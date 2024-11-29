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Управление шлюпкой под парусом, 1968

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Фильм рассказывает о методах выполнения маневров на шлюпке под парусом.

Киностудия Министерства Обороны СССР, 1968 г.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KZEH0Uzpc5s
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