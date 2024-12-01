Красноярский ансамбль танца Сибири “Зимние игры и веселый танец”. Зимние игры (1974)
“Зимние игры и веселый танец” из хореографической композиции “Зимние игры”, поставленной по мотивам картины Василия Сурикова “Взятие снежного городка”. Государственный Красноярский ансамбль танца Сибири. Художественный руководитель ансамбля Михаил Годенко.
Фрагмент фильма-концерта “Зимние игры”.
Красноярское телевидение, 1974 г.
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