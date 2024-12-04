Что нужно было знать культурному человеку в 1936 году
Что нужно было знать культурному человеку в 1936 году
("Огонек", 1936 г.)
https://t.me/Varjag2007/104029 – цинк
А вы соответствуется нормам культурного человека 1936 года?
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Да ну на! Только захотелось подеградировать, а тут такое…
Тока вот начитанность – енто исчо не культура. Можно прочитать всего Пушкинга и Уила Копьеносца, а потом спокойно нассать в парадной.
- Ну, неужели нет культурных людей? – Сказала беременная женщина в автобусе, когда ей не уступали место.
- Культурных то дохрена, мест нет…
Огласите весь “список” серий пожалуйста!!!