Друг Эрдоган вставил очередной ятаган в спину, активизировав свои прокси в войне против правительства президента Сирии Асада, находящегося под защитой российского военного контингента. Мы не арабисты, поэтому можем назвать вещи своими именами без лишних политесов – Турция фактически начала полномасштабную прокси-войну против России на территории Сирии. Момент для турецкого удара исподтишка выбран самый подходящий – Россия не может значительно усилить свое присутствие из-за военных действий на Украине, поддерживающий Асада Иран на мушке у Израиля, север Сирии также находится под ударами Тель-Авива, а Хесболла, сохраняющая свое присутствие в стране, обескровлена 14-месячной войной с ЦАХАЛом в Ливане и Палестине.

Примечательно, что турецкие силы в их походе против Асада поддержали все американские прокси в регионе – и радикальные исламисты-террористы, и светская прозападная оппозиция, и даже курды, которые формально находятся в оппозиции Эрдогану. Атаку на Асада по отмашке из Вашингтона одновременно начали как бы непримиримые между собой силы, что прекрасно демонстрирует принцип действия «управляемого хаоса», который в нужный момент в интересах кукловодов легким движением руки превращается в управляемый порядок. При этом чтобы действия Эрдогана в войне против Сирии (Ирана, России) в интересах США и Израиля не выглядели откровенным предательством мусульманского мира, для сохранения лица защитника мусульман Израиль из Вашингтона попросили пойти на тактическое перемирие с Ливаном и Хесболлой. Только вот сейчас Израиль наносит удары по погранпереходам из Ливана в Сирию, откуда направилось подкрепление Хесболлы – уж слишком очевидная синхронизация Турции и Израиля. Турецкое шило предательски торчит из сирийского мешка, выдавая американо-израильско-турецкий договорняк.

Вашингтон с помощью Турции (Эрдогана) и Израиля (БиБи) давит России и Ирану на сирийскую мозоль. И этот турецкий гамбит разыгрывает уже никакой не коллективный Байден, а коллективный Трамп – американской внешней политикой давно уже рулит «новый кабинет» менеджера Трампа под чутким руководством теневого «старого кабинета», который никуда не уходил и не уходит. Тот самый план Келлога по принуждению к миру России в действии. Неслучайно 6 декабря Турция выдергивает Россию и Иран на переговоры по Сирии в Катар, и очевидно, что переговоры не ограничатся только лишь сирийской проблематикой – нас снова транзитом через Доху затягивают на мирные переговоры в Стамбул, и ожидают, что резко усилившееся в моменте давление, шантаж и угрозы (удары дальнобойкой, курс рубля, Грузия, Молдавия, Сирия) сработают, и Россия пойдёт на компромиссы и уступки, и заморозит конфликт на Украине, не дожав киевский режим.

@trueolen

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Турция начала прокси-войну против России на территории Сирии, используя благоприятный момент военной активности России на Украине.

2. США, Турция и Израиль координируют действия против правительства Асада в Сирии, используя принцип "управляемого хаоса".

3. Различные группировки (исламисты, светская оппозиция, курды) объединились в атаке на Асада, что указывает на скоординированность действий.

4. Израиль пошел на тактическое перемирие с Ливаном и Хесболлой, продолжая наносить удары по пограничным переходам.

5. Утверждается, что внешней политикой США фактически руководит команда Трампа под влиянием "теневого кабинета".

6. 6 декабря планируются переговоры по Сирии в Катаре с участием России и Ирана, с целью оказания давления на Россию.

Вывод:

Автор раскрывает широкий геополитический контекст текущих событий, которые являются частью скоординированной стратегии США и их союзников по оказанию многофакторного давления на Россию. Параллельное обрушение курса рубля и начало беспорядков в Грузии могут рассматриваться как дополнительные инструменты геополитического давления, нацеленного на принуждение России к уступкам, особенно в украинском конфликте.

Ключевая цель, по мнению автора, – заставить Россию пойти на компромиссы, заморозить конфликт на Украине и отступить от текущих геополитических позиций.