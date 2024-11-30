Анализ важнейших событий ноября 2024 года в авторской программе Игоря Нагаева «Хроники Смуты».

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Глобальные конфликты и третья мировая война:

– Упоминается экстремистское крыло глобалистов, готовое уничтожить часть населения ради прибыли или других целей.

– Эскалация конфликта между Россией и Западом, включая удары ракетами «Атакамс» и ответ России с помощью новых вооружений, таких как «Орешник».

2. Роль США в НАТО:

– США экономически выгодно выйти из НАТО, чтобы продавать оружие Европе по рыночным ценам.

– Основной финансовый вклад в НАТО делает США, но Трамп призывает союзников соблюдать финансовые обязательства.

3. Трамп и его политика:

– Трамп выступает за борьбу с коррупцией и наведение порядка внутри США.

– Его возврат к власти предполагается как способ избежать участия в глобальных конфликтах, включая третью мировую войну.

4. Экономическая ситуация в России:

– Наблюдается рост экономики, но проблемы остаются из-за высоких ставок кредитования и ограничений на развитие наукоемких производств.

– Импортозамещение идет медленно, но положительно сказывается на независимости экономики.

5. Будущее Украины:

– Запад не готов полностью передать Украину России из-за инвестиций в украинские ресурсы и геополитических интересов.

– Возможны разные сценарии замораживания конфликта или его разрешения.

6. Глобальные изменения:

– Золото переезжает из США в Азию, что может сигнализировать о будущем смещении экономического и промышленного центра мира.

– Исламизация Европы и усиление внутреннего напряжения из-за миграции и экономических проблем.

7. Моральные и культурные аспекты:

– Европа, отвернувшаяся от христианских ценностей, движется к исламизации.

– Рост нацизма и фашизма в Европе становится реальной угрозой в условиях ухудшения уровня жизни.

8. Китай и Япония:

– Продолжается избавление от долларовой зависимости и увеличение запасов золота.

Вывод:

- Мировая ситуация становится все более напряженной из-за геополитических конфликтов, перераспределения ресурсов и экономического влияния.

- США сосредоточены на внутренних реформах и снижении своих обязательств перед союзниками, таких как НАТО.

- Россия стремится обезопасить свои границы и сохранить независимость на фоне санкций и давления.

- Золото и промышленное производство постепенно перемещаются в Азию, что знаменует глобальные экономические перемены.