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Что нужно было знать культурному человеку в 1936 году

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Что нужно было знать культурному человеку в 1936 году
("Огонек", 1936 г.)

https://t.me/Varjag2007/104029 – цинк

А вы соответствуется нормам культурного человека 1936 года?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9532843.html
Метки: 1936, Культура, образование, огонек, социализм, ссср
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 9188 7652
    Женечка сегодня в 12:51

      Да ну на! Только захотелось подеградировать, а тут такое…
      Тока вот начитанность – енто исчо не культура. Можно прочитать всего Пушкинга и Уила Копьеносца, а потом спокойно нассать в парадной.

      - Ну, неужели нет культурных людей? – Сказала беременная женщина в автобусе, когда ей не уступали место.
      - Культурных то дохрена, мест нет…

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      3
    • 1470 1402
      Виктор четыре часа назад

        Огласите весь “список” серий пожалуйста!!!

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