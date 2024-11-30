Почему США выгодно выйти из НАТО, для чего Трамп приведён к власти, золото переезжает в Азию. Нагаев
Анализ важнейших событий ноября 2024 года в авторской программе Игоря Нагаева «Хроники Смуты».
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Глобальные конфликты и третья мировая война:
– Упоминается экстремистское крыло глобалистов, готовое уничтожить часть населения ради прибыли или других целей.
– Эскалация конфликта между Россией и Западом, включая удары ракетами «Атакамс» и ответ России с помощью новых вооружений, таких как «Орешник».
2. Роль США в НАТО:
– США экономически выгодно выйти из НАТО, чтобы продавать оружие Европе по рыночным ценам.
– Основной финансовый вклад в НАТО делает США, но Трамп призывает союзников соблюдать финансовые обязательства.
3. Трамп и его политика:
– Трамп выступает за борьбу с коррупцией и наведение порядка внутри США.
– Его возврат к власти предполагается как способ избежать участия в глобальных конфликтах, включая третью мировую войну.
4. Экономическая ситуация в России:
– Наблюдается рост экономики, но проблемы остаются из-за высоких ставок кредитования и ограничений на развитие наукоемких производств.
– Импортозамещение идет медленно, но положительно сказывается на независимости экономики.
5. Будущее Украины:
– Запад не готов полностью передать Украину России из-за инвестиций в украинские ресурсы и геополитических интересов.
– Возможны разные сценарии замораживания конфликта или его разрешения.
6. Глобальные изменения:
– Золото переезжает из США в Азию, что может сигнализировать о будущем смещении экономического и промышленного центра мира.
– Исламизация Европы и усиление внутреннего напряжения из-за миграции и экономических проблем.
7. Моральные и культурные аспекты:
– Европа, отвернувшаяся от христианских ценностей, движется к исламизации.
– Рост нацизма и фашизма в Европе становится реальной угрозой в условиях ухудшения уровня жизни.
8. Китай и Япония:
– Продолжается избавление от долларовой зависимости и увеличение запасов золота.
Вывод:
- Мировая ситуация становится все более напряженной из-за геополитических конфликтов, перераспределения ресурсов и экономического влияния.
- США сосредоточены на внутренних реформах и снижении своих обязательств перед союзниками, таких как НАТО.
- Россия стремится обезопасить свои границы и сохранить независимость на фоне санкций и давления.
- Золото и промышленное производство постепенно перемещаются в Азию, что знаменует глобальные экономические перемены.