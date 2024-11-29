Законодательное собрание Вологодской области утвердило законопроект об ограничении продажи алкоголя в будние дни, сообщили в пресс-службе заксобрания региона.

Закон начнет действовать с 1 марта 2025 года. Согласно ему, алкоголь в розничных точках продажи можно будет реализовывать в будние дни только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не затронут работу ресторанов, баров и кафе. Также они не будут действовать в выходные и праздничные дни.

Как уточняет информагентство «Вологда Регион», за принятие закона проголосовали 24 депутата, против – два (КПРФ и «Справедливая Россия») и один воздержался.

С инициативой ограничения времени продажи алкоголя в конце октября выступил губернатор Вологодской области Григорий Филимонов. Он назвал ее «взвешенной и абсолютно необходимой», поскольку за год население области стало меньше на 7,5 тыс. человек. «71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связан с алкоголем. Это кардиомиопатия и другие заболевания сердечно-сосудистой системы, панкреатит, цирроз печени, а также пьяное вождение, бытовые конфликты с тяжкими последствиями и многое другое», – утверждал глава региона.

Введение запрета на продажу алкоголя в Вологодской области с исключением на два часа в сутки по будням является прерогативой местных властей и не распространяется на всю России, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу. «У нас были различные опыты на этот счет. Я имею в виду в Советском Союзе. Опыт весьма красноречивый, он очень легко поддается анализу», – также отмечал Песков.

В Минздраве инициативу Филимонова поддержали, отметив, что злоупотребление алкоголем – один из факторов риска развития хронических заболеваний и преждевременной смерти. Новые ограничения на продажу алкоголя готовят и в Санкт-Петербурге. Депутаты городского заксобрания ранее создали рабочую группу, которая разрабатывает список дополнительных требований по розничной продаже пива, сидра, пуаре и медовухи. Законодатели, в частности, намерены сократить время продажи этих напитков.

В 1985 году в Советском Союзе был введен так называемый сухой закон. Антиалкогольные кампании в СССР проводились и раньше, но последняя была особенно жесткой. В ходе нее были закрыты винно-водочные магазины и отделы с алкоголем в продуктовых магазинах. Производство алкоголя было резко сокращено. Купить его можно было только на определенных торговых точках и всего несколько часов в день – с 14:00 до 19:00.

Уже в первый год сухого закона водка подорожала в два-три раза, резко выросло потребление самогона, что привело к росту количества отравлений и смертей. Антиалкогольная кампания завершилась к моменту распада Союза, так и не достигнув поставленных целей.

По материалам РБК, Российской газеты, газеты «Коммерсантъ»

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Законодательное собрание Вологодской области утвердило закон об ограничении продажи алкоголя в будние дни.

2. Основные параметры закона:

- Вступает в силу с 1 марта 2025 года

- Продажа алкоголя разрешена только с 12:00 до 14:00 в будние дни

- Исключения: выходные, праздники, рестораны, бары и кафе

3. Голосование в заксобрании:

- 24 депутата проголосовали за

- 2 депутата (от КПРФ и "Справедливой России") проголосовали против

- 1 депутат воздержался

4. Инициатор закона – губернатор Григорий Филимонов, обосновавший необходимость следующими причинами:

- Сокращение населения области на 7,5 тыс. человек за год

- 71% смертей трудоспособного населения связан с алкоголем

5. Позиции других официальных лиц:

- Дмитрий Песков: Решение – прерогатива местных властей

- Минздрав поддержал инициативу

6. Исторический контекст: Упоминание "сухого закона" 1985 года в СССР, который не достиг поставленных целей и привел к побочным негативным эффектам.

Вывод:

Закон представляет собой попытку регионального правительства снизить смертность и негативные социальные последствия, связанные с алкоголизмом, путем жесткого ограничения времени продажи спиртных напитков. Однако исторический опыт подобных антиалкогольных кампаний показывает, что такие меры могут иметь некоторые непредсказуемые последствия.

Дополнительный вывод:

Антиалкогольная кампания 1985 года – это не просто директивное решение властей, а результат длительного общественного движения и назревшей социальной потребности. Принципиально важно понимать, что инициатива исходила не только "сверху", но и была откликом на массовый социальный запрос общества на оздоровление.

Ключевые аспекты кампании:

1. Подавляющее большинство населения восприняло ограничения конструктивно. Только небольшая маргинальная группа с выраженной физической зависимостью прибегала к альтернативным способам употребления алкоголя (самогоноварение).

2. Социальные последствия были значительно позитивнее локальных издержек:

- Резкое сокращение преступлений и травм на производстве, связанных с алкоголем

- Увеличение рождаемости

- Общее оздоровление социальной среды

3. Самогоноварение и потребление суррогатов носили локальный характер и не могли перечеркнуть общий положительный эффект для общества.

Таким образом, антиалкогольная кампания 1985 года – это не просто административный эксперимент, а глубокий социальный проект, направленный на качественное преобразование общественного здоровья, который в целом имел существенный позитивный эффект.

Современные региональные инициативы, подобные вологодскому закону, во многом наследуют этот подход – системное ограничение доступности алкоголя как инструмент социальной профилактики.