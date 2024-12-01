Знаковый фильм шестидесятников, манифест поколения – «Вертикаль» (1967). Красивые, но коварные горы, преодоление, дорога и гитара — вот символы 1960-х годов. Совместную киноработу Станислава Говорухина (будущего творца «Места встречи…») и Бориса Дурова (а он снимет «Пиратов ХХ века») то называют культовой и прорывной, то считают малосодержательной и скучной, говоря о том, что единственное достоинство картины – это песни Высоцкого, которые стали жить отдельно от фабулы.

На мой взгляд фильм эстетский и стильный – шикарные съёмки натуры, головокружительные ракурсы, точёные силуэты. И главное – фильм точно попадает в настроение своего времени. Царил культ дороги – молодые (и даже не вполне юные) люди ехали куда-то на электричках или в плацкартных вагонах, дабы потом идти по лесам, горам, вдоль рек. Причём дорога существовала ради себя самой – у походников была дивно-фантастическая цель – познать свой мир и ощутить радость вселенной.

Элитой среди «ищущих дорогу» считались альпинисты. В ленте есть очень важный диалог – врача Ларисы (Лариса Лужина) и радиста Володи (Владимир Высоцкий). Лариса, эффектно закуривая, спрашивает в чём суть восхождений на горы, и Володя коротко и ясно говорит о том, что по жизни мы движемся «по горизонтали», а тут возникает вертикаль. Стремление к небу. В атеистическом СССР то и дело возникали божественные смыслы, не связанные с религией, но ощущавшиеся, как истовая вера.

В данном случае ребятами владела вера в прекрасную и непостижимую Вертикаль, на которую надо забраться, дабы понять Смысл. Итак, группа под руководством опытного альпиниста, бывшего фронтовика отправляется в Сванетию. Да, в самом начале фильма мы видим типичную квартиру шестидесятника – лапидарная меблировка, африканские маски, книги, журнальный столик. Принимается решение покорить гору Ор-Тау. Все – согласны. Они для этого и живут!

Но какой же фильм о горах без острого сюжета? Радист Володя получает сообщение о начале циклона, однако альпинист Геннадий (Геннадий Воропаев), всё это скрыл от группы – он одержим победой над высотой. Нам показывают, как рисковал он и собой, и товарищами, однако, Ор-Тау была покорена. Мораль? А её в данном случае и нет – послушаться прогноза, значит, не выйти на новый уровень. Не послушаться? Как минимум, получить обморожение рук.

Финал – оптимистичный. Все вернулись. Всех встречают на вокзале. Небо в очередной раз покорено. Вертикаль ещё раз осмыслена. Однако у этой страсти есть и оборотная сторона – люди становятся адреналино-зависимыми, а строка из песни: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал…» превращается в идею-фикс. Известно, что многие шестидесятники в следующем десятилетии стали разочарованными циниками – не потому ли, что Вертикаль оказалась ложной целью?

Галина Иванкина

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Фильм "Вертикаль" (1967) – знаковая работа шестидесятников, снятая Станиславом Говорухиным и Борисом Дуровым, которую по-разному оценивают критики.

2. Ключевые символы эпохи 1960-х: дорога, горы, гитара, стремление к познанию мира и ощущению радости вселенной.

3. Альпинизм в фильме представлен как метафора вертикального движения жизни, противопоставленного горизонтальному существованию.

4. В советском атеистическом обществе альпинизм становился формой духовных исканий, способом прикоснуться к высшему смыслу.

5. Сюжет фильма построен на рискованном восхождении группы альпинистов на гору Ор-Тау вопреки метеорологическому предупреждению.

6. Фильм отражает амбивалентность поколения шестидесятников: стремление к подвигу и последующее разочарование.

Вывод:

"Вертикаль" – это не просто фильм о горах, а глубокий культурный манифест поколения шестидесятников. Картина символизирует их романтизм, жажду преодоления, поиск смысла через физическое и духовное восхождение. Однако автор статьи подмечает трагическую иронию: те самые устремления, которые казались возвышенными, в итоге привели многих к разочарованию и цинизму. Фильм показывает уникальный момент советской культуры – время поиска идеалов за пределами повседневности, когда вертикаль становилась не просто маршрутом, но философией жизни.

Дополнительный вывод:

Фильм "Вертикаль" стал не просто художественным произведением, но символическим рубежом трансформации советского общества. Идеализм 50-х годов, устремлённый к покорению высот – будь то горные вершины или социальные идеалы – постепенно трансформировался в циничный прагматизм 60-х.

Этот переход был во многом спровоцирован политикой Хрущёва, который фактически демонтировал прежнюю систему мобилизационного развития. Провозгласив "достижение социализма" и взяв курс на потребительство, он нанёс сокрушительный удар по высшим идеалам советского проекта. Вместо совершенствования человека и его духовного роста была предложена модель бытового комфорта и материального благополучия.

Метафора "вертикали" в фильме становится пророческой – некогда устремлённые ввысь люди постепенно опускаются на горизонталь повседневного существования. Романтизм шестидесятников растворяется в циничном прагматизме, а поиск смысла подменяется набором потребительских желаний.

Этот процесс можно рассматривать как начало идеологического заката советской системы – когда вместо развития человека происходит его постепенная деградация, когда духовные устремления заменяются банальным потреблением. "Вертикаль" в этом контексте – не просто фильм, а диагноз целой эпохи, зафиксировавший момент системного перелома в советском обществе.