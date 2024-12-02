Эти 4 масти главные игроки на арене истории (времён 12-13 вв.). В заставке Геркулес с дубинкой и Змеями.

Карта Бубе

Это красная карточная масть в виде ромба, в некоторых играх самая младшая из четырёх. Если младшая, то она должна замыкать историю войн. Символ этой карты-квадрат-четверик-ромб, как ни странно, совпадает с квадратом и ромбом на иконе «Спас в силах» и «Неопалимая купина».

«На иконе «Спас в силах» Христос изображён на фоне красного КВАДРАТА (символ ЗЕМЛИ), который вписан в синий ОВАЛ (мир духовный). Поверх синего овала — красный РОМБ (символ мира невидимого)».

На иконе «Неопалимая купина» «в христианской традиции ромб несёт смысл МАТЕРИ, прародительницы».

«Ромб также имел смысл БУБНА, который в древности был не круглым, а четырехугольным. («Магический ромб: вопросы теории и практики»)». «В России масть получила имя по ассоциации с бубенцами. На первых завезенных в нашу страну немецких картах был изображен БУБЕНЧИК. «Музыкальное» происхождение слова объясняет Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера: «русские бубны — карточный термин, заимствован из чешского, где слово явилось калькой Schellen (звонить)». Но как они могут быть заимствованы у чехов, ведь Бубны с колокольчиками были принадлежностью СКОМОРОХОВ на Руси с древности и участвовали в обрядах «Русалиях».

«Пролог XV века рассказывает о языческих обрядах-РУСАЛИЯХ: «..овы бьяху въ БУБНЫ, друзии же въ козиць (в козу) и въ сопьли сопяху, иши же, возложивши на лица СКУРАТЫ (маски), идяху на глумленье человеком и мнопе, оставивши церковь, на позорь (зрелище) течаху инарекоша те игры РУСАЛЬИ». Обратите внимание, само название праздника «РУСАЛИИ» указывает на проживание русов на землях Русской равнины с древности, вопреки утверждению историков, которые считают, что тут проживали угрофины и тюрки, а не русские. Нет на Руси праздника «тюркалии», «угрофиналии», «татар-монголии», «наврузалии», а есть «Русалии». Вот он запечатлён на картине Маковского.

«В сентябре 1654г. ударили колокола, призывая всех на шествие. Процессия двинулась вниз к реке Москве. Чернецы сопровождали пять доверху нагруженных подвод. Наконец шествие остановилось, и монахи принялись разгружать подводы. На землю полетели домры, гусли, рожки, свирели, БУБНЫ. Потом все это подожгли. Так патриарх НИКОН решил разом освободить Москву от скверны». «Бесовские» инструменты отбирали на улицах, в домах, кабаках, и сжигали. Горели совершенствовавшиеся веками уникальные музыкальные инструменты. Русская национальная музыка понесла чувствительный урон. Крестьянам под угрозой штрафа запретили держать у себя народные инструменты».

«Этнограф Привалов в конце 19 в. описывал игру русских БУБНИСТОВ. Бубнисты в то время играли как в ансамбле, так иногда и без поддержки каким-либо инструментом, просто аккомпанируя пению ЛИХИХ ПЕСЕН. Кроме того БУБЕН использовали и как сольный инструмент: «Народные виртуозы при игре на бубне выделывают разные фокусы, подбрасывая его и схватывая на лету, бьют бубном то по своим коленкам, то ударяя по голове, подбородку, даже по носу». («ОТКУДА НА РУСИ ПОЯВИЛИСЬ БУБНЫ?», блог Ведическое родноверие. В Контакте).

«Выпали бубны? Ожидайте хороших новостей. …Бубновые карты — это всегда повод для радости» (интернет «Что означает карточная масть бубны при гадании»).

