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Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ЗАКОНЧЕНА

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«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ЗАКОНЧЕНА. Мы требуем от этих стран обязательства не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту, чтобы заменить могучий доллар США, иначе они столкнутся со 100%-ными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого «лоха!» Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке ручкой» (с) Дональд Трамп

К вопросу о том, можно ли будет с США договариваться…
Только в коленно-локтевой.

Дивный новый мир будет строится не через договоренности с США, а через борьбу с ними.

Комментарий редакции

Ключевые выводы:

1. Позиция США крайне агрессивна и протекционистская. Трамп фактически угрожает странам БРИКС экономическими санкциями (100%-ными пошлинами) за любые попытки альтернативного валютного сотрудничества.

2. Демонстрируется страх американской элиты перед потенциальным снижением гегемонии доллара США в международных расчетах. Риторика Трампа показывает нервозность и оборонительную позицию в отношении возможной валютной диверсификации.

3. Автор комментария справедливо подчеркивает, что новый миропорядок формируется не через дипломатические переговоры, а через принципиальную конфронтацию с существующим геополитическим лидером.

Ключевой посыл комментария: США демонстративно не готовы к партнерскому диалогу, а значит международное сообщество будет вынуждено развивать альтернативные механизмы взаимодействия, минуя американские институции.

Цитата Трампа по сути является ультиматумом, который парадоксальным образом только ускорит процессы деглобализации и формирования многополярного мира.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9527122.html
Метки: брикс, гегемонизм, миропорядок, санкции, США, Трамп
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