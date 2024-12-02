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Декабрьские вечера. Трио П.И.Чайковского. Святослав Рихтер, Олег Каган, Наталья Гутман (1986)

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В исполнении Святослава Рихтера, Олега Кагана и Наталии Гутман звучит трио “Памяти великого художника” для фортепиано, скрипки и виолончели П.И.Чайковского.
“Памяти великого художника” Чайковский написал на смерть пианиста и дирижера, основателя и первого директора Московской консерватории Николая Рубинштейна. Закончено произведение было в январе 1882 года.

Главная редакция музыкальных программ, 1986

#чайковский #трио

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WThUi6TTtHM
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