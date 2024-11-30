Русские – авангардный народ. Он задуман Господом как порыв из прошлого в будущее, из конечного к бесконечному, от постижимого к непостижимому. Он – скорость света, пульсирующий в мироздании.

В русской истории есть своя квантовая механика, своя теория относительности, свой циклотрон, разгоняющий русскую историю до невиданных скоростей. Русский народ возделывает свой огород и свою ржаную пашню, а также гигантский континент- Евразию. Русский народ строит мост через Лену, а также мост от земного царства к царствию Небесному.

Русский народ – мечтатель. Его мечта ослепительна, его мечта- о бессмертии. Он не согласен на малое, а только на всё мироздание. Народ-язычник, народ-волхв, скоморох и сказитель, он мечтает о блаженном царстве, где – абсолютная благодать, мечтает о русском рае, о Беловодье. Он, православный, мечтал о Третьем Риме, в котором сберегалось русское православие, русское христианство, и Господь, согласно старцу Филофею, уходил с Капитолийских холмов, от Византийского Босфора и ставил свой престол в Москве. Русские, ослеплённые коммунизмом, отбросили все мелкие затеи и стали строить Царствие Небесное, которое воплотилось в мистической красной победе и разбудило человечество от великой дрёмы, закрасило две трети Земли в красный цвет.

Сегодня Россия, пережив великое поражение в девяностых годах, сбросила с себя арестантский халат и облекается в ослепительный доспех. Русский циклотрон вновь раскручивает молекулу русского бессмертия до скорости света. Русский световод вновь несёт русскую историю из области вечной тьмы в область негасимого света. Мы строим Россию всё по тем же чертежам Господа Бога, которые принёс на землю ангел Херсонеса. Мы стремимся к Русской Мечте. В ней- языческое Беловодье, православное Царствие Небесное, бриллиантовый коммунизм и то, что ещё не названо, не нашло словесной метафоры, но зовётся Русской Мечтой.

К Русской Мечте народ ведут священные коды, каждый из которых – кладовая несметных богатств, несметного исторического опыта – опыта побед и поражений, откровений и помрачений. Русские коды- это лестница, по которой мы восходим на небо. Русские коды- земные и небесные. Они ведут человека от богопознания к богоподобию. Человек человеку – волк, человек человеку – друг, человек человеку брат, человек человеку бог – таковы ступени русского богопознания.

Ракетная система «Орешник», разгромившая «Южмаш»,- мощнейшее оружие, показавшее свой боевой эффект. Но эффект «Орешника» в том, что он показал миру, что Россия окончательно одолела иго, вышла из-под контроля мировых злокозненных сил, обеспечила русской цивилизации суверенное восхождение.

Ракетная система Орешник» создавалась согласно семи священным русским кодам.

Код «Взыскание». Когда в самые тяжёлые, страшные и чёрные времена русский человек не отрекался от своей мечты, вымаливал её, вынашивал, сражался за неё и отстоял в великих трудах. «Орешник»- символ русского взыскания.

Код «Священный труд». Мы снова в непомерном напряжении строим нашу русскую цивилизацию, возводя не только дороги и заводы, порты и космодромы. Мы восстанавливаем наше поруганное мировоззрение, нашу порченую, замутнённую душу, нашу ослабевшую волю. Сегодняшний труд русского народа священен, он направлен на достижение священной надмирной цели Русской Мечты.

«Орешник» – код русского воскрешения. В 90-е годы Россию забили насмерть. У неё отняли заводы, отняли суверенное государство, отняли культуру, отняли территорию, отсекли миллионы русских людей, сделав русских самым большим разделённым народом в мире. Но врагу не удалось подавить молекулу русского бессмертия. Мы возродились. Наше воскрешение – пасхальное, это восстание из гроба, это вознесение к фаворскому свету.

«Орешник» – код русского чуда. Чудом было создание атомной бомбы в сталинские времена, когда американские Б-29 уже разогревали свои моторы, подвешивали десяток ядерных бомб, чтобы стереть с лица земли советские города. И тогда в Сарове, в обители Серафима Саровского, под покровительством этого русского молитвенника была создана советская атомная бомба – православная бомба. И этим чудом враг был остановлен. Россия сохранилась, и сегодня испытание «Орешника» пресекло взлёт американских баллистических ракет, подводные удары «Посейдонов», армады бомбардировщиков Б-1 и Б-2.

Система «Орешник» – код русского оборонного сознания. Россия охраняет свою мечту, сберегает её, отбрасывает от неё все чёрные поползновения адских сил, одолевает эти силы в великом напряжении. Русский рай ставит по своим границам русские системы «Орешник», защищающий от суховеев русские райские сады.

Священный код «Общее дело». «Орешник» спроектирован могучим заводом, его создавали могучие инженеры и учёные, его строила вся страна, тысячи умений – от виртуозных программистов, создающих искусственный интеллект, до старого монаха-схимника, дни и ночи молящегося у алтаря.

Ракетная система «Орешник» – это тот каравай, который испекли всем народом в огромной русской печи. Весь народ вёл свой хоровод вокруг «Орешника», напевая «Во поле берёзонька стояла», «Я помню чудное мгновенье» и «Священная война».

Код «Россия- душа мира». «Орешник» показал, что есть управа на мировое зло, что близятся времена, когда народы перестанут дрожать и трепетать перед могущественным мировым злодеем, когда «оковы тяжкие падут, темницы рухнут», и «Орешник» встретит народы радостно у входа.

Величие русского «Орешника» – в его глубинном светоносном смысле. Он – ступень нашего восхождения к Русской Мечте.

«Орешник» – Большой стиль Путина. «Бессмертный полк», концерт Гергиева в Пальмире, Крымский мост. Теперь – «Орешник».

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Русский народ – авангардный, устремленный к бесконечному, способный совершать прорывы и чудеса

2. Россия переживает возрождение после кризиса 1990-х годов, восстанавливая свою цивилизационную миссию

3. Ракетная система "Орешник" рассматривается как символ и воплощение "русских кодов":

– Код "Взыскание" – сохранение мечты в самые тяжелые времена

– Код "Священный труд" – восстановление цивилизационного потенциала

– Код "Воскрешение" – возрождение после поражения 1990-х

– Код "Чуда" – способность совершать невозможное

– Код "Оборонного сознания" – защита национальных интересов

– Код "Общего дела" – коллективное созидание

– Код "Россия – душа мира" – миссия противостояния мировому злу

4. "Орешник" представлен как технологический и духовный прорыв, демонстрирующий суверенитет и мощь России

Вывод:

Статья представляет "Орешник" не просто как ракетную систему, но как метафору национального возрождения, воплощение цивилизационной миссии России, ее духовных кодов и устремлений. Это символический манифест восстановления национального величия через технологический и духовный прорыв.