Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное и Слатино Харьковской области.

Потери ВСУ составили более 40 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Лозовая Харьковской области и Ивановка Донецкой Народной Республики. Отражены 11 контратак штурмовых групп 1-й, 4-й бригад нацгвардии и 113-й бригады теробороны.

Противник потерял до 460 военнослужащих, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 370 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты.

Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Новодаровка Запорожской области.

Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих и три автомобиля.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающих работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 40 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе четыре вне зоны проведения специальной военной операции.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37122 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19600 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18897 орудий полевой артиллерии и минометов, 28957 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России