Такер Карлсон снова приехал в Россию и на этот раз взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.Ждем новых коротких экскурсов в историю России.Обещает скоро выложить. Поджигание пятых точек гарантировано.Наверняка, Карлсон приехал не только для интервью и что-то передаст от агента Дональда.PS. Также Карлсон заявил, что хотел взять в Киеве интервью у Зеленского, но тому запретило давать интервью посольство США на Украине.Все что надо знать про "независимость" Украины.PS2. Песков вчера сообщил, что предпосылок для переговоров с Украиной на текущий момент нет.