В исполнении Святослава Рихтера, Олега Кагана и Наталии Гутман звучит трио “Памяти великого художника” для фортепиано, скрипки и виолончели П.И.Чайковского.“Памяти великого художника” Чайковский написал на смерть пианиста и дирижера, основателя и первого директора Московской консерватории Николая Рубинштейна. Закончено произведение было в январе 1882 года.Главная редакция музыкальных программ, 1986#чайковский #триоМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1