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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 декабря 2024 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. Отражены две контратаки штурмовых групп 57-й и 58-й механизированных бригад ВСУ.

Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ, 109-й, 241-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новомлынск, Ковшаровка, Двуречная, Загрызово, Купянск, Петропавловка Харьковской области,Торское и Северск Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й механизированной, 3-й танковой бригад ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны.

Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, два пикапа, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Ильинка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям 23-й механизированной, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Часов Яр, Предтечино, Курахово и Дылеевка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 380 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение живой силе и технике 95-й механизированной бригады, 49-го штурмового батальона ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Пушкино, Новоалексеевка и Заря Донецкой Народной Республики. Отразили 11 контратак штурмовых групп 28-й, 42-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты.

Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Козак», два автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Разлив и Новый Комар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация» и 122-мм гаубица Д-20.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 65-й, 110-й механизированных бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Токаревка, Антоновка, Белозерка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки и складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 136 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 37013 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19577 танков и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18807 орудий полевой артиллерии и минометов, 28905 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/46392
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