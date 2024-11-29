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Зачем США устроили Евромайдан. Е.Ю.Спицын на 1-м канале в программе Время вспомнить; (27.11.2024)

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Прямой эфир от 27 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы обсуждения:

1. Причины отказа Украины от подписания соглашения с ЕС:
   – Подписание соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году привело бы к экономическому краху Украины из-за неравных условий.
   – Украина могла стать сырьевым придатком ЕС, открыв свой рынок для западных товаров.

2. Роль США и ЕС в Евромайдане:
   – Евромайдан был организован и профинансирован США и ЕС для политического давления на Украину.
   – США рассматривали протесты как инструмент ослабления России и укрепления своей гегемонии.
   – Американские представители активно вмешивались в процесс формирования украинского правительства.

3. Стратегические цели Запада:
   – Оторвать Украину от России и использовать конфликт как способ подорвать экономическое влияние Германии.
   – Превратить Украину в ресурсную базу для добычи полезных ископаемых и производства добавленной стоимости.

4. Реакция России:
   – Присоединение Крыма и поддержка Донбасса стали ответом России на угрозу ее безопасности.
   – Россия демонстрирует готовность отстаивать свои интересы, что не было учтено западными странами.

5. Ошибки и недооценка Запада:
   – Непонимание реальных настроений в украинском обществе, где значительная часть населения выступала против евроинтеграции.
   – Игнорирование роли России как ключевого фактора в глобальной политике.

6. Экономические и политические последствия:
   – Запад стремится закрепить свои завоевания на Украине через долгосрочные соглашения.
   – Конфликт создает нестабильность, что препятствует полной эксплуатации ресурсов Украины.

Вывод:
Евромайдан стал частью стратегического противостояния Запада и России, с целью ослабления Москвы и установления контроля над Украиной. Западные страны недооценили готовность России к жестким ответным мерам, что привело к эскалации конфликта и долгосрочным последствиям для всей Европы.

Источник: https://rutube.ru/video/9d8f52aad8b728a23d947f5ee452e012/
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