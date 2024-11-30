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Зеленский заявил, что готов остановить горячую фазу военного конфликта без возвращения территорий, подконтрольных РФ. При этом уступить территории и остановить горячую фазу войны предполагается взамен на членство в НАТО, зонтик которого будет распространяться на остатки Украины.



Переход в стадию торга, который мы сейчас и наблюдаем, является неминуемым и наиболее лживым из всех стадий принятия неизбежного. Именно на этом этапе проигрывающая сторона пытается отыграть то, что невозможно вернуть силой оружия, именно на этой стадии противник надеется получить передышку, и именно на этой стадии нам необходимо быть наиболее внимательными.



Для нас подобное неприемлемо по целому ряду причин. Первое и самое очевидное — это то, что именно требование нейтральности для Украины стало одной из главнейших причин начала СВО. Об этом прямо заявил наш президент, и никаких официальных изменений в данных тезисах не произошло. Украины в НАТО не будет. Если наши противники этого не понимают и продолжают настаивать на вступлении в альянс, то не будет Украины.



Во-вторых, вообще любая болтовня о прекращении горячей фазы войны сейчас — это классическая попытка получить передышку, накопить запасы оружия, восполнить потери, восстановить старые оборонительные рубежи и возвести новые, чтобы потом заявить: «Русские нарушили договорённости о прекращении огня, а задачу выйти на границы 1991 года для ВСУ никто не отменял». Мы не раз и не два попадали впросак со всеми этими договорённостями с «западными партнёрами», надеюсь, что теперь наша зарубка на память на носу настолько глубока, что любой призыв к миру не на наших условиях будет получать автоматический ответ «нет».



Третье. Те территории, которые нам предлагает Зеленский, — они ведь и так наши, наши по Конституции, а торговать своими территориями Россия права не имеет. Зеленский предлагает нам ЧАСТЬ нашей законной государственной территории, оставив под своей оккупацией то, куда ещё не дошла наша армия. Так что тут тоже мимо.



В конце хочется повторить известную фразу Гомера из «Илиады», которую, кстати, произносил и наш Верховный главнокомандующий: «Бойтесь данайцев, дары приносящих». Нам не нужны барские жесты Зеленского, тем более что он полностью нелегитимен, о чём Кремль недвусмысленно намекнул. Свои земли мы освободим. И делать это нужно так, чтобы под нашим боком не только не было никаких зарубежных войск, но и навсегда перестала существовать любая, даже гипотетическая угроза.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



Специально для RT

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Зеленский предложил остановить военный конфликт без возвращения территорий, контролируемых РФ, взамен на членство в НАТО.

2. Текущая стадия переговоров – это стадия торга, где проигрывающая сторона пытается получить передышку и компенсировать невозвратные потери.

3. Предложение неприемлемо для России по нескольким причинам:

– Требование нейтральности Украины было одной из основных причин начала специальной военной операции

– Разговоры о прекращении войны – попытка получить передышку и восстановить силы

– Территории, предлагаемые Зеленским, уже считаются российскими по Конституции

4. Россия настаивает на полном освобождении своих земель без каких-либо уступок.

Вывод:

Статья утверждает, что предложения Зеленского являются неприемлемыми для России. Автор считает, что единственный приемлемый вариант – полное освобождение территорий и устранение любых потенциальных угроз для России. Позиция жесткая и не допускает компромиссов в территориальном вопросе.