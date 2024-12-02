Главная » Невероятное в мире, Политика

Джо Байден помиловал Хантера Байдена

0 1


Смешное.

1. Джо Байден клятвенно обещал, что не намерен помиловать Хантера Байдена за совершенные преступления по двум уголовным делам.
2. Джо Байден помиловал перед уходом Хантера Байдена по обоим уголовным делам.

Последовательность, принципиальность, семейственность.
Непреходящие уроки демократии.

PS. Впрочем, Хантера Байдена еще могут привлечь по другим делам, по которым до уголовного дела еще не дошло и по которым Джо Байден Хантера Байдена помиловать не может.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9529223.html
Метки: байден, криминал, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Тьерри Мейсан. Джо Байден – новый глава империи
Тьерри Мейсан. Джо Байден: насильственный захват власти
Дональд Трамп решил устроить Джо Байдену "адскую бойню"
Импичмент Байдену. Путем вопиющего кумовства...
Коррупция на Украине! Байден коммунист? Назад в СССР? Свят-свят…
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 32781 27911
    марина 34 мин. назад

      Божешь мой ,какой Колонель патриот -такое громкое сообщение и как всегда без собственного мнения ,как наш гражданин и доктор 404..предлагая ссылки ..
      Ну и какой отец не помилует сына ,даже если тот и наркоша и вор =мажор ,как все детки у всех Назарбаевых и др.громких болтунов из СНГ ..
      А сколько подач Байден ,уходя,сделал команде тех воротил,что за Трампом,нужных заявлений ,действий скоординированных,типа разрешения на Атакамс и в ответ демонстрация Орешника и снова риторика страха -все это манипуляции ждя отвлечения от главного -делят по новому рынки..где простым смертным ничего не понять своим умишком ,кроме как догадываться и уцелевать..

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход: