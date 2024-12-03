Боль можно побеждать только болью
Возглавляющим тезисом нашего разговора будет слово о побеждении болью боли.
Боль можно побеждать только болью. Это сказано Иоанном Златоустом.
Я слышал от пожарных, что есть способ тушения пожара пожаром. Огонь гасится огнём. Нечто подобное предлагает и Златоуст: можно болью тушить боль.
К примеру, если у кого-то болит плечо или глаз, или палец, пораненный во время полевых работ…
Эта боль тревожит нас, поскольку наше тело сколь сложно, столь и немощно.
Любая мелочь – мозоль на ноге или песчинка, попавшая в глаз, наносят человеку ощутимое страдание.
Но если человеку вдруг случилось пострадать большей болью, например, у человека с пострадавшим пальцем открылись желудочные рези, или тот, кто страдал от мозоля, вдруг стал мучиться от сильнейшей головной боли…
Большая боль погашает меньшую. И та меньшая боль уже не ощущается, и не переживается в силу того, что в жизнь вошла бОльшая боль, и она отвлекает всё внимание человека.
Все эти размышления святой Иоанн Златоуст прилагает к жизни нравственной и говорит нам, что в жизни мы можем страдать от многих внутренних болей.
Попутно замечу, что страдание определяется, согласно утверждениям святых отцов, не столько количеством бед, свалившимися снаружи, сколько глубиной переживания, рождающейся внутри.
Например, у кого-то украли кошелёк с зарплатой, и он скорбит.
И у него же украли фамильную чашку, доставшуюся ему от дедушки, и он скорбит неизмеримо больше, потому что стоимость чашки несопоставима со стоимостью украденных денег.
То есть не внешние условия определяют душевную боль.
Снаружи на человека может ополчиться весь мир, а он внутри может оставаться спокойным.
И вот умерла у него любимая собака, и он расклеился.
То есть мы не знаем степень скорбей человеческих.
Степень скорбей измеряется внутренними мерилами, которые недоступны внешнему оку.
Иной на каторгу пойдет, припевая развесёлую залихватскую разбойничью песню. Но будет бояться остаться в комнате, где водятся мыши или тараканы.
Итак, у человека боль. Например, его оскорбили по службе или он потерял имущество, или что иное с ним случилось. Святой Иоанн Златоуст обращается к христианам. К тем, для кого дорого имя Иисуса Христа, у кого в памяти и сердце запечатлены события жизни Христа, особенно последние дни жизни, крест, распятие и последующее воскресение.
И он говорит человеку скорбящему: представь Христа, вспомни весь ужас Гефсиманского сада, Голгофы и всего, что было там.
Представь хитрые лживые вопросы во дворце царя Ирода, насмешки, оплевания, рёв толпы… Эта жуткая замена праведника на грешника, Христа на Варавву, когда Варавву отпустили, а Христа определили на распятие.
Представь себе бичевание в претории, одевание в хламиду и терновый венец, биение по голове.
Представь себе это живо. И пусть от большой боли страдающего миссии угаснет маленькая боль, нанесенная миром, плотью или дьяволом.
Златоуст настойчиво и намеренно предлагает именно вообразить, представить в красках, как живописную картину или кинофильм. Как бы стоя перед Христом, посмотри на страдающего праведника и соразмерь боль его за грехи твои и боль твою за понесенную несправедливость. Вот это погашение болью боли.
Иоанн Златоуст так же рассказывает о других ситуациях со святыми мучениками, где их, к примеру, кладут на раскаленные решётки…
А они не были супергероями подобно Брюсу Уиллису. Это были обычные люди. И когда их резали, у них текла кровь.
И вот представь себе, говорит Златоуст, все эти решётки, вращающие колеса, утыканные лезвиями, пылающий огонь и инструментарий для пыток…
Разукрась дом души своей (как росписью стены) картинами событий из жизни мучеников.
И тогда угаснет в тебе твоя боль. Тогда ты сможешь легче обиды прощать.
И тогда ты сможешь оплевать (в высоком смысле) житейские невзгоды.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:
1. Основной посыл: Боль можно победить только болью (цитата из Иоанна Златоуста).
2. Физическая боль как метафора:
- Большая боль может заглушать меньшую боль
- Человеческое тело одновременно сложно и немощно
- Даже малейшие повреждения способны причинять значительные страдания
3. Природа страдания:
- Страдание определяется не количеством внешних бед, а глубиной внутреннего переживания
- Внутренние мерила боли недоступны внешнему наблюдению
- Субъективность восприятия страдания очень индивидуальна
4. Духовный метод преодоления боли:
- Христианский подход – представить страдания Христа
- Сравнение личной боли со страданиями Иисуса
- Визуализация страданий как способ уменьшения собственных переживаний
5. Пример стойкости святых мучеников:
- Обычные люди, способные переносить экстремальные страдания
- Внутренняя сила важнее физической выносливости
Вывод:
Отец Андрей Ткачёв предлагает духовную стратегию преодоления личных страданий через осознание и переосмысление. Метод основан на христианской традиции – сравнении собственных испытаний со страданиями Христа и святых мучеников. Боль рассматривается не как физическое явление, а как сложное психо-эмоциональное переживание, которое можно трансформировать через духовную практику созерцания и сопереживания.
Ключевая мысль: Человек способен преодолеть личную боль, расширив горизонт своего восприятия и обретя духовную перспективу.
Расширенный вывод:
Человеческая способность преодолевать страдание коренится в глубинах духовного опыта и силе внутренней концентрации. История человечества предъявляет множество свидетельств того, как люди могут трансформировать боль, подчиняя её высшей цели.
Эту идею блестяще иллюстрируют различные культурные и духовные традиции. Мишель Монтень в своих "Опытах" описывал индейских воинов, которые могли переносить чудовищные пытки с невероятным спокойствием и достоинством. Они демонстрировали такую силу духа, что европейцы были буквально потрясены – индейцы могли терпеть сожжение, истязания, не издавая ни звука, более того – насмехаясь над палачами. Их стойкость определялась не физической выносливостью, а непоколебимостью внутренних принципов чести и воинской добродетели.
Подобную практику концентрации можно наблюдать и в йогической традиции, где техника дхараны предполагает полное погружение внимания в единый объект. Цель такой практики – настолько сфокусировать сознание, чтобы внешний мир утратил значимость, растворился перед лицом внутренней установки.
Отец Андрей Ткачёв развивает эту же линию, обращаясь к христианской традиции страдания. Он предлагает метод преодоления личной боли через созерцание крестных страданий Христа. Согласно его размышлениям, человек способен трансформировать свои страдания, соизмеряя их с высшим духовным опытом.
Принципиальный момент во всех этих практиках – наличие высшей цели, которая настолько значима, что делает второстепенными любые частные страдания. Без такой цели человек подобен лодке в штормящем море – его бросает от одной проблемы к другой, он не имеет внутреннего стержня и устойчивости.
Боль, таким образом, перестаёт быть только физическим или психологическим феноменом. Она становится испытанием, через которое человек может прорасти к более глубокому пониманию себя и мира. Страдание теряет категорию несчастья и превращается в путь духовного взросления.
Суть не в том, чтобы не чувствовать боль, но в способности придать ей высший смысл. Человек, имеющий внутреннюю цель, способен превращать любые испытания в источник роста, трансформации и просветления. Его внимание становится не оружием защиты, но инструментом созидания собственной духовной реальности.
Парадокс в том, что, фокусируясь на высшей цели, человек становится свободным от власти обстоятельств. Боль перестаёт быть приговором и становится проводником к более глубокому пониманию себя и мира.
Браво !
Андрюха к стоматологам не ходит.
Зуб заболит, – он тыкает себе в ухо ножиком. Баш на баш.
Или молиЦЦа за зуб ?
П.С. Весело с ним. :-)
Все познается в сравнении.
Рене Декарт.