“Зимние игры и веселый танец” из хореографической композиции “Зимние игры”, поставленной по мотивам картины Василия Сурикова “Взятие снежного городка”. Государственный Красноярский ансамбль танца Сибири. Художественный руководитель ансамбля Михаил Годенко.Фрагмент фильма-концерта “Зимние игры”.Красноярское телевидение, 1974 г.#гостелерадиофонд #зима #КрасноярскийАнсамбльТанцаСибириМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1