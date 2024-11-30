Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Казачья Лопань и Слатино Харьковской области.

Потери ВСУ составили более 30 военнослужащих, четыре автомобиля и 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ, 241-й бригады теробороны, 1-й и 27-й бригад нацгвардии и 3-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Глушковка, Новоосиново, Купянск Харьковской области, Новолюбовка Луганской Народной Республики и Северск Донецкой Народной Республики.

Отразили шесть контратак штурмовых групп 116-й механизированной бригады ВСУ, 113-й и 117-й бригад теробороны. Противник потерял до 505 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М198 и два 105-мм орудия М119 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и полевой склад с боеприпасами.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 23-й, 28-й механизированных, 81-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 24-го штурмового батальона «Айдар» в районах населенных пунктов Предтечино, Константиновка, Дачное, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики.

Отражена контратака штурмовой группы 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 345 военнослужащих, танк, два автомобиля, бронетранспортер М113 и бронемашина HMMWV производства США. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 154-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 116-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Миролюбовка, Шевченко, Гродовка, Новооленовка и Димитров Донецкой Народной Республики.

Отразили 11 контратак штурмовых групп 14-й, 100-й, 117-й, 151-й механизированных, 152-й егерской бригад, 425-го и 49-го штурмовых батальонов ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Противник потерял более 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера М113 и М1117 производства США, две боевые бронированные машины «Козак», четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 152-мм гаубицу «МСТА-Б», две 122-мм гаубицы Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 32-й механизированной бригады ВСУ, 120-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новоселка и Новый Комар Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 50 военнослужащих, боевая машина пехоты, автомобиль и два 152-мм орудия Д-20.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Молодежное и Никольское Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 649 самолетов, 283 вертолета, 36958 беспилотных летательных аппаратов, 586 зенитных ракетных комплексов, 19572 танка и других боевых бронированных машин, 1497 боевых машин реактивных систем залпового огня, 18748 орудий полевой артиллерии и минометов, 28889 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России