Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Военный переворот в Южной Корее

0 3

photo_2024-11-30_22-39-03_обработано.jpg

В Южной Корее объявлено военное положение

На фоне угрозы импичмента президенту Южной Кореи тот решил спрятаться за "северо-корейской угрозой" и объявил в стране военное положение. Хотя, конечно, президенту Юн Сок Ёлю угрожает в первую очередь собственный народ и оппозиция продвигающие процедуру импичмента за различные правонарушения и ошибки. В том числе провал внешней политики в отношениях с Японией и КНДР.
Уже сейчас собрано свыше 800 000 подписей за отставку президента.

КНДР само собой ни на кого первой нападать не собирается и угрозу она представляет только для тех, кто хочет сменить там политический режим путем вторжения или гос.переворота.

В Южной Корее по факту происходит военный переворот.
Прекращена работа парламента, запрещены митинги и собрания, остановлена деятельность политических партий. Власть фактически сосредоточена в руках президента (которому угрожает импичмент) и военных.
Медицинскому персоналу приказано в течение 48-х часов приказано явиться на работу. Нарушителей могут арестовывать без ордера.
Таким образом, все идет к тому, что "демократической" Южной Кореей будет управлять военная хунта.

Президент Корею заявил о том, что угроза исходит от северокорейских коммунистических сил и антигосударственного парламента, которые грозят подорвать либеральный порядок в стране.
И именно поэтому происходит военный переворот.

Как представляется, причиной столь спешного военного переворота, является то, что в парламенте готовились дать ход делу об импичменте президента, которое, скорее всего завершилось бы снятием президента с поста, с последующим судом и посадкой (в Южной Корее такое бывает).

Поэтому, действуя на опережение, президент пошел на захват власти и установление военной диктатуры под болтовню про угрозу Северной Корее и коммунистов. Так тоже часто бывает в Южной Корее.

Напомню, что отечественные либералы очень часто любят/любили ставить Южную Корею как пример образцовой демократии.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение на фоне угрозы импичмента.

2. Собрано более 800 000 подписей за отставку президента.

3. Введены чрезвычайные меры:
- Прекращена работа парламента
- Запрещены митинги и собрания
- Остановлена деятельность политических партий
- Медперсоналу приказано явиться на работу в течение 48 часов
- Возможны аресты без ордера

4. Официальная причина – угроза от северокорейских коммунистических сил.

5. Реальная причина – предотвращение импичмента президента.

Вывод:

Действия президента Южной Кореи фактически представляют собой военный переворот под предлогом национальной безопасности. Руководство страны стремится сохранить власть, блокируя демократические процессы и используя риторику внешней угрозы для оправдания антиконституционных действий.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9532189.html
Метки: северная корея, южная корея
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Полный список всех военных преступлений США
Китай ставит крест на финансовом господстве США
Грудью на защиту США!
Клика Маши Гогенцоллерн снова топит не сдающийся „Варяг”
Как кровавый корейский режим народ подавлял
3 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: