вашингтон попробует.

            А в чем же наш интерес, и где тут наша игра? Наш интерес в том, чтобы выправить выраженный перекос партнерства с Китаем в свою сторону. Пока китайская сторона тянет одеяло на себя.

            Китай продолжает оставаться крупным экономическим партнером Украины. И в отличие от торговли с Россией, украинскому бизнесу Китай никаких барьеров и неудобств не причиняет.”.https://cont.ws/@sensei/2932203..
            п.с. а что у нас -они исчезли что -ли -нигде о них больше не говорят”

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