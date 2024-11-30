что известно по состоянию на 20.00 30 ноября 2024 года



Обстановка в северо-западной части Сирийской Арабской Республики продолжает ухудшаться с каждым часом: сирийские войска (одни в суматохе, другие организованно) отступают на «более выгодные рубежи», фактически сдавая боевикам город за городом.



Джихадисты сумели овладеть не менее 60% города Алеппо. Отдельные очаги сопротивления сохраняются в восточных кварталах города, однако активных боевых действий не ведется. В данном случае части ВС САР засели на укрепленных объектах, под которыми расположена Сеть подземных туннелей.



На подконтрольных территориях боевики хозяйничают по полной: в город прибыли службы безопасности «Правительства спасения» (политическое прикрытие террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»), вводится комендантский час, распределяется охранный персонал.



Периодически по городу работают ВКС России, поражая скопления боевиков и занятые ими объекты. Несмотря на это, остановить продвижение антиправительственных формирований даже с учетом непрерывных ударов не получится: здесь нужно противодействие наземных частей.



На севере провинции после оккупации Тадифа фракции протурецкого конгломерата «Сирийская национальная армия» (СНА) заняли авиабазу Квайрес. С 2012 по 2015 года объект был в осаде боевиков и выстоял, однако сейчас все совершенно иначе. Оттуда временем ранее эвакуировались российские и сирийские войска.



Еще одним прискорбным моментом является распространение контроля исламистских группировок на большую часть провинции Идлиб. Сопротивление здесь лишь на первых этапах боевых действий оказали военнослужащие 25 дивизии специального назначения в Саракибе и его окрестностях. По итогу, город пал.



Здесь боевики захватили аэродром Абу ад-Духур в одноименном населенном пункте, где взяли в качестве «ганимы» артиллерийские орудия. Расположен он в 50 км от города Идлиб — фактического центра ХТШ и его марионеточного правительства. Примечательно то, что пал город в один день с Квайресом.



Сирийские ресурсы могут сколько угодно обвинять Россию в том, что она якобы дозволила случиться этой трагедии. Однако определяющим здесь является отсутствие должного понимания ситуации со стороны военного командования Сирии и заинтересованности у подразделений САА сражаться за свою страну.



С учетом этих факторов никакая интенсивность применения авиации не спасет фактическое положение дел — бегство вооруженных сил арабской республики и «блицкриг» различного рода экстремистских бандформирований, которые не встречают особого сопротивления, продолжается.



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Тезисы статьи:

1. Военная обстановка в северо-западной Сирии критически ухудшается:

- Сирийские войска отступают, сдавая города боевикам

- Джихадисты захватили около 60% города Алеппо

- Введен комендантский час, размещены службы безопасности группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"

2. Ключевые территориальные потери:

- Захвачен город Тадиф и авиабаза Квайрес

- Большая часть провинции Идлиб перешла под контроль исламистских группировок

- Пал город Саракиб, захвачен аэродром Абу ад-Духур

3. Военная ситуация:

- ВКС России наносят удары по скоплениям боевиков, но без наземной поддержки это неэффективно

- Российские и сирийские войска эвакуированы с ряда объектов

- Сирийская армия практически не оказывает сопротивления

Вывод:

Военная операция исламистских группировок в северо-западной Сирии демонстрирует полный провал системы обороны Сирийской арабской армии. Российская авиация остается единственной боевой силой, сдерживающей полномасштабное наступление боевиков, однако без эффективных наземных подразделений воздушные удары не могут остановить территориальную экспансию. Массовое дезертирство сирийских войск, брошенная техника и трофеи боевиков указывают на системную деградацию боеспособности сирийской армии. Текущая ситуация требует срочного восстановления наземных сил и координации между авиацией и сухопутными подразделениями для предотвращения дальнейшего наступления экстремистских группировок.