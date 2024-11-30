На параде на 9 мая может пройти парадная коробка северокорейских военных..Официальное приглашение уже передано товарищу Ким Чен Ыну.Так что в следующем году северные корейцы могут пройти на Красной площади.Собственно, Красная Армия в 1945 году помогала корейцам обрести свободу и независимость от японской оккупации.Было бы логично в следующем году на мероприятия по случаю 80-й годовщины победы над империалистической Японией также провести военный парад и пригласить туда корейцев и китайцев.