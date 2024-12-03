Возглавляющим тезисом нашего разговора будет слово о побеждении болью боли.

Боль можно побеждать только болью. Это сказано Иоанном Златоустом.

Я слышал от пожарных, что есть способ тушения пожара пожаром. Огонь гасится огнём. Нечто подобное предлагает и Златоуст: можно болью тушить боль.

К примеру, если у кого-то болит плечо или глаз, или палец, пораненный во время полевых работ…

Эта боль тревожит нас, поскольку наше тело сколь сложно, столь и немощно.

Любая мелочь – мозоль на ноге или песчинка, попавшая в глаз, наносят человеку ощутимое страдание.

Но если человеку вдруг случилось пострадать большей болью, например, у человека с пострадавшим пальцем открылись желудочные рези, или тот, кто страдал от мозоля, вдруг стал мучиться от сильнейшей головной боли…

Большая боль погашает меньшую. И та меньшая боль уже не ощущается, и не переживается в силу того, что в жизнь вошла бОльшая боль, и она отвлекает всё внимание человека.

Все эти размышления святой Иоанн Златоуст прилагает к жизни нравственной и говорит нам, что в жизни мы можем страдать от многих внутренних болей.

Попутно замечу, что страдание определяется, согласно утверждениям святых отцов, не столько количеством бед, свалившимися снаружи, сколько глубиной переживания, рождающейся внутри.

Например, у кого-то украли кошелёк с зарплатой, и он скорбит.

И у него же украли фамильную чашку, доставшуюся ему от дедушки, и он скорбит неизмеримо больше, потому что стоимость чашки несопоставима со стоимостью украденных денег.

То есть не внешние условия определяют душевную боль.

Снаружи на человека может ополчиться весь мир, а он внутри может оставаться спокойным.

И вот умерла у него любимая собака, и он расклеился.

То есть мы не знаем степень скорбей человеческих.

Степень скорбей измеряется внутренними мерилами, которые недоступны внешнему оку.

Иной на каторгу пойдет, припевая развесёлую залихватскую разбойничью песню. Но будет бояться остаться в комнате, где водятся мыши или тараканы.

Итак, у человека боль. Например, его оскорбили по службе или он потерял имущество, или что иное с ним случилось. Святой Иоанн Златоуст обращается к христианам. К тем, для кого дорого имя Иисуса Христа, у кого в памяти и сердце запечатлены события жизни Христа, особенно последние дни жизни, крест, распятие и последующее воскресение.

И он говорит человеку скорбящему: представь Христа, вспомни весь ужас Гефсиманского сада, Голгофы и всего, что было там.

Представь хитрые лживые вопросы во дворце царя Ирода, насмешки, оплевания, рёв толпы… Эта жуткая замена праведника на грешника, Христа на Варавву, когда Варавву отпустили, а Христа определили на распятие.

Представь себе бичевание в претории, одевание в хламиду и терновый венец, биение по голове.

Представь себе это живо. И пусть от большой боли страдающего миссии угаснет маленькая боль, нанесенная миром, плотью или дьяволом.

Златоуст настойчиво и намеренно предлагает именно вообразить, представить в красках, как живописную картину или кинофильм. Как бы стоя перед Христом, посмотри на страдающего праведника и соразмерь боль его за грехи твои и боль твою за понесенную несправедливость. Вот это погашение болью боли.

Иоанн Златоуст так же рассказывает о других ситуациях со святыми мучениками, где их, к примеру, кладут на раскаленные решётки…

А они не были супергероями подобно Брюсу Уиллису. Это были обычные люди. И когда их резали, у них текла кровь.

И вот представь себе, говорит Златоуст, все эти решётки, вращающие колеса, утыканные лезвиями, пылающий огонь и инструментарий для пыток…

Разукрась дом души своей (как росписью стены) картинами событий из жизни мучеников.

И тогда угаснет в тебе твоя боль. Тогда ты сможешь легче обиды прощать.

И тогда ты сможешь оплевать (в высоком смысле) житейские невзгоды.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Тезисы статьи отца Андрея Ткачёва:

1. Основной посыл: Боль можно победить только болью (цитата из Иоанна Златоуста).

2. Физическая боль как метафора:

- Большая боль может заглушать меньшую боль

- Человеческое тело одновременно сложно и немощно

- Даже малейшие повреждения способны причинять значительные страдания

3. Природа страдания:

- Страдание определяется не количеством внешних бед, а глубиной внутреннего переживания

- Внутренние мерила боли недоступны внешнему наблюдению

- Субъективность восприятия страдания очень индивидуальна

4. Духовный метод преодоления боли:

- Христианский подход – представить страдания Христа

- Сравнение личной боли со страданиями Иисуса

- Визуализация страданий как способ уменьшения собственных переживаний

5. Пример стойкости святых мучеников:

- Обычные люди, способные переносить экстремальные страдания

- Внутренняя сила важнее физической выносливости

Вывод:

Отец Андрей Ткачёв предлагает духовную стратегию преодоления личных страданий через осознание и переосмысление. Метод основан на христианской традиции – сравнении собственных испытаний со страданиями Христа и святых мучеников. Боль рассматривается не как физическое явление, а как сложное психо-эмоциональное переживание, которое можно трансформировать через духовную практику созерцания и сопереживания.

Ключевая мысль: Человек способен преодолеть личную боль, расширив горизонт своего восприятия и обретя духовную перспективу.

Расширенный вывод:

Человеческая способность преодолевать страдание коренится в глубинах духовного опыта и силе внутренней концентрации. История человечества предъявляет множество свидетельств того, как люди могут трансформировать боль, подчиняя её высшей цели.

Эту идею блестяще иллюстрируют различные культурные и духовные традиции. Мишель Монтень в своих "Опытах" описывал индейских воинов, которые могли переносить чудовищные пытки с невероятным спокойствием и достоинством. Они демонстрировали такую силу духа, что европейцы были буквально потрясены – индейцы могли терпеть сожжение, истязания, не издавая ни звука, более того – насмехаясь над палачами. Их стойкость определялась не физической выносливостью, а непоколебимостью внутренних принципов чести и воинской добродетели.

Подобную практику концентрации можно наблюдать и в йогической традиции, где техника дхараны предполагает полное погружение внимания в единый объект. Цель такой практики – настолько сфокусировать сознание, чтобы внешний мир утратил значимость, растворился перед лицом внутренней установки.

Отец Андрей Ткачёв развивает эту же линию, обращаясь к христианской традиции страдания. Он предлагает метод преодоления личной боли через созерцание крестных страданий Христа. Согласно его размышлениям, человек способен трансформировать свои страдания, соизмеряя их с высшим духовным опытом.

Принципиальный момент во всех этих практиках – наличие высшей цели, которая настолько значима, что делает второстепенными любые частные страдания. Без такой цели человек подобен лодке в штормящем море – его бросает от одной проблемы к другой, он не имеет внутреннего стержня и устойчивости.

Боль, таким образом, перестаёт быть только физическим или психологическим феноменом. Она становится испытанием, через которое человек может прорасти к более глубокому пониманию себя и мира. Страдание теряет категорию несчастья и превращается в путь духовного взросления.

Суть не в том, чтобы не чувствовать боль, но в способности придать ей высший смысл. Человек, имеющий внутреннюю цель, способен превращать любые испытания в источник роста, трансформации и просветления. Его внимание становится не оружием защиты, но инструментом созидания собственной духовной реальности.

Парадокс в том, что, фокусируясь на высшей цели, человек становится свободным от власти обстоятельств. Боль перестаёт быть приговором и становится проводником к более глубокому пониманию себя и мира.