1 декабря 1896 года родился Георгий Константинович Жуков – советский полководец и государственный деятель. Маршал Советского Союза (1943), четырежды Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956), кавалер двух орденов «Победа» (1944, 1945), шести орденов Ленина (1936, 1939, 1945, 1956, 1966, 1971), множества других советских и иностранных орденов и медалей.

В ходе Великой Отечественной войны последовательно занимал должности начальника Генерального штаба, командующего фронтом, члена Ставки Верховного Главнокомандования, Заместителя Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами СССР. В послевоенное время занимал пост Главкома Сухопутных войск, командовал Одесским, затем Уральским военными округами.

В послевоенные годы получил народное прозвище «Маршал Победы».

«Я восхищён полководческим дарованием Жукова и его качествами как человека. Когда я был главнокомандующим союзными войсками в Западной Европе, то мы все – и я и мои подчинённые, и генералы, командовавшие воинскими соединениями, буквально затаив дыхание, следили за победным маршем советских войск под командованием Жукова в направлении Берлина. Мы знали, что Жуков шутить не любит, если уж поставил цель сокрушить главную цитадель нацизма в самом центре Германии, то непременно это сделает»

- Главнокомандующий Союзными силами генерал армии Дуайт Эйзенхауэр.

«16 декабря передовые отряды Гота вышли к реке Аксай-Есауловский. Теперь их отделяло от 6-й армии расстояние менее 65 км, и мы поставили 11-й танковой дивизии задачу форсировать Дон и наступать в юго-восточном направлении. В этой критической обстановке русское командование проявило глубокую стратегическую проницательность — в то время руководство действиями русских войск на Волге и на Дону осуществлял маршал Жуков, а начальником штаба у него был генерал Василевский. Вместо того чтобы сконцентрировать свои резервы для отражения удара Гота, они предприняли новое наступление на Среднем Дону против несчастной 8-й итальянской армии; наступление велось крупными силами и на широком фронте вплоть до позиций оперативной группы Холлидт (которая сменила 3-ю румынскую армию) и 48-го танкового корпуса, оборонявшегося на реке Чир. Кризис на нашем собственном участке фронта и разгром итальянцев не только вынудили отказаться от наступления 11-й танковой дивизии через Дон, но и заставили фон Манштейна срочно задержать 4-ю танковую армию Гота, для того чтобы создать оборону на новом рубеже и прикрыть Ростов. Это решило судьбу 6-й армии под Сталинградом»

- генерал-майор танковых войск вермахта Фридрих фон Меллентин.

«Когда история завершит свой мучительный процесс оценки, тогда над всеми остальными военачальниками засияет имя этого сурового, решительного человека, полководца полководцев в ведении войны массовыми армиями. Он поворачивал течение битв против нацистов, против Гитлера не раз, а много раз»

- американский военный корреспондент, обладатель Пулитцеровской премии Гаррисон Солсбери.

«Если в России и есть выдающийся герой, то это — Георгий Жуков, человек, победивший Гитлера, родившийся в бедной крестьянской семье и ставший величайшим полководцем Второй мировой войны, личность колоритная и незаурядная. Он действительно был “наступательным” полководцем, но во время войны он узнал и цену отступления. И имеется немало свидетельств того, что Жуков делал всё, что мог, чтобы сохранить свои силы и сберечь свои войска. Без сомнения, это был выдающийся генерал, человек огромного военного таланта, наделённый силой характера, необходимой для ведения варварски беспощадных войн»

- британский военный историк Джеффри Робертс.

«На Западе были крупные военные. Но много ли исследователей теперь ушедшей в прошлое Второй мировой войны сразу назовут имя Георгия Жукова? Сколько из них знают, кто он был и что сделал? Он нанёс немцам больше потерь, чем любой другой военачальник или их группа. Немцы были более чем знакомы с именем и сокрушающим мастерством Жукова, ибо перед нами был военный гений, чудо-маршал!»

- американский историк Мартин Кайден

Клим Жуков

Комментарий редакции

Тезисы статьи о Георгии Константиновиче Жукове:

1. Биографические данные:

- Родился 1 декабря 1896 года

- Советский полководец и государственный деятель

- Четырежды Герой Советского Союза

- Кавалер многочисленных орденов и наград

2. Военная карьера в период Великой Отечественной войны:

- Занимал ключевые должности: начальник Генштаба, командующий фронтом

- Заместитель Верховного Главнокомандующего

- Сыграл решающую роль в победе над нацистской Германией

3. Оценки военачальника иностранными современниками:

- Дуайт Эйзенхауэр восхищался полководческим талантом Жукова

- Немецкие генералы признавали его стратегическую гениальность

- Западные историки и журналисты высоко оценивали его военное мастерство

4. Характеристики полководца:

- Суровый и решительный

- Наступательный стиль ведения войны

- Стремился сохранять живую силу и минимизировать потери

- Военный гений, способный поворачивать ход битв

Вывод:

Георгий Жуков — выдающийся советский полководец, сыгравший ключевую роль в разгроме нацистской Германии. Его стратегический талант, решительность и полководческое мастерство были признаны как советскими, так и иностранными военными специалистами. Жуков заслужил народное прозвище "Маршал Победы", став символом военной доблести и героизма советского народа в годы Великой Отечественной войны. Его вклад в победу над нацизмом был исключительно значительным и навсегда вписан в мировую военную историю.