«Туз бубен для атласной колоды художники украшают виньетками и орнаментами. Другие тузы подобной чести не удостаиваются». «Эту масть как только не называли — квадраты, звонок, золотые монеты, соты и даже АЛМАЗЫ (в английском языке до сих пор так и называют — diamonds)».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Икона «Спас в Силах» своим названием указывает на ТРИ Силы («в Силах).

Большой красный квадрат-Первая Сила. На иконе этот квадрат назван «символом Земли». Но «Мать сеРай Земля» (Гея) называлась РУСЬ и это должна быть Красная Русь, так как масть красного цвета и этот квадрат красный на иконе. Тут же на углах конкретные имена её вождей: Ангел Матфей (Мать Фея), Орёл или Сокол Иоан, Лев Марк, Телец Лука.

Вторая Тёмная Сила- овал, похожий на «Яйцо» с чёрными ангелами. Только одно место на земле так названо «Яйцом»-это река Яик (сейчас река Урал). По версии автора здесь существовала Мидия земля Змея-Дракона. Это царство Хама и его сына Ханаана в библии. Это «Яйцо Дракона», по версии автора, погибло от пролёта космического объекта над землёй.

Третья Сила- Ромб, которая и изображена на карте бубен. Она появилась, когда сюда на Русскую равнину пришла с тихоокеанского Востока Светлая-Святая Русь и Россы и они воссоединились в одну Российскую Империю.

Если Богородица на иконе «Неопалимая купина» вписана в два красных квадрата, значит, она имеет отношение к Руси (квадрат) и росам (ромб). Спас на иконе «Спас в силах» имеет отношение (родство) ко всем трём Силам.

На другой иллюстрации Перун-Адам из «Синодиков 18 века» имеет на голове Две Силы -два Квадрата (русов и словенов), образующих Звезду.

ИТАК, можно предположить, что бубе-ромб это карта последних победителей в «войне богов»- россов (словено-русов), результатом которой стала Российская империя.

Её в колоде карт представляет Дама Бубе. Месяц изображён на правом плече Дамы Бубе. Именно так «Светлым Месяцем» в «Казанской истории» (п. 138) назван Иван Грозный, в отличие от его противников «сарацинов»-у них тонкий Месяц-Тёмная Луна в затмении-Серп. Её символ Луна (Ио на греческом). На её груди знак Луна (половинка). В руке белый цветок, похожий на белую гвоздику. Должна быть белая роза (rossa) шиповника (автор).

На другой карте в этой же правой руке Дамы Бубе клинок, которым она как будто отрезает голову персонажу в синем платье. Что это значит, непонятно.

Красный Бубе-ромб означает единение глубинной коренной «Красной КрестьянскойРуси» («Русалии» с бубнами, колокольчиками и поклонением Солнцу) со «Светлой» «Святой» Восточной Русью «Попа Ивана»-Пресвитера ИоАнна (Марко Поло) и «восточными россами» (царства Миен и Манги на реке Амур в книге Марко Поло).

Но историки считают, что это не россы пришли с востока, а этнические монголы, но этого не может быть, ведь численность монгол в России и Европе равна НУЛЮ. Вот кого европейцы на самом деле считали «монголо-татарами», один из них изображён на памятнике убитому «татарами» герцогу Генриху2 (фото из книги НХ Фоменко, Носовского). Согласитесь-перед нами русский мужик-скиф, он под ногой герцога.

Бубе последняя карта в колоде, так как она завершила историю большой войны за власть над Русской равниной, когда пришедшие сюда росы и «иваны» обрусели, слившись с её глубинным коренным народом местными русами. Это красная масть победителей во главе с её главным Вождём (Мать Фея) и соратниками Соколом, Львом и Тельцом. Почему масть бубе имеет такую странную форму ромба можно только предполагать. Был Квадрат (Земля), но пришёл с Востока другой повёрнутый на 90 градусов «Квадрат»-«Ромб» и наложился на первый Квадрат, превратившись в Звезду, как на шапке Перуна и Саваофа. Потом остался только «ромб», то есть только россы стали властью на Руси.

