Навестила Закарью Алиева – хотела выслушать его историю из первых уст. Если коротко, то позицию, которую удерживал Закарья 3 недели, не могли взять 2 года. А заезжал туда он не один, с товарищами, на мотоциклах. Ехали через минное поле, по траве, которая росла по колено, и под дронами-камикадзе, и было непонятно, что взрывается – камикадзе или мины в земле.



Кто-то погиб, кто-то повернул назад, кто-то убежал. Закарья достиг опорника один. Думал там блиндаж, но это оказался тоннель. Закарья вспомнил, что, выезжая, забыл автомат, но был обвешен гранатами. Он забросал ими вход и предложил украинцам сдаться. Они согласились. Пленники ему были не нужны, что бы он с ними делал, хотел их отпустить, ему нужно было укрытие – в любой момент могли появиться дроны. Украинцы согласились сдаться, вышли без оружия. Закарья связал им руки за спиной. Пятому – старшему – приказал снять куртку. Она, со звездочками, лежит у него в госпитале под кроватью. Этого он связывал, сам на шаг отступив под навес. Прилетели украинские птицы, и за полминуты казнили своих. Было их пятеро. Закарья высунулся, их уже нет – лежат разорванные.



К Закарье прибежали наши – четверо приехавших с ним. Провели в опорнике несколько дней и решили уходить. Закарья их отговаривал, сам не пошел. Вышли ночью, не дошли – появились птицы. Один был ранен в ногу, за ним выбежал Закарья и тащил на себе. В тот раз они спаслись, но скоро снова решили выходить. Закарья попросил их, если выйдут, доложить командиру, что он здесь. Но они ответили честно – ни за что, тогда придется возвращаться за ним сюда. Закарья наблюдал из опорника за их отходом, и увидел как они сгорели во взрыве.



Закарья остался один, бегал по тоннелю, рыл норы, пил перекись водорода и ампулы с обезболивающим. О маме старался не думать – сразу вспоминал и ее еду. Голод стал сильнее страха, и в одну из ночей он прокрался к украинским позициям. Нашел там мешки, а в одном – лук, съел луковицу там же. Лук был вкусным, только в груди сильно горело. На него полетели дроны, и он убежал к себе. Его опорник обстреляли, Закарья затих, притворился мертвым и стал копать тоннель в сторону ВСУ. Он не собирался брать новые позиции, просто хотел есть. Через тоннель он взял в плен еще четверых украинцев. Но их так же сразу убили свои из соседнего блиндажа.



В лабиринте окопов он оборудовал 4 пулеметные точки, бегал, стрелял, укрывался. Думал и анализировал. Был на пике адреналине и остроты ума. Но от голода терял силы. Нашел колбасу, но не трогал – могла быть отравлена. Сил придавала мысль – он один взял опорник, который 2 года взять не могли. Потом его заметят бойцы «Алании» – им покажется подозрительным: на той позиции наших нет, а боевые действия идут. Закарья выложит плакат, написанный на мешке – «Я живой». Аланцы бросят все дела и 4 дня будут дронами защищать Закарью. Собьют кошмарившую его Бабу Ягу, сбросят пакет с сосисками. Доложат командиру Закарьи – его боец жив и в одиночку держит опорник, а тот пришлет с дроном бутылку воды и записку – «Делай что хочешь. Выходи, как хочешь, сам».



Закарья пойдет за дроном аланцев, как в сказке шли за волшебным клубочком. Через минное поле, где мины лежат плотно и натянуты тончайшие лески. Будет держатся мертвых – если там лежат, значит, мина уже взорвалась. А мертвых будет предостаточно. Сразиться с дронами – увидев двух камикадзе, закружит у дерева, от одного сброса отскочит, а когда второй бросится добивать его лежачим, успеет отпрыгнуть. Все это – правда, записанная птицей. Выйдет на развилку – кладбище или мины. Снова решит идти к мертвым – если умирать, то сразу на кладбище.



Я спросила, что его спасло. Ждала, скажет – Всевышний, молитва матери. «Терпение» – ответил он. Терпеть он учился с детства, было больно, молчал, чтобы не расстраивать других. «Зачем люди должны страдать из-за меня?». Есть в нем что-то монашеское. Закарья без единой царапины вышел оттуда, откуда никто не возвращался. Его спросили – «Ты заколдованный что ли? Ты кто такой, что оттуда вышел?». «Воин» – ответил Закарья.

@Marinaslovo

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Закарья Алиев удерживал позицию, которую не могли взять 2 года, в течение 3 недель.

2. Он добрался до опорника через минное поле, под обстрелом дронов-камикадзе, практически в одиночестве.

3. Захватив позицию, Закарья взял в плен украинских солдат, но они были быстро уничтожены своими же "птицами" (предположительно, авиацией).

4. Его товарищи, пытавшиеся выйти с позиции, погибли в результате обстрела.

5. В течение длительного времени Закарья оставался один на захваченной позиции, страдая от голода и постоянной угрозы.

6. Он пытался выжить: рыл тоннели, искал еду, оборудовал пулеметные точки, притворялся мертвым.

7. Закарья сумел взять в плен еще четверых украинских солдат, которые также были уничтожены.

8. Он был обнаружен бойцами "Алании", которые помогли защитить его дронами и доставили провизию.

9. Закарья планировал выход с позиции через минное поле, используя стратегию движения среди погибших.

10. На вопрос о том, что его спасло, Закарья ответил "Терпение", рассказав о том, что учился терпеть с детства.

Вывод:

Статья повествует о невероятной истории выживания и стойкости Закарьи Алиева, который в экстремальных условиях войны сумел удержать стратегическую позицию в одиночестве. Его история – это демонстрация предельной концентрации, физической и психологической выносливости, а также умения импровизировать в критических обстоятельствах. Терпение, по словам самого Закарьи, стало ключевым фактором его выживания. Он не только сохранил позицию, но и вышел оттуда без единой царапины, что вызвало удивление у окружающих. Его называют воином, подчеркивая его исключительные личные качества и боевой дух.