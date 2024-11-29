Зачем США устроили Евромайдан. Е.Ю.Спицын на 1-м канале в программе Время вспомнить; (27.11.2024)
Прямой эфир от 27 ноября 2024 г.
Комментарий редакции
Основные тезисы обсуждения:
1. Причины отказа Украины от подписания соглашения с ЕС:
– Подписание соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году привело бы к экономическому краху Украины из-за неравных условий.
– Украина могла стать сырьевым придатком ЕС, открыв свой рынок для западных товаров.
2. Роль США и ЕС в Евромайдане:
– Евромайдан был организован и профинансирован США и ЕС для политического давления на Украину.
– США рассматривали протесты как инструмент ослабления России и укрепления своей гегемонии.
– Американские представители активно вмешивались в процесс формирования украинского правительства.
3. Стратегические цели Запада:
– Оторвать Украину от России и использовать конфликт как способ подорвать экономическое влияние Германии.
– Превратить Украину в ресурсную базу для добычи полезных ископаемых и производства добавленной стоимости.
4. Реакция России:
– Присоединение Крыма и поддержка Донбасса стали ответом России на угрозу ее безопасности.
– Россия демонстрирует готовность отстаивать свои интересы, что не было учтено западными странами.
5. Ошибки и недооценка Запада:
– Непонимание реальных настроений в украинском обществе, где значительная часть населения выступала против евроинтеграции.
– Игнорирование роли России как ключевого фактора в глобальной политике.
6. Экономические и политические последствия:
– Запад стремится закрепить свои завоевания на Украине через долгосрочные соглашения.
– Конфликт создает нестабильность, что препятствует полной эксплуатации ресурсов Украины.
Вывод:
Евромайдан стал частью стратегического противостояния Запада и России, с целью ослабления Москвы и установления контроля над Украиной. Западные страны недооценили готовность России к жестким ответным мерам, что привело к эскалации конфликта и долгосрочным последствиям для всей Европы.