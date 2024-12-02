Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области.

Отражены три контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Отразили девять контратак штурмовых групп 3-й танковой, 116-й механизированной бригад ВСУ, 113-й бригады теробороны и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, 155-мм гаубицу М198 производства США, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании и четыре склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 260 военнослужащих, три автомобиля, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и два склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 111-й, 120-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря Донецкой Народной Республики.

Отразили девять контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 151-й механизированных бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ, 35-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и «MaxxPro» производства США, два пикапа, три 152-мм гаубицы «МСТА-Б», 152-мм орудие Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой Народной Республики и Комсомольское Запорожской области.

Отразили две контратаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и «MaxxPro» производства США, 14 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана» и 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация».



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37082 беспилотных летательных аппарата, 586 зенитных ракетных комплексов, 19590 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18847 орудий полевой артиллерии и минометов, 28935 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России