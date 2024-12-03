3 декабря 1989 в ходе Мальтийского саммита – переговоров президента США Буша-старшего и Горбачева была окончательно сдана Германия, вся Восточная Европа, будущее СССР, будущее многих других стран, но главное – сотен миллионов людей по всему миру.

Думаю, всем вменяемым людям не нужно объяснять, что все происходящее сегодня на постсоветском пространстве, как и во многих других странах мира, насилуемых США, результат геополитической катастрофы 1991 года.

Однако именно в декабре 1989 ставки окончательно были сделаны. Формально Мальта была окончанием так называемой холодной войны, но одновременно экономической реанимацией запада, продлившей ему жизнь на 30 лет… Поразительно, но Горбачев на Мальте не капитулировал, он просто ушел прям во время поединка – слился.

Содержание переговоров до сих пор известно только частично. Часть документов были опубликованы только в 2010.

Есть версия, что Буш даже не ожидал таких заявлений Горбачева. А Горбачев заявил, что СССР не будет вмешиваться в дела стран Восточной Европы. Брякнул это в одностороннем порядке. На что Буш заявил, что США поддерживают реформы в СССР.

Между тем, как отмечал Анатолий Добрынин, тогда советник Горбачева по международным вопросам, перед Мальтой генсек имел директиву Политбюро: объединение Германии станет возможным только тогда, «когда оба блока – НАТО и Варшавский договор – будут распущены или объединены по взаимному согласию». Про Восточную Европу – чистый волюнтаризм.

На московском саммите еще в мае 1988 Горбачев предложил Рейгану подписать совместную декларацию о мирном сосуществовании и отказе от военного вмешательства во внутренние дела других стран. Рейган отверг это. Он не был идиотом. Но Горбачев сознательно шел на сдачу. Иллюзия, что будет какой-то «общеевропейский дом», – не давала ему покоя.

Председатель КГБ Крючков в мемуарах с удивлением отмечал: «Когда по своим каналам, через разведку, контрразведку мы получали материалы о состоявшихся переговорах Горбачева в Рейкьявике, на Мальте и других местах, мы поражались тематике и содержанию этих бесед. Уже тогда откровенно говорили о продаже ГДР. О смене политического строя в нашей стране…».

Американцы очень хорошо его поняли, если это не было чем-то большим. Еще в 1985 по возвращению в США из московской поездки, на вопрос журналиста, хорошо ли для Запада то, что у СССР такой лидер, как Горбачев, Буш-старший (тогда вице-президент, бывший директор ЦРУ) дал интересный ответ: «Все зависит от нас. Мы явно хотим перемен в СССР и перед нами человек, который их тоже хочет. Но как он их произведет, будет в известной мере зависеть от того, как мы будем с ним сотрудничать. Задача состоит не в том, чтобы помочь ему, а в том, чтобы, действуя в интересах США побудить их проводить ту политику, которую мы хотим».

В этой фразе вся суть политики США.

@alexbobrowski

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Мальтийский саммит в декабре 1989 года стал переломным моментом в истории, который можно назвать геополитической катастрофой.

2. Ключевые события саммита:

– Горбачев заявил, что СССР не будет вмешиваться в дела стран Восточной Европы

– США поддержали реформы в СССР

– Фактически произошла негласная сдача интересов СССР и Восточной Европы

3. Противоречия позиции Горбачева:

– Перед саммитом у него была директива Политбюро о сохранении баланса между НАТО и Варшавским договором

– Он сознательно шел на уступки, руководствуясь иллюзией "общеевропейского дома"

4. Оценка американской стороны:

– Буш-старший откровенно говорил о намерении использовать Горбачева для реализации интересов США

– Председатель КГБ Крючков отмечал удивительную откровенность переговоров

Вывод:

Мальтийский саммит 1989 года стал критическим моментом в истории холодной войны, где СССР фактически капитулировал перед США, что привело к кардинальным геополитическим изменениям и последующему распаду Советского Союза. Горбачев, руководствуясь благими намерениями и утопическими идеями, фактически предал национальные интересы своей страны, что имело долгосрочные негативные последствия для СССР и стран Восточной Европы.