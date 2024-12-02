В Минпромторге заметили, наконец, что курьеры, которых насчитали 1,5 миллиона (на самом деле, думаю, в стране их больше), "оттягивают" трудоспособную рабочую силу из производственных секторов экономики. "Может ли экономика наша себе это позволить?" – задаётся вопросом чиновник.



А в июле Медведев тоже увидел несправедливый перекос на рынке труда, когда инженер получает меньше курьера, и собирался его исправить. Правда, никаких конкретных действий пока не замечено.



На самом деле, это настоящий бич современной экономики потребления, когда здоровые и порой с хорошим образованием мужчины, не всегда мигранты, вместо того, чтобы становиться (даже после обучения) строителями, учителями, операторами станков и рабочими заводов гоняют по улицам на самодельных мопедах, развозя фастфуд или товары на дом.



Вспоминается Хлестаков с его описанием Петербурга 19 века: "И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры… можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров!"



Технический прогресс спустя 200 лет пришёл к тому, с чего начинал – к доминированию принципа "чего изволите-с?" Россия здесь не исключение, конечно, но надо бы им стать и перейти к экономике производства и созидания.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. В Минпромторге обеспокоены тем, что 1,5 миллиона курьеров "оттягивают" трудоспособную рабочую силу из производственных секторов экономики.

2. Дмитрий Медведев ранее отмечал диспропорцию на рынке труда, когда инженер получает меньше курьера, но конкретных действий не предпринял.

3. Статья критикует современную экономику потребления, где трудоспособные мужчины с образованием работают курьерами вместо того, чтобы быть строителями, учителями или рабочими.

4. Автор проводит параллель с описанием Хлестакова о курьерах 19 века, подчеркивая цикличность ситуации.

Вывод:

Статья указывает на серьезную проблему современного российского рынка труда – деградацию производственного сектора и преобладание сферы услуг. Автор призывает к переходу от экономики потребления к экономике производства и созидания, где квалифицированные кадры будут заняты в реальном секторе экономики, а не в обслуживающих отраслях.