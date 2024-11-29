Прямой эфир от 27 ноября 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы обсуждения:

1. Причины отказа Украины от подписания соглашения с ЕС:

– Подписание соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году привело бы к экономическому краху Украины из-за неравных условий.

– Украина могла стать сырьевым придатком ЕС, открыв свой рынок для западных товаров.

2. Роль США и ЕС в Евромайдане:

– Евромайдан был организован и профинансирован США и ЕС для политического давления на Украину.

– США рассматривали протесты как инструмент ослабления России и укрепления своей гегемонии.

– Американские представители активно вмешивались в процесс формирования украинского правительства.

3. Стратегические цели Запада:

– Оторвать Украину от России и использовать конфликт как способ подорвать экономическое влияние Германии.

– Превратить Украину в ресурсную базу для добычи полезных ископаемых и производства добавленной стоимости.

4. Реакция России:

– Присоединение Крыма и поддержка Донбасса стали ответом России на угрозу ее безопасности.

– Россия демонстрирует готовность отстаивать свои интересы, что не было учтено западными странами.

5. Ошибки и недооценка Запада:

– Непонимание реальных настроений в украинском обществе, где значительная часть населения выступала против евроинтеграции.

– Игнорирование роли России как ключевого фактора в глобальной политике.

6. Экономические и политические последствия:

– Запад стремится закрепить свои завоевания на Украине через долгосрочные соглашения.

– Конфликт создает нестабильность, что препятствует полной эксплуатации ресурсов Украины.

Вывод:

Евромайдан стал частью стратегического противостояния Запада и России, с целью ослабления Москвы и установления контроля над Украиной. Западные страны недооценили готовность России к жестким ответным мерам, что привело к эскалации конфликта и долгосрочным последствиям для всей Европы.