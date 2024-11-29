Главная » Видео, История, Творчество Управление шлюпкой под парусом, 1968 21:18 Сегодня 19 0 brahman Фильм рассказывает о методах выполнения маневров на шлюпке под парусом.Киностудия Министерства Обороны СССР, 1968 г. Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KZEH0Uzpc5s Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Бэкграунд, выпуск-328 за 30 ноября 2013 Остров русской славы: уникальная операция — взятие неприступной крепости Корфу эскадрой адмирала Ушакова (ФОТО) Военно-исторические хохмы. Часть 1 Курилы — земля нашенская