Карта Крести=Трефы

Сама символика трефы-крести похожа на дерево с тремя желудями. Трефовая масть считалась самой старшей и изображалась в виде желудей. Дубы с желудями на Руси были священными деревьями (священные рощи), где кумирам приносились требы-жертвы. Это чёрная масть. «Интересно, что в игральных картах карта «крести» называется «трефы», «трилистник» или «жёлуди», «жезлы» в картах таро.

По версии автора, Ной с сыновьями обосновался на единственной незатопленной земле -на Русской равнине. И тут уже росло древнее дерево русов Дуб. Младший сын Ноя Афет ушёл на Север и Запад, Хам ушёл на Юг, а Сим остался с отцом и дал Древо рода от русов. На игральный карте жена Сима ПЧЕЛА (Руса), а он сам ПАВЛИН и «Смерть с Косой»=Сатурн (136, 138)». В греческих мифах Сим=Сатурн. Но, судя по крестьянскому атрибуту (Смерть с косой), это может быть Патриах-коренной рус, властвовавший тут ещё до Сима, но потом заменившийся Симом и звали его Баста, так как Желудёвый Туз называется Баста (википедия). Что значит «довольно, хватит». Вражды? Может так звали Сима или Патриарха.

По другой версии символом трефовой масти является стилизованный трехлистный клевер, стебель которого направлен вниз. Клевер «важная сельскохозяйственная культура (медонос-образует твёрдую белую массу, кормовое растение, сидерат)... Кашка» (Википедия). Этот символ близок матери Сима Пчеле-бортнице, разводившей пчёл. Это «кашка» для пчёл, пчёлы собирали с неё нектар.

Но в России нет такой масти «клевер», а вот жёлуди есть, поэтому истоки этой масти - жёлуди из Руси.

«В традициях западных игральный карт масть треф называли по-разному, в зависимости от языка. Самые популярные: дубинки (англ.), крест (нем.), клевер (фр., исп.), цветки (итал.). В русской традиции прижилась французская транскрипция «трефы» — как раз от названия клевера, trèfle».

«Выпали крести — значит, ждет тебя долгая дорога в КАЗЁННЫЙ ДОМ». Чёрный Кот также изображался на игральной карте «Трефы».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Понятно, почему это старшая масть. Тут в «Русалии», по версии автора, выросло древо Патриарха-коренного глубинного русского народа, чьим священным деревом был Дуб с желудями. Это древо Русы Пчелы. Поэтому эту масть изображают в виде дерева и желудей. Крестьяния –Крести, вероятно, древнее наименование Руси, поэтому и карта названа по-русски трефы-крести и земледельцы стали называться крестьянами. Только потом тут появился старший сын Ноя Сим, поэтому на некоторых игральных картах трефы изображён Сим-Павлин (Павел), его мать Пчела (Руса) и жена (Руса). Появляется «Симовская Столбовая Русь». Его должен представлять огненный Павлин-Жар-Птица в русских сказках, а его жену должна представлять Крылатая Огненная Собака иногда с павлиньим хвостом. А Чёрный Кот был символом старшего сына Сима Арфакса (Фарры), владевшего землями Западной Сибири, древнее название которой Артания по версии автора (п. 131 Сибирь чья?).

ИТАК, по версии автора, карта трефы-крести воплощает появление нового Мирового Дуба рода с тремя желудями (Симом, Хамом и Афетом) на Земле Руси «Крестьянии». Братья должны иметь вторые русские имена. Вероятно, они и названы на карте бубе выше: старший Телец Лука (Сим), Лев Марк (Афет), имени Хама нет.

Почему масть чёрного цвета? Вероятно, потому что Сим проиграл росам-красной масти-«ромбу» битву за власть. «Симы» были вытеснены из власти на Русской равнине «иванами» и поэтому им предначертана «долгая дорога в казённый дом» (монастырь). Именно Сим должен был унаследовать самые древние традиции древних русов-русалии.

Карта Червы

«Король и дама червей всегда ассоциировались с высшей властью, поскольку именно червы — ГЛАВНАЯ масть в колоде в традициях МНОГИХ стран». Это масть красного цвета и изображена в виде КРАСНОГО СЕРДЦА.

«В карточных гаданиях червы, пожалуй, самая желанная, благоприятная и счастливая масть». «В Таро эта масть связана со стихией воды».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Если эта масть связана со стихией воды, то её игрок Посейдоны (Мерганы-моряки-Андреи). Карта «червы» по версии автора символизирует Восточную тихоокеанскую Державу, возникшую на базе державы Попа Ивана, после его убийства Темучжином. Тогда к власти пришли новые Силы. Это целая группа Вождей нового клана Тёмного Месяца-Темучжина. Их символ Змей и Тёмная Луна-Тонкий Месяц образующийся при затмении Луны. Они имеют родство с немецкой колонией в Персии, образованной Волхвами (не арабами и азиатами). Их символ «черви». Из коконов червей появляются прекрасные Бабочки. Их коконы и есть узор «турецкий огурец» (п. 138). Этот символ заимствовали турки, породнившись с «червями». Вот на этой карте Червы это ЧЕРВИ-ЗМЕИ, которые пронзили сердце (убили Льва-Попа Ивана).

Красный цвет означает связь с Красной Русью-родство. Они, по словам Келлера, все роднились с Попом Иваном, чтобы обрести знатность и царскость. То есть фактически вся элита имела родство с «Иванами». Царскость можно было приобрести только женитьбой на «царевне» рода Попа Ивана (надпись на карте Келлера).

Сердце на немецком Герцен. Они герцоги? Их символ Красная роза (шиповника) в руке королевы. Именно этих «червей –змей» историки превратили в монголо-татар. Но создатели карт знали их истинное европейское лицо. Они создавали игральные карты до появления в 19 веке мифа «монголо-татарского ига», которое затмило собой настоящую историю появления в Западной Европе «восточников» (гунов) венгров (хунгаров), австрийцев, болгар, мадьяр, франков, кельтов, финов, скандинавов.

Вот что выдала Нейросеть при запросе «Змей-Опиус». «Змей и опиус связаны через название «оффа». Так, по мнению некоторых исследователей, называются некоторые участки Великой стены, которые имеют этимологии, связанные со змеем. Например, оффа — лат. ОПИУС (змей). 1Также офион (др.-греч. Ὀφίων — «змей») — в древнегреческой мифологии ВЕЛИКИЙ ЗМЕЙ, ЦАРЬ ГИГАНТОВ; по некоторым мифам — ПЕРВЫЙ ВЛАДЫКА ОЛИМПА, сын и муж океаниды Евриномы (Эвриномы). 2 Кроме того, Апофис (он же Апоп или Апеп) — олицетворение хаоса, мрака и зла в древнеегипетской мифологии, которого обычно представляли в виде огромного КРАСНОГО ЗМЕЯ».

Судя по этим сведениям, сначала змеи-черви имеют власть и они титаны-гиганты, и первые владыки Олимпа, но приходят россы (Зевс) и выгоняют их и занимают их место. Тогда на карте Келлера 1298 г-1590 г. «Восточным Змеем» ( «Сарматика Евр Опиа») названа Западная Европа на Чёрном море и Восточная Европа от Волги. Потомки Змея расползлись по Миру. Можно также предположить, что немецкое имя Отто (Оппиус) значит Змей.

ИТАК. Здесь много толкований, но черви-змеи указывают на Персию (Иран)-немецкую или словенскую колонию, а Великий Змей на Урал и Арал. А также на мореходов-Посейдонов-соратников Зевса. Змей был мировой культ, пока его не заменили россы на Зевса. Эта карта больше касается Западной Европы, куда ушли часть «посейдонов» и «Змей-Драконов».

Почему эта масть «Красное сердце» счастливая, ведь «Черви» Персии и Мидии сгорели от космической катастрофы приблизительно в 1312 году. Может, потому что они спаслись, прийдя на Русскую равнину и Западную Европу как гуны, обрели новую родину. Причём было два этапа. Сначала пришли готы «восточники» от рода Льва-Попа Ивана, выгнанные Темучжином, а потом вторым этапом пришли гунны «змеи», черви». Дело в том, что когда вернулись на Русскую равнину россы, то бежать пришлось отсюда их противникам-венграм, болгарам, мадьярам, которые ушли в Западную Европу.

В итоге можно сказать, что в этой масти запечатлена победная сила (поэтому она красная) «Восточников» Державы на Тихом океане, которая дошла через Русскую равнину до Европы и осела на всём пути. Это были не «монголы», а европейцы –венгры, мадьяры, германцы, испанцы-венецианцы, франки, кельты, скандинавы. Есть такой персонаж Англии Ричард Львинное Сердце и его имя намекает на принадлежность красного сердца Льву. Красное сердце этой масти «червы» это сердце Льва (Попа Ивана, автор) и, вероятно, названо от древнего названия красного цвета-«червонное», так как красный краситель получали из червей «червецов». «Кармин, также известный как КОШЕниль – краситель красного цвета, получаемый из самок ЧЕРВЕЦОВ, насекомых, живущих на кактусах. Насекомых соскабливают с растений, сушат и обрабатывают, получая красящий порошок» (википедия).

Карта Пики

Это хорошо опознаваемая карта, так как имя вождя прямо написано на карте-Тамара.

«Гадалки уверяют, что это самая ОПАСНАЯ и неблагоприятная масть. И это убеждение уходит годами вглубь веков. Именно поэтому Пушкин назвал героиню одноименной книги именно Пиковой Дамой, по той же причине в популярных детских страшилках пиковая дама считается аналогом злой ведьмы». «Пики не всегда обозначают какое-то остроконечное оружие, например, пику или копье, не менее часто их ассоциируют с тростью или посохом». Посох символ власти, он в руке у Ивана Грозного. И этот посох был в руке Тамары, доставшийся ей от отца-царя.

«Среди всего разнообразия карт особая роль принадлежит Даме пик, наверное, нет более популярной карты…Её называют также "Акулина". Акулина - грешница или ведьма.

Масть "пики" в разных странах называют по-разному. В Германии это "лопаты", в Испании - "мечи", в царской России их именовали "пичка", "пикушка", что отголосками доносится и до наших дней. Известны афоризмы про пиковую масть:

• лучше дама пик, чем семёрка треф

• карт уже нет, а пики остались

• ход с семёрки пик всегда проигрышный

Карты широко применяются и в гадании. Пика там очень проблемная масть:

• СЕМЁРКА ПИК - очень ПЛОХАЯ карта

• Восьмёрка пик - будьте очень аккуратны и осторожны

• Пиковая десятка - к болезням

• Дама пик - ведьма

• Туз пик - или БЕДА, или празднество, ПИР».

«В русской колоде данная масть называется "пики". Но можно называть ее и "вини", так как она напоминает форму виноградного листа» (Статья из интернета «Пики и Виновая Дама»). «ХУДШАЯ МАСТЬ, символизирующая разрушение и насилие. Особенно опасной считалась карта ВИНОВОЙ ДАМЫ. Зачастую ее библейской персонификацией считалась ЮДИФЬ. С другой стороны, вини имели при гаданиях значение приятной надежды, удачи в предприятии и успеха».

«Раньше говорили, например, не «король бубён бьёт червовую даму», а «Цезарь встречает Юдифь». Это значит, что Юдифь сначала в фаворе и она победитель, но приходит «король бубён» и «бьёт червовую даму», да так бьёт, что мы до сих пор не знаем, куда она пропала и где искать её следы.

Марко Поло намекает на её могилу и там на этом месте до сих пор стоит храм (п. 97 Путь -6 Марко Поло в Индию). Возможно, её вывезли на корабле или её мощи, или мумию под вуалью и привезли на берег в Индию. На карте Келлера написано «Малиапаръ. Здесь бяше погребено тело апостола святого Фомы». Сейчас там стоит высокая белая ГОТИЧЕСКАЯ церковь с мощами Фомы. Это современный городок Ченнаи в середине современного полуострова Индостан. Фома это, по версии автора, Тома-Тамара. Кое-что о ней можно узнать из книги «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, где ВУАЛЬ её принадлежность. Из неё сейчас делают грузинку, киргизку, азиатку. Вот как она изображена у греков на барельефе (см. ниже). Это «разборки» европейских кланов между собой, а не азиатских. Если её назвали георгианкой, то это значит, что она представляет Гею-Землю-Русь.

«В гадании Таро пики (или мечи) представляют масть проблем и КОНФЛИКТОВ. Общее значение пик в гадании — предсказание будущих разрушений, слез и печали. Также карта этой масти отражает наличие власти или проявление МАГИИ». Её персонаж волшебница-жрица, как Медея. Медея была «великой Волшебницей».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Карта Пики представляет на рисунке некое Чёрное Древо в виде перевёрнутого чёрного сердца, может пронзённого. Считается, что оно якобы похоже на виноградный лист, но никакого сходства не просматривается. Это дерево-«чёрное сердце» выросло в Мидии. Вероятно, это земля между Волго-Камой и Обью и Аральское море. Между ними горы Урал. Дело в том, что на Арале на реке Сыр-Дарье Ной выращивал виноград и делал вино и Даме Пик по наследству досталась виновая отрасль. Может, поэтому это Виновая Дама.

Удивительно, это единственная карта, с конкретным именем Фамара. Причём на её флаге изображены ТРИ ТРОНА. Она одно время была царицей 3-х земель. В греческих мифах её имя Медея-«Великая Волшебница». Она в библии якобы ИуДифь. В Истории Геродота это Томирис, жестокая и быстрая на расправу царица. Она коварно заманила бывшего мужа на ПИР и расправилась с ним необычным копьём-скорпионом, ослепив его в глаза, а потом отрезала голову в назидание противникам.

Это ключевая фигура в истории, потому что повернула весь ход истории, с неё началась война Богов за власть над Миром и Русской равниной. Она коварно уничтожила Великого Вождя (Злата, автор), разрушив договорённости-союз трёх. Поэтому россам пришлось бежать на север и в Египет на Ниле, проиграв Мидии. Но ответное отмщение не заставило себя долго ждать.

В «Книге Иезекии» написано, что в результате мятежа (магов) к власти (на Русской равнине, автор) пришли Люцифер, Азазель и Самаэль и 200 ангелов-знать (п.125) и только при внуках Азазела и Самаэля пришло отмщение со стороны россов, то есть, событие произошло приблизительно через 40 -60 лет после «восстания магов», тогда Тамара врядли была жива, ей было на тот момент приблизительно 120 лет. Она была Мать законных по крови «царских» правителей того времени (её сын царевич «Льющий Свет»-Люцифер от мужа (Злата) и внуки от Люцифера Молох и Асмодей). Но она и её знать захотели единоличной власти с уничтожением противников на корню. Это Гера-ЖЕНА в греческих мифах и «Злата Баба» у русов. На её сторону перешли часть «Симонеев» и восточников –гуннов («правенгров»). Они свергли власть росов, но только на время.

«Чёрное сердце» относилось «к рыцарю не знающему нежности и страсти, к рыцарю с каменным сердцем. Испытывая горечь обиды и разочарования от неразделенной любви – женщины проклинали таких рыцарей. И красный камень, украшавший середину их креста и означавший страсть и огонь любви, темнел от проклятия. И тогда этот камень называли «Чёрное сердце». Чёрное – значит эгоистичное, жестокое, холодное...» (Крест Проклятого Рыцаря. Проза.Ру)». У Томирис была неразделённая любовь к бывшему мужу. Быть царицей и быть нелюбимой. Её сердце ожесточилось и стало чёрным.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Вероятно, 4 масти представляют 4 могущественные силы, между которыми и завязалась война за власть. Они жили вполне мирно, пока не случились природные катастрофические события на Востоке в 13 в. Чтобы спастись все европеоидные народы уходят с Тихого океана, Ледовитого океана и Аральского моря и занимают территорию Сибири, Руси, Западной Европы и Юг. Россов представляет масть Бубе (Красный ромб). Западную Европу представляет масть «Червы» (Красное Сердце). Мидию (Урал и Арал) представляет масть «Пики» (Чёрное сердце), там царицей была Тамара. Древнейшую Русь (Симовскую) представляет масть «Крести» (Чёрный крест в виде Дуба с желудями), названной так по её древнему названию Крестьяния.

«В России карты пришли во времена Смуты и сразу стали популярными, но настоящий расцвет начался в XVIII веке, когда Петр I запустил в Москве две мануфактуры по производству игральных колод. Александр I и вовсе ввел монополию на производство, а доход направлял на содержание детей-сирот».

То есть карты стали популярны у представителя россов Петре1, ведь они касаются победителей в войне богов-россов. Тогда были написаны якобы «древние» «Мифы Древней Греции», которые излагали события этой войны. Поэтому их можно использовать в расследованиях, как и библию, ведь «Сказание о Словене и Русе» и «Казанская история» говорят, что библия это история Русской равнины, а не евреев. Именно в России находятся Полуденные библейские земли. Причём они так и называются по-русски на Урале в Свердловской области, это три реки Полуденные и Полуденная Ляля на Урале, а Полунощными считались земли от севера до Вятки (г.Киров). Среди главных игроков отсутствуют монголы и татары, хотя здесь события 12-13 в.в. Европейцы их в упор не видят ни в картах, ни в картинах художников, ни в иконах, ни в истории, вместо них на картинах иногда изображены венгры или русы бородатые. В войне народов участвуют только европейцы, и это отражено на ИГРАЛЬНЫХ КАРТАХ. И об этом говорят чисто русские названия Орд-Золотая, Белая, Пегая, Синяя, последняя от названия «Страны Синего неба»-Катая на Охотском море в книге Марко Поло.

Историками считается, чтобы написать объективную историю своей страны, надо опираться не на свои, а только на чужие западные и азиатские источники. Но там наш «царь» описан в самых чёрных красках, а русские жестокими колонизаторами и примитивными существами-орками. И их не убедит в обратном ни космос, ни атом, ни оружие, ни высокоинтелектуальная элита, писатели, учёные и наука. Вот так и была написана история древней Руси, основываясь на азиатских пересказах и западных хрониках, где отрицается существование Древней Руси до 862 года.

По версии автора, азиатские народы-тюркские начали появляться в истории России только после природного катаклизма 1312 года, когда бежали из своей сгоревшей страны из Арала и Персии и поселились на юге России. Историки теперь, не покладая рук, создают иллюзию участия тюрков в древней истории России вместо «Русалиев» и «Павлинов».

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

119. Серый Волк Древней Руси 16.03.2024

120. Крылатый Барс 23.03.2024

121.«Сокровенное сказание монголов» эпос светлорусых племён Оленя и Сокола, а не монгол. Ч.1. «Ван-хан» и «Поп Иван» 31.03.2024

122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024, (nekto).

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 02. 12.2024, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

28. «Неправильные» иудеи в книге Иосифа Флавия. 15. 05.2023 г.

29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

31. Опасная тайна карт Таро. Часть 1. 22. 06.2023 г.

32. Опасная тайна карт Таро. Часть 2. 25.06. 2023 г.

33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

36. Мамай с литовским уклоном. « Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута. 22.10. 2023 г

37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.