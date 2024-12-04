Чингисхан, как нам говорят Китайские и Арабские "источники" при рождении получил имя Тэмуджин. Собрал воедино все монгольские племена и завоевал всех соседей, создав при этом самую большую империю в истории человечества. Но вот историки так и не дают ответ как так вышло, что неграмотный монгол, по сути пастух, пусть хоть и сын вождя племени, смог всего этого добиться... Даже если собрать всех голодранцев степников, их нужно вооружить, организовать, обучить не просто набегам на соседнее племя, а искусству войны. Как армия голодранцев смогла завоевать развитый Китай? Который, по словам историков, изобрёл и бумагу, и порох, и часы, и компас, и все на свете. Китай имел инженеров, свою религию (идеологию), своих философов, напомню Конфуций жил за 500 лет до прихода Иисуса Христа. Как неграмотный монгол, который никогда не обучался военному делу стал величайшим полководцем всех времен и народов? Как неграмотный монгол, который никогда не обучался государственному делу, провёл величайшие реформы и создал универсальное военизированное государство? Или это такой исторический приём когда племена варваров завоевывают высокоразвитые империи?

Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Отсутствие доказательств монгольского нашествия:

- Археологические находки в разрушенных городах России (Рязань, Москва, Владимир) не подтверждают присутствия монгольской армии.

- Нет оружия, доспехов, захоронений, связанных с тысячной армией монголов.

- Понятие «монгольские стрелы» было придумано историками, но доказательств их монгольского происхождения нет.

2. Фальсификация истории:

- Все сведения о монгольском нашествии основаны на переписанных монахами текстах летописей, оригиналы которых не сохранились.

- Историки верят этим источникам без должной критики.

3. Сомнительное существование монгольской империи:

- От Великой монгольской империи не сохранилось руин, артефактов, значимых исторических памятников.

- Монголы узнали о «своей империи» только в XX веке.

4. Сравнение с другими империями:

- Противопоставление империи Чингисхана с империей Тамерлана, которая оставила множество архитектурных памятников.

- История Чингисхана имеет схожие черты с биографией Тамерлана, включая борьбу за власть и объединение племён.

5. Критика исторической логики:

- Сомнение в том, что неграмотный монгольский пастух мог стать величайшим полководцем и основателем империи.

- Монголия находилась в стороне от торговых путей, не имела достаточных ресурсов для создания крупной армии и технологий.

6. Искусственность современных памятников:

- Современные памятники Чингисхану (например, огромная статуя в Монголии) не подтверждаются реальными историческими артефактами.

Вывод:

- История монгольского нашествия и империи Чингисхана вызывает сомнения из-за отсутствия археологических и документальных доказательств.

- Сведения о монголах могут быть поздней исторической фальсификацией, связанной с политическими и идеологическими целями.

- Необходима критическая переоценка источников и фактов, чтобы понять, насколько достоверны устоявшиеся исторические представления.