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Карманные террористы ЦРУ и МОССАДА

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Карманные террористы ЦРУ и МОССАДА “Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)* открывают новый фронт против России

Лидер террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, возглавляемой Абу Мухаммадом аль-Джавлани в последнее время привлекает к себе значительное внимание. Джавлани, взрощенный в лагере Букка во время войны в Ираке, занимал видное место в американских документальных фильмах, в том числе в сериале PBS "Фронтлайн".

Лидер ХТШ Джевлани, настоящее имя которого Усама аль-Аббаси аль-Вахиди, родился в Дераа на севере Сирии. Его биография говорят о нем как о завербованном ЦРУ агенте. Согласно открытым источникам, во время вторжения в Ирак он вступил в иракскую Аль-Каиду* и быстро поднялся по служебной лестнице. Он был близок к Заркави, лидеру организации до его смерти в 2006 году после авиаудара . Джевлани, покинул Ирак, был схвачен и провел два года "обучения" в лагере в Букке, где, как утверждается, США создали ИГИЛ*, затем был освобожден без всякой причины. Выйдя из Букки, он начал работать с лидером ИГИЛ* Багдади, который отправил Джевлани в Сирию в 2011 году.

После освобождения он работал с лидером ИГИЛ* Абу Бакром аль-Багдади, а позже, в 2015 году, получил поддержку от Хамзы бен Ладена. В это время он часто выступал речами в то время, когда власть ДАЕШ* в Сирии начала таять. В своем выступлении он сказал, что регионом, на который следует нацелиться, должна быть Латакия, где сильна Россия. Наряду с этим он призвал мусульман, проживающих в России, нападать на мирных жителей страны.

В последнее время ХТШ предприняла попытки дистанцироваться от своих связей с "Аль-Каидой". Недавно, впервые за более чем десятилетие, в давно закрытой церкви в провинции Идлиб под руководством Джавлани была проведена месса.

Джеймс Джеффри, бывший специальный представитель США по Сирии, назвал "ХТШ" "ценным инструментом" в американской стратегии в Идлибе. Джеффри признал, что ”ХТШ" в основном сосредоточено на борьбе с Асадом и не представляет международной угрозы. Утверждая, что для США было “несправедливым и политическим решением" объявить себя террористами, сам Джевлани использовал следующие заявления:

"Настоящий режим Асада достоин того, чтобы его включили в список террористов. Мы никоим образом не представляли угрозы для западного общества. Мы призываем эти страны пересмотреть свою политику. Мы критикуем политику Запада в регионе AMI, но никогда не говорили о начале войны против США.”

Абу Ахмед Зеккур, известный как финансовый директор ХТШ, опубликовал 14 декабря 2023 года письмо, в котором разорвал связи с организацией и обвинил Джавлани в том, что он является агентом США. Зеккур утверждал, что Джавлани встречался с представителями американской и британской разведки на пограничном переходе Баб аль-Хава.

Тасним, Информационное агентство Ирана, сообщило в своем сообщении от 17 сентября 2024 года, что ХТШ также получила поддержку в обучении и производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) от украинских военных инструкторов. Группа из 250 украинских инструкторов обучает боевиков HTS в Идлибе работе, производству и модернизации беспилотников. Инструкторы были развернуты на различных производственных объектах в городе Идлиб и в районе Джисир аш-Шугур.

Сирийское правительство по прежнему борется над восстановлением суверенитета над всей территорией страны в борьбе с такфиристскими группировками, которые курирует ЦРУ и МОССАД. С наступлением России на украинском фронте стало известно, что США направляются из Украины в Сирию с целью отвлечь внимание России и открыть новый фронт в регионе. Сирийская газета "Аль-Ватан" сообщала, что Кирилл Буданов регулярно контактировал с лидером делегации "Тахрир аш-Шам".

Канал Института изучения разведки @RHVDIIS

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Лидер "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ) Абу Мухаммад аль-Джавлани:
- Родился в Сирии (Дераа)
- Имеет предполагаемые связи с ЦРУ
- Прошел путь от члена Аль-Каиды* до лидера ХТШ
- Близок к бывшим лидерам террористических организаций

2. Политическая позиция ХТШ:
- Попытки дистанцироваться от "Аль-Каиды"*
- Заявления о фокусе на борьбе с режимом Асада
- Отрицание угрозы западным странам

3. Внешние связи организации:
- Поддержка от США (по заявлению бывшего спецпредставителя Джеймса Джеффри)
- Обвинения в сотрудничестве с разведками США и Великобритании
- Получение военной подготовки от украинских инструкторов по беспилотникам

4. Геополитический контекст:
- Попытки создать новый фронт против России
- Призывы к нападениям на мирных жителей РФ
- Предполагаемая цель – отвлечь внимание России от украинского фронта

Вывод:

Статья представляет "Хайат Тахрир аш-Шам" как инструмент геополитической манипуляции, который используется спецслужбами США и Израиля для дестабилизации ситуации в Сирии и создания угрозы России. Организация позиционируется как прокси-группа, нацеленная на достижение внешнеполитических целей определенных государств под видом борьбы с режимом Асада.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9528864.html
Метки: асад, ближний восток, война в сирии, иран, МОССАД, Россия, сирия, терроризм, турция, цру
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