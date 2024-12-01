Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям 21-й, 41-й, 44-й и 47-й механизированных, 17-й тяжелой механизированной, 5-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Зазулевка, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.



▫️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гончаровка, Заолешенка, Куриловка, Нижний Клин, Николаевка, Новая Сорочина, Старая Сорочина, а также Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили до 255 военнослужащих. Уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля и два миномета.



Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37105 военнослужащих, 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1204 боевые бронированные машины, 1063 автомобиля, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России