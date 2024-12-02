Джо Байден помиловал Хантера Байдена
Смешное.
1. Джо Байден клятвенно обещал, что не намерен помиловать Хантера Байдена за совершенные преступления по двум уголовным делам.
2. Джо Байден помиловал перед уходом Хантера Байдена по обоим уголовным делам.
Последовательность, принципиальность, семейственность.
Непреходящие уроки демократии.
PS. Впрочем, Хантера Байдена еще могут привлечь по другим делам, по которым до уголовного дела еще не дошло и по которым Джо Байден Хантера Байдена помиловать не может.
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Божешь мой ,какой Колонель патриот -такое громкое сообщение и как всегда без собственного мнения ,как наш гражданин и доктор 404..предлагая ссылки ..
Ну и какой отец не помилует сына ,даже если тот и наркоша и вор =мажор ,как все детки у всех Назарбаевых и др.громких болтунов из СНГ ..
А сколько подач Байден ,уходя,сделал команде тех воротил,что за Трампом,нужных заявлений ,действий скоординированных,типа разрешения на Атакамс и в ответ демонстрация Орешника и снова риторика страха -все это манипуляции ждя отвлечения от главного -делят по новому рынки..где простым смертным ничего не понять своим умишком ,кроме как догадываться и уцелевать..