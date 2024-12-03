В Южной Корее объявлено военное положение



На фоне угрозы импичмента президенту Южной Кореи тот решил спрятаться за "северо-корейской угрозой" и объявил в стране военное положение. Хотя, конечно, президенту Юн Сок Ёлю угрожает в первую очередь собственный народ и оппозиция продвигающие процедуру импичмента за различные правонарушения и ошибки. В том числе провал внешней политики в отношениях с Японией и КНДР.

Уже сейчас собрано свыше 800 000 подписей за отставку президента.

КНДР само собой ни на кого первой нападать не собирается и угрозу она представляет только для тех, кто хочет сменить там политический режим путем вторжения или гос.переворота.

В Южной Корее по факту происходит военный переворот.

Прекращена работа парламента, запрещены митинги и собрания, остановлена деятельность политических партий. Власть фактически сосредоточена в руках президента (которому угрожает импичмент) и военных.

Медицинскому персоналу приказано в течение 48-х часов приказано явиться на работу. Нарушителей могут арестовывать без ордера.

Таким образом, все идет к тому, что "демократической" Южной Кореей будет управлять военная хунта.

Президент Корею заявил о том, что угроза исходит от северокорейских коммунистических сил и антигосударственного парламента, которые грозят подорвать либеральный порядок в стране.

И именно поэтому происходит военный переворот.

Как представляется, причиной столь спешного военного переворота, является то, что в парламенте готовились дать ход делу об импичменте президента, которое, скорее всего завершилось бы снятием президента с поста, с последующим судом и посадкой (в Южной Корее такое бывает).

Поэтому, действуя на опережение, президент пошел на захват власти и установление военной диктатуры под болтовню про угрозу Северной Корее и коммунистов. Так тоже часто бывает в Южной Корее.

Напомню, что отечественные либералы очень часто любят/любили ставить Южную Корею как пример образцовой демократии.



Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение на фоне угрозы импичмента.

2. Собрано более 800 000 подписей за отставку президента.

3. Введены чрезвычайные меры:

- Прекращена работа парламента

- Запрещены митинги и собрания

- Остановлена деятельность политических партий

- Медперсоналу приказано явиться на работу в течение 48 часов

- Возможны аресты без ордера

4. Официальная причина – угроза от северокорейских коммунистических сил.

5. Реальная причина – предотвращение импичмента президента.

Вывод:

Действия президента Южной Кореи фактически представляют собой военный переворот под предлогом национальной безопасности. Руководство страны стремится сохранить власть, блокируя демократические процессы и используя риторику внешней угрозы для оправдания антиконституционных действий.