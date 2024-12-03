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Ущерб от деятельности ВКС составил более 19 млрд. рублей

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Сумма исков Минобороны к «Военно-строительной компании» достигла ₽19,2 млрд

Такая цифра «накапала» за 11 месяцев этого года. Это в 45 раз больше, чем за весь 2023. Минобороны требует выплат неустоек по госконтрактам и взыскания задолженности. Напомним, что работу ВСК в новых регионах курировал скандально известный экс-замглавы МО Тимур Иванов. (https://readovka.biz/the-disastrous-end-of-an-ideal-career) А в июле этого года бывшего руководителя компании отправили под арест по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа.

https://t.me/suverenka/12317 – цинк

Так что первоначальные заявления о десятках и сотнях миллионах ущерба от деятельности Иванова это лишь верхушка айсберга. Речь по факту идет о десятках миллиардах  нанесенного государству прямого и косвенного ущерба. Часть этого ущерба была нанесена уже после начала СВО. Интересно будет посмотреть на финальные размеры сумм предъявленных Иванову на суде.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9531722.html
Метки: коррупция, криминал, мо рф, Россия